Pokémon GO: Forschung „Erzählung von Schweifen“ für 1 € – Was steckt drin?

Bezogen auf den eigentlichen Wert der Belohnungen im Shop könnt ihr mit dem Kauf des Tickets richtig sparen. Ein Rocket-Radar kostet im Shop 200 Münzen, was etwa einem Preis von 2 € entspricht. So ein Radar ist praktisch, wenn ihr gerade noch nebenbei die Spezialforschung mit Crypto-Mewtu, „Eine ei-genartige Entwicklung“ löst.

Das passt also zum Community Day mit Glumanda , der am heutigen Samstag, dem 17. Oktober, läuft.

Was ist das für eine Forschung? Für knapp einen Euro (Preis variiert um ein paar Cent, je nach Store), könnt ihr jetzt im Shop von Pokémon GO eine Spezialforschung erwerben.

In Pokémon GO „Eine Erzählung von Schweifen“ freizuschalten, bringt euch besondere Aufgaben für den Community Day mit Glumanda. Wir zeigen euch, was im Ticket für knapp 1 € enthalten ist.

