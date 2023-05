Pokémon GO: Regigigas Konter im Raid – Die 20 besten Angreifer

Die besten Konter gegen Regigigas in der Übersicht bei Pokémon GO. Wir zeigen euch, mit welchen Angreifern ihr den Raid leicht gewinnt, um Regigigas zu fangen.

Wann ist Regigigas in Raids? Ihr findet Regigigas in der Zeit vom 24. Mai bis 1. Juni 2023 in 5er-Raids bei Pokémon GO. Danach verschwindet es erstmal wieder.

Bei Regigigas handelt es sich um ein legendäres Pokémon von Typ Normal, das aus der vierten Spielgeneration stammt. In der Lore ist es der Anführer der Legendären Giganten (Regirock, Regice, Registeel, Regieleki und Regidrago).

Wir zeigen euch hier in der Übersicht die besten Konter gegen Regigigas.

Regigigas: Konter und Schwächen

Terrakium mit Doppelkick und Sanctoklinge Keldeo mit Fußkick und Sanctoklinge Crypto-Machomei mit Konter und Wuchtschlag Mega-Lohgock mit Konter und Fokusstoß Crypto-Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Meistagrif mit Konter und Wuchtschlag Mega-Simsala mit Konter und Fokusstoß Lucario mit Konter und Aurasphäre Mega-Galagladi mit Fußkick und Nahkampf Kobalium mit Doppelkick und Sanctoklinge Viridium mit Doppelkick und Sanctoklinge Machomei mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Mewtu mit Psychoklinge und Psychostoß Proto-Groudon mit Drachenrute und Abgrundsklinge Kapilz mit Konter und Wuchtschlag Masskito mit Konter und Kraftkoloss Proto-Kyogre mit Kaskade und Ursprungswoge Crypto-Golgantes mit Lehmschelle und Wuchtschlag Hariyama mit Konter und Wuchtschlag Crypto-Simsala mit Konter und Psychokinese

Die Schwächen: Durch den Typ Normal ist Regigigas besonders anfällig gegenüber Kampf-Angreifern. Darum solltet ihr beim Zusammenstellen eurer Raid-Gruppe auf Kampf-Pokémon und Kampf-Angriffe setzen.

Gibt es Shiny Regigigas? Ja, mit Glück könnt ihr nach einem erfolgreichen Raid die schillernde Form von Regigigas fangen.

Wie viele Spieler braucht man? Wenn ihr vollgepowerte Top-Angreifer auf höchstem Level habt, ist der Kampf mit 3 Trainern schaffbar. Zur Sicherheit solltet ihr aber mehr Trainer in eure Gruppe einladen, um den Kampf sicher zu gewinnen.

Mit unserer Übersicht der besten Konter sollte der Kampf als Gruppe gegen Regigigas für euch kein Problem darstellen.