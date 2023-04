Pokémon GO: Alle Raid-Stunden und legendären Bosse im Mai 2023

Im Mai trefft ihr in den Level-5-Raids von Pokémon GO auf die legendären Bosse Kapu-Toro, Genesect (Blitzmodul), Kapu-Kime und Regigigas. Dazu kommen in Mega-Raids unter anderem Mega-Altaria und Mega-Pinsir. Wir zeigen euch hier, wann ihr welchen Boss finden könnt und was die Raid-Stunden im Mai 2023 bringen.

Was sind das für Raids? In jedem Monat starten in Pokémon GO verschiedene Themen-Events, die meist bestimmte Bosse in die Raids bringen.

Wir zeigen euch in dieser Übersicht alle Bosse, die ihr im Mai 2023 in 5er-Raids und Mega-Raids trefft. Dazu auch die Übersicht der Raid-Stunden, die jeden Mittwoch aktiv sind.

Raid-Stunden und Raid-Bosse im Mai 2023

Die folgenden Raid-Stunden sind im Mai 2023 bei Pokémon GO aktiv:

Termin Raidboss 3. Mai Genesect (Blitzmodul)* 10. Mai Kapu-Kime* 17. Mai Kapu-Kime* 24. Mai Regigigas* 31. Mai Regigigas* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Weiter unten im Artikel zeigen wir euch, wie lange welcher Boss in diesem Monat bei Pokémon GO aktiv ist und welche Mega-Bosse euch erwarten.

Raidboss-Wechsel und Mega-Raids im Mai 2023

Datum Raidbosse 17. April bis 2. Mai 5er-Raids mit Kapu-Toro* 17. April bis 2. Mai Mega-Raids mit Mega-Lahmus* 2. Mai bis 9. Mai 5er-Raids mit Genesect (Blitzmodul*) 2. Mai bis 11. Mai Mega-Raids mit Mega-Scherox* 9. Mai bis 24. Mai 5er-Raids mit Kapu-Kime* 11. Mai bis 24. Mai Mega-Raids mit Mega-Pinsir* 24. Mai bis 1. Juni 5er-Raids mit Regigigas* 24. Mai bis 1. Juni Mega-Raids mit Mega-Altaria* Bosse, die mit einem Stern (*) markiert sind, könnt ihr als Shiny fangen

Was ist besonders? Mega-Pinsir wird zu seinem Release der beste Käfer-Angreifer, den ihr für Raids in Pokémon GO einsetzen könnt.

Für einige Trainer ist auch die Rückkehr von Mega-Altaria spannend. Zuletzt war das Pokémon von Mai bis Juni 2022 verfügbar. Jetzt bekommt ihr erneut die Chance, das Pokémon zu bekämpfen und zu fangen.

