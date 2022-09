Pokémon GO: Neue „Geschenk“-Box von Amazon Prime bringt euch 26 neue Items

In Pokémon GO steht für Amazon Prime-Gaming-Nutzer nun wieder ein neues Bundle bereit, was euch 26 Items bringt. Wir von MeinMMO haben uns angesehen, welche Inhalte euch dabei erwarten und zeigen euch, wie ihr euch das Geschenk sichern könnt.

Um welches Geschenk geht es? Seit Mai haben Pokémon GO und Amazon eine besondere Kooperation, durch die Prime-Gaming-Nutzer alle zwei Wochen von einem besonderen Geschenk für das Spiel profitieren können.

Nun ist es wieder soweit und ihr könnt euch das nächste Bundle sichern. Wie ihr das macht und welche Items euch darin erwarten, haben wir euch nachfolgend zusammengefasst.

Alle Inhalte vom Amazon Prime-Bundle #10

Was steckt im Paket? Ab sofort, also seit dem 22. September 2022 um 19:00 Uhr, ist das inzwischen 10. Amazon-Paket zum Abrufen bereit. Löst ihr es ein, dann erhaltet ihr folgende Items:

20 Hyperbälle

5 Top-Beleber

1 Rocket-Radar

Dieses kann bis zur Freigabe der nächsten Geschenk-Box im Oktober mit Hilfe eines entsprechenden Promo-Codes abgeholt werden.

Wie kann man sich das Paket sichern? Damit ihr euch die Items aus dem Paket holen könnt, müsst ihr einen Amazon-Account mit Prime-Mitgliedschaft haben. Ist dieser vorhanden, dann könnt ihr euch den entsprechenden Promo-Code wie folgt generieren:

Öffnet die Homepage von Amazon Prime-Gaming Meldet euch dort mit euren Amazon-Zugangsdaten an Dort müsst ihr das neueste Bundle für Pokémon GO aktivieren Nun wird euch ein Promo-Code angezeigt, den ihr euch kopieren müsst Wechselt jetzt auf die Rewards-Website von Niantic Loggt euch dort mit den Zugangsdaten eures Spiels ein Anschließend könnt ihr den kopierten Code einfügen und bestätigen

Nun wurden euch die Items in eurem Account von Pokémon GO gutgeschrieben. Überprüfen könnt ihr das, indem ihr im Spiel auf euer Tagebuch klickt. Dort werden nämlich alle Interaktionen hinterlegt.

Noch einfacher mit Andorid: Wer ein Android-Gerät benutzt, der kommt sogar noch schneller an die Items. Geht zunächst genauso vor, wie unter den ersten vier Punkten beschrieben. Anstelle auf die Rewards-Website zu wechseln, können Andorid-Nutzer aber auch einfach direkt ihr Spiel öffnen.

Klickt nun auf den Ingame-Shop in Pokémon GO und scrollt bis nach unten. Dort findet ihr den Abschnitt „Promo-Codes“, bei dem ihr den kopierten Code einfügen und bestätigen könnt.

Wann kommen die nächsten Pakete? Das 10. Paket wird jedoch nicht das letzte Geschenk aus dieser Kooperation gewesen sein. So wie Pokémon GO über seinen Blog mitgeteilt hat, könnt ihr euch auch im Oktober über kostenlose Items freuen. Streicht euch dazu folgende Termine im Kalender an:

6. Oktober 2022

20. Oktober 2022

Die Bundles werden dann wie gewohnt ab 19:00 Uhr bei Amazon Prime-Gaming abrufbar sein.

Wie gefallen euch die Inhalte des neuen Amazon Prime-Bundles? Werdet ihr euch das Paket sichern? Und auf welche Gegenstände hofft ihr beim nächsten Mal? Lasst es uns gern hier auf MeinMMO in den Kommentaren wissen.

