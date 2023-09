Pokémon GO: Guide zum Community Day im September mit Mabula – So nutzt ihr das Event

Am 23. September 2023 bringt Pokémon GO euch einen Community Day mit Mabula. Wir von MeinMMO zeigen euch alle Inhalte des Events und wie ihr es am besten nutzen könnt.

Was ist das für ein Event? Jeden Monat veranstaltet Pokémon GO einen Community Day, bei dem ein zuvor ausgewähltes Pokémon im Mittelpunkt steht. Es spawnt dann gefühlt überall und wird von verschiedenen Boni begleitet.

Am Samstag ist es wieder soweit und euch erwartet der Community Day im September mit Mabula. Welche Inhalte das Event für euch bereithält und wie ihr es am besten nutzen könnt, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Community Day im September mit Mabula – Start & Boni

Was? Community Day mit Mabula

Wann? Samstag, den 23. September 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Mabula wird überall in der Wildnis zu finden sein

Exklusive Attacke: Voltwechsel, wenn ihr Akkup während des Events oder bis 22:00 Uhr zu Donarion weiterentwickelt

Boni:

– 3-fache EP beim Fangen

– doppelte Bonbons beim Fangen

– doppelte Chance auf XL-Bonbons beim Fangen (für Trainer ab Level 31)

– Lockmodule & Rauch halten 3 Stunden (außer Abenteuerrauch)

– bis zu 5 Überraschungen aus Schnappschüssen

– Neue Event-Sticker mit Mabula aus PokéStops und Geschenken

– Event-Feldforschungen zu Mabula

– PokéStop-Showcases mit Mabula & Donarion



Boni bis 22:00 Uhr Ortszeit:

– Befristete Forschung (Belohnung: Magnet-Lockmodul)

– ein zusätzlicher Spezialtausch (maximal 2 am Tag)

– 50 % weniger Sternenstaub-Kosten beim Tauschen

Inhalte im Ingame-Shop: Neben den genannten Boni, könnt ihr euch im Ingame-Shop sowie teilweise auch im Webshop von Pokémon GO weitere Inhalte rund um den Community Day mit Mabula sichern. Folgende erwarten euch dort:

Ticket zur Spezialforschung Mabula rasa für knapp 1 Euro

für knapp 1 Euro Event-Sticker mit Mabula

Community Day-Hyperbox mit 500 Pokébällen, 3 Glücks-Eiern und einem Knursp für 11,99 Euro im Webshop

Besondere Raids: Im Anschluss an den Community Day finden außerdem wieder besondere Level-4-Raids statt, in denen ihr gegen Akkup, die erste Weiterentwicklung von Mabula, antreten könnt. Beachtet, dass diese Raids ausschließlich vor Ort gespielt werden können. Im Anschluss an den Raid werdet ihr für 30 Minuten rund um die Arena mit weiteren Mabula-Spawns belohnt.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Mabula?

Gibt es Shiny-Mabula? Ja, Mabula feiert zum Community Day sein Shiny-Debüt im Spiel. Ihr könnt es also erstmals in seiner schillernden Form finden. Durch die erhöhte Shiny-Rate während des Events stehen eure Chancen dabei auch besonders gut.

Mabula, Akkup & Donarion normal (oben) und als Shiny (unten)

Wie stark ist Mabula? Mabula ist selbst nicht sonderlich stark. Es besitzt mit Donarion jedoch eine Weiterentwicklung, die von einem starken Angriffswert profitieren kann. Mit einem Moveset aus Käferbiss und Kreuzschere sichert es sich somit einen Platz unter den besten Käfer-Angreifern in Pokémon GO. In der GO Kampfliga kann das Kneifkäfer-Pokémon allerdings nicht überzeugen.

Wer sollte den C-Day nutzen? Mabula ist für alle Trainer interessant, die noch auf der Suche nach einem starken Käfer-Angreifer für die Raids sind. Und auch Shiny-Jäger kommen bei diesem Event voll auf ihre Kosten. Hinzu kommt der dreifache EP-Bonus beim Fangen. Wer sich noch auf dem Weg zu Level 50 befindet, hat an diesem Tag die Möglichkeit, jede Menge EP zu farmen.

So bereitet ihr euch auf den Community Day mit Mabula vor

Schafft Platz: Um während des Community Days möglichst viele Mabula fangen zu können, solltet ihr zuvor Platz in eurer Pokémon-Aufbewahrung schaffen. Sortiert also kräftig aus. Wir empfehlen euch dabei die Tag- und Filter-Funktionen im Spiel. So könnt ihr beispielsweise durch die Eingabe 0*,1*,2* alle Monster anzeigen lassen, die 2 Sterne oder weniger haben.

Haltet wichtige Items bereit: Neben Platz in der Pokémon-Aufbewahrung sind auch die richtigen Items besonders wichtig. So braucht ihr vor allem Bälle zum Fangen. Folgende Items solltet ihr bereithalten:

Bälle: Wenn ihr den ganzen Tag spielen wollt, solltet ihr mindestens 200 Bälle auf Vorrat haben. Wie ihr Bälle in Pokémon GO finden könnt, zeigen wir euch hier.

Wenn ihr den ganzen Tag spielen wollt, solltet ihr mindestens 200 Bälle auf Vorrat haben. Wie ihr Bälle in Pokémon GO finden könnt, zeigen wir euch hier. Sananabeeren: Damit verdoppelt ihr eure Bonbons beim jeweiligen Fang.

Damit verdoppelt ihr eure Bonbons beim jeweiligen Fang. Rauch & Lockmodule: Diese ziehen noch mehr Exemplare an und halten während des Events jeweils 3 Stunden.

Diese ziehen noch mehr Exemplare an und halten während des Events jeweils 3 Stunden. Glücks-Eier verdoppeln für 30 Minuten eure EP. Kombiniert diese am besten mit eurem Freundschaftslevel-Aufstieg.

Mehr zum Thema Pokémon GO: 300.000 EP für beste Freunde – So holt ihr jetzt das meiste aus den Geschenken von Max Handwerk

Aktiviert eine Mega-Entwicklung: Darüber hinaus solltet ihr während des Community Days eine Mega-Entwicklung vom Typ Käfer aktivieren, um beim Fangen von Mabula weitere Bonbons zu bekommen. Folgende Pokémon bieten sich hierfür an:

Mega-Bibor

Mega-Scherox

Mega-Pinsir

Wie gefallen euch die Boni zum Community Day mit Mabula? Werdet ihr das Event nutzen? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen und tauscht euch mit anderen Trainern darüber aus.

In den kommenden Wochen ist in Pokémon GO einiges los. Wir zeigen euch alle Events im Oktober und welche sich besonders lohnen.