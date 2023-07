Pokémon GO: Guide zum Community Day mit Quapsel im Juli 2023

In Pokémon GO steigt am Sonntag, dem 30. Juli 2023, der nächste Community Day mit Quapsel im Fokus. Wir zeigen euch, welche Inhalte und Boni ihr erwarten könnt.

Was ist das für ein Event? Beim Community Day steht für mehrere Stunden ein bestimmtes Pokémon im Fokus. In diesem Fall ist es Quapsel.

Das ist zwar nicht sonderlich selten, bietet aber am C-Day eine neue Fähigkeit für die Weiterentwicklungen Quappo und Quaxo. Besonders der Angriff Konter ist für Quappo interessant und macht so den Community Day überraschend stark.

Wann läuft der Community Day mit Quapsel? Er startet am Sonntag, dem 30. Juli 2023, um 14:00 Uhr Ortszeit und geht dann bis 17:00 Uhr. Ihr habt also drei Stunden lang Zeit.

Hier zeigen wir euch, wie ihr das Event richtig ausnutzt.

Community Day Classic im Juli 2023 mit Quapsel – Start, Boni, Inhalte

Was? Community Day mit Quapsel

Wann? Sonntag, 30. Juli 2023, von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit

Pokémon des Tages: Quapsel spawnt nahezu überall in der Wildnis

Exklusive Attacke: Die Attacke „Konter“, wenn ihr Quaputzi zu Quappo entwickelt, oder Eisstrahl, wenn ihr Quaputzi zu Quaxo entwickelt. Ihr habt für die Entwicklungen von 14:00 bis 22:00 Uhr Zeit.

Boni:

– Eier schlüpfen viermal so schnell während des Events

– Es gibt Doppelte Fang-Bonbons und eine doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons für Trainer ab Level 31

– Rauch und Lockmodule halten 3 Stunden

– Schnappschuss-Überraschungen

– Ein zusätzlicher Spezialtausch – also zwei am Tag

– Tauschen kostet 50 % weniger Sternenstaub

– Die Spezialforschung “Schlitternde Spiralen” landet ebenfalls im Shop und kostet einen Euro

Nach dem Event finden zudem Bonus-Raid-Kämpfe statt. Von 17:00 bis 22:00 Uhr erscheint Quaputzi in den Raids der Stufe 4 und nach einem Sieg erscheinen zusätzlich viele Quapsel für 30 Minuten in der Nähe der Arena.

Für wen lohnt sich der Community Day mit Quapsel?

Quapsel ist kein besonders seltenes Pokémon, doch durch die Attacken beim Event lohnt es sich, eine Entwicklung vor allem auf Quappo durchzuführen.

Kann Quapsel Shiny sein? Ja, ihr könnt das Kaulquappe-Pokémon Quapsel auch als Shiny-Variante fangen. Die Chancen sind während des Events und nach einem Arena-Sieg bis 22:00 Uhr erhöht. Hier könnt ihr euch die optischen Anpassungen anschauen:

Wie stark ist Quapsel? Quapsel selbst spielt keine große Rolle, seine Weiterentwicklung ist da schon deutlich nützlicher. Quappo ist ein starkes Monster in der PvP-Kampfliga. Durch den Community Day kann Quappo zudem Konter lernen, wenn ihr es innerhalb des Events oder bis zu 5 Stunden danach aus Quaputzi entwickelt.

Im Subreddit „TheSilphRoad“ zu Pokémon GO sorgt das für Begeisterung. Das würde von einem ordentlichen Kandidaten in der Kampfliga zu einem absoluten Meta-Pick aufsteigen, erklärt ein User (via Reddit). Auch der PvP-Experte JRE47 betont auf Grundlage von PvPoke-Simulationen, dass Quappo in der Liga richtig mächtig wird (via Reddit).

So bereitet ihr euch auf den Community Day vor

Bringt leere Brutmaschinen mit: Wenn ihr jetzt noch Eier am ausbrüten habt, solltet ihr dafür sorgen, dass eure Brutmaschine(n) am Sonntag leer sind. Dann könnt ihr die Eier während des Events auswählen und viermal so schnell ausbrüten.

Weitere Items: Ausreichend Pokébälle zum Fangen sind wichtig. Wir empfehlen, ca. 200 bis 300 bereitzuhalten. Zudem könnt ihr Sananabeeren nutzen, um weitere zusätzliche Bonbons einzusacken.

Mega-Pokémon für mehr Bonbons: Habt ihr eine passende Mega-Entwicklung aktiv, bekommt ihr mehr Bonbons für eure Fänge.

Da Quapsel zum Typ Wasser gehört, benötigt ihr eine entsprechende Mega-Entwicklung dieses Typs. Es bieten sich an:

Mega-Turtok

Mega-Garados

Mega-Lahmus

Mega-Sumpex

Proto-Kyogre

Platz schaffen: Bereitet Platz in der Pokémon-Sammlung vor, damit ihr am ComDay nicht groß Monster verschicken müsst. Nutzt dazu die Filter-Funktion. Mit dem Suchbegriff

“0*, 1*, 2*”

zeigt euch das Spiel ausschließlich Monster, die schlechter als 2 Sterne sind.

Ist der Community Day Classic mit Quapsel was für euch? Erzählt es uns in den Kommentaren!