Pokémon GO lockt jetzt mit Geschenken, doch wütende Ex-Trainer wollen etwas anderes

In Pokémon GO bekommen einige Ex-Trainer gerade Mails mit Geschenk-Codes. Doch das sorgt für Kritik.

Was ist gerade bei Pokémon GO los? Bei vielen Spielern von Pokémon GO herrscht aktuell eine kritische Stimmung, nachdem die beliebten Fern-Raid-Pässe teurer wurden und zudem ein Limit für Fern-Raids auf 5 pro Tag gesetzt wurde.

In der Folge dieser Entscheidung äußerten Teile der Community deutlich ihren Ärger, starteten eine Petition gegen die Änderungen und riefen teilweise zum Boykott des Spiels auf. Viele Spieler, gerade solche ohne lokale Community, seien auf die Fern-Raids angewiesen, lautet eines der Argumente eines offenen Briefes an die Entwickler.

Doch bislang gibt es keine Anzeichen, dass die Änderungen wieder zurückgenommen werden könnten. Dementsprechend deinstallierten einige Spieler das Spiel, oder loggen sich zumindest nicht mehr ein.

Einige dieser Spieler bekommen nun offenbar eine Mail, mit der ihnen ein Geschenk-Code zum Spiel geschickt wird. Das teilen User im Subreddit zu Pokémon GO.

Geschenk-Code kommt per Mail, aber erntet Kritik

Was sind das für Mails? Im Subreddit zu Pokémon GO teilen einige Spieler gerade, dass sie aktuell Mails von Pokémon GO mit einem persönlichen Promo-Code bekommen.

Der soll ein “mysteriöses Geschenk” freischalten, sobald man ihn im Spiel eingibt. Solche Mails bekommt man offenbar, wenn man längere Zeit nicht mehr aktiv im Spiel war (via dotesports).

Doch der Promo-Code kommt nicht unbedingt gut an. So postet etwa User “RebelSpeed” auf reddit, dass er seit dem Tag, an dem die Remote-Pässe teurer wurden, nicht mehr gespielt habe. Nun kam der Code, doch RebelSpeed meint: “So kriegt ihr meine Aufmerksamkeit nicht, Niantic, gebt euch mehr Mühe”.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Auch der User DroQi09 postete ein ähnliches Geschenk, meinte aber ebenfalls: “Ich habe einen ‘Wir vermissen dich’-Code bekommen. Ihr werdet meine Daten und € auch vermissen”, schreibt er dazu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

In den Kommentaren zeigen sich einige Spieler ebenfalls unzufrieden mit den Mails. Sie wünschen sich eigentlich größere Änderungen und meinen, dass so ein Code nicht ausreichen würde, um sie wieder ins Spiel zu holen.

„Ich hab dieselbe Mail vor ein paar Stunden bekommen. Ich komm nicht zurück”, schreibt ein User (via reddit).

„Die einzige Mail, die mich zurückbringt ist die, in der sie sagen, dass die Fern-Raid-Änderungen zurückgenommen werden”, meint ein anderer User (via reddit)

„Das einzige, was ich in dem Spiel gerade mache, ist wöchentlich eine Bootsladung Shinys und Legendäre an Home zu senden”, kommentiert einer (via reddit).

“Das Gleiche habe ich jetzt auch. Ich habe das Spiel nicht mehr angefasst, seit die Raid-Pass-Änderungen in Kraft getreten sind, und ich habe nicht vor, zurückzukommen, bis sich etwas Wesentliches ändert. Ich habe dieses Spiel geliebt, aber ich hasse die Richtung, in die es sich entwickelt hat. Ein paar Mitleids-Pokebälle werden das nicht ändern” (via reddit).

In den Kommentaren weisen einige darauf hin, dass man den Code per Website einlösen könnte, ohne das Spiel zu öffnen. Zudem schreiben allerdings auch einige, man könne die Codes ja an jemanden geben, der noch spielt. Die Codes sind allerdings an den Account gebunden.

Was haltet ihr von der aktuellen Situation in Pokémon GO? Seht ihr das Thema Fern-Raids genauso kritisch, oder trifft es euch weniger? Habt ihr euer Spielverhalten geändert? Erzählt es uns in den Kommentaren.

Allerdings sorgte die kritische Stimmung zuletzt auch für Probleme. So berichtete der Content Creator Fleece King, dass er nun Hass-Nachrichten bekäme, nur weil er ein Ticket für das GO Fest kaufte.