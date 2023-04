Pokémon GO macht Trainer mit neuem Pokémon wütend: „Ist eine der schlechtesten Entscheidungen überhaupt“

In Pokémon GO startet am 2. Mai ein Event, welches das neue Monster Ignivor ins Spiel bringt. Das wird jedoch nur aus Eiern zu bekommen sein. Für die dazugehörige Entwicklung Ramoth braucht jedoch einen ganzen Haufen Bonbons, was einigen Trainern negativ aufstößt.

Was ist das für ein Event? Das Event “Ein intuitiver Held” startet am 02. Mai 2023 um 10:00 Uhr Ortszeit und läuft bis zum 08. Mai 2023. Im Fokus steht das Ausbrüten von Eiern, aus denen auch das neue Käfer- und Feuer-Pokémon Ignivor kommt. Das wird in den 2-, 5- und 10-km-Eiern zu finden sein.

Ignivor stammt aus der 5. Spiele-Generation und lässt sich mithilfe von 400 Bonbons zu Ramoth weiterentwickeln. Doch genau darin sehen viele Spieler ein Problem.

Trainer kritisieren 400 Bonbons für Weiterentwicklung aus Eiern

Was wird kritisiert? Zwar gibt es auch schon andere Pokémon, die 400 Bonbons benötigen, doch die waren bisher immer auch in der Wildnis fangbar. Das ist bei Ignivor nun anders.

Beim Ausbrüten eines Eis bekommt ihr abhängig von den Kilometern eine verschiedene Anzahl von Bonbons:

2-km-Eier bringen durchschnittlich 7 bis 8 Bonbons, höchstens jedoch 15

5-km-Eier bringen im Durchschnitt 15 bis 16 Bonbons, im besten Fall 21

10-km-Eier bringen durchschnittlich 23 bis 24 Bonbons, maximal jedoch 32

Dazu kommt ein Bonbon für das Wegschicken des Pokémons

Durchschnittlich müssten die Spieler also um die 20 Eier mit einer Entfernung von 10 Kilometern ausbrüten. Allerdings ist nicht in jedem Ei zwingend ein Ignivor enthalten, sondern es gibt etliche weitere Optionen. Alleine die Laufwege zurückzulegen, wird also schon anspruchsvoll.

Einige Trainer fühlen sich deshalb dazu gezwungen, weitere Brutmaschinen im Shop zu kaufen, um so parallel mehrere Eier auszubrüten und Bonbons von Ignivor zu sammeln.

Unter einem Twitter-Post von Pokémon GO sammeln sich entsprechend aufgebrachte Trainer und kritisieren die Design-Entscheidung massiv:

Der „Pokémon GO“-Creator HomeSliceHenry schreibt etwa: “Eine 400er-Entwicklung hinter Eiern zu verstecken, ist eine der [schlechtesten] Entscheidungen aller Zeiten.”

Ein anderer Nutzer sagt: “Das Engagement der Community ist auf einem absoluten Tiefpunkt. Ihr verärgert die Community noch mehr, indem ihr die Leute bittet, zu raiden, wenn sie es nicht können, und dann ein neues Monster hinter Eiern versteckt, für dessen Entwicklung ihr 400 Bonbons braucht?”

Andere Nutzer zeigen die Rückgänge der Einnahmen von Niantic und schieben es darauf, dass die Entwickler überhaupt nicht mehr auf ihre Community hören würden.

Tatsächlich wurden einige Änderungen in der jüngeren Vergangenheit kritisiert. Dazu zählen etwa Anpassungen und Limitierungen bei den Fernraids, verkürzte Community Days oder eine Reduzierung der Rauchwirksamkeit.

Das hat auch Auswirkungen auf die Spielzeiten unserer Leser. Wir wollten von euch wissen, ob ihr nun weniger in Pokémon GO unterwegs seid als früher und ihr habt ziemlich deutlich geantwortet:

Was sagt ihr nun zum neuen Pokémon Ignivor? Sind die Bonbons tatsächlich zu viel?