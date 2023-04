Der erste Spieler, der Level 50 in Pokémon GO erreicht hat, erhält Hass-Nachrichten, weil er noch spielt

Spieler sind unzufrieden mit den Änderungen, die Niantic in den letzten Monaten an Pokémon GO vornahm. Den Frust über die Entscheidungen der Entwickler kriegen nun auch Content Creator zum Mobile-Game ab. Der australische Twitch-Streamer FleeceKing teilte die verletzenden Nachrichten, die er bekommt, weil er das Spiel unterstützt.

Warum sind die Leute so unzufrieden? Niantic hat sich bei den Trainern in letzter Zeit wenig beliebt gemacht. Insbesondere die Änderungen an den Fern-Raids, die während der Corona-Pandemie eingeführt worden waren, sorgten für Frust.

Aber auch ein Event zur Einführung von Ignivor sorgt für Kritik und selbst das Postkarten-Feature wurde in den Augen mancher Spieler ruiniert. Der Ärger trifft allerdings nicht nur Niantic, sondern auch Unterstützer des Spiels.

Spieler erhält Hassnachrichten, weil er ein Ticket kauft

Wer ist der Spieler? “FleeceKing” ist nicht nur der größte Twitch-Streamer zu Pokémon GO, sondern gilt auch als erster Trainer, der Level 50 im Spiel erreichte. Der Spieler äußerte sich wie viele andere kritisch zu den Änderungen am Fern-Raid-System (via Twitter).

Was sind dasfür Nachrichten? Am 28. April teilte FleeceKing eine Collage an Nachrichten, die er erhalten hat, weil er sich ein Ticket zum Pokémon GO Fest 2023 gekauft hat. In den Nachrichten wird er als Heuchler bezeichnet, beleidigt und verspottet. In einer Nachricht heißt es sogar, er hätte sich das Leben nehmen sollen.

“Man kann beides machen”

Wie reagiert FleeceKing? Der Streamer erklärt, wie sehr ihn diese Nachrichten verletzen würden. In einem Stream am selben Tag ging er näher auf die Situation ein und sagte, er müsse Abstand gewinnen für seine mentale Gesundheit.

Außerdem betonte FleeceKing, dass sich nichts an seinen kritischeren Ansichten geändert habe, nur, weil er ein Ticket gekauft hat:

Wenn du ein vernünftiger Mensch bist, dem unser Spiel und die Community wirklich etwas bedeutet, dann spielt es spielt keine Rolle, wie viele Shinys releast werden, wie viele Pokémon herauskommen, welche GO Feste veranstaltet werden. Die Realität ist, wenn dir das Spiel genug bedeutet, dann vergisst du die Fern-Raid-Änderungen nicht, dann vergisst du die abscheulichen Entscheidungen von Niantic nicht. Ich glaube, Leute vergessen, dass man beides machen kann.

Der Streamer sagt, er habe eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Das Spiel vollständig aufzugeben, oder das Beste daraus zu machen. Da FleeceKing hauptberuflich als Content Creator tätig ist und seine Inhalte nahezu ausschließlich aus Pokémon GO bestehen, ist es für ihn wohl kaum eine Option, mit dem Spiel aufzuhören.

Wir von MeinMMO haben euch gefragt, ob ihr nach den Änderungen in Pokémon GO der vergangenen Monate noch genauso fleißig Taschenmonster auf euren Handys sammelt, wie zuvor. Fast 2.000 von euch haben geantwortet, die Ergebnisse findet ihr hier:

