Pokémon GO: Community Day mit Glumanda – So nutzt ihr ihn am besten

In Pokémon GO startet der Community Day mit Glumanda im Oktober 2020. Wir zeigen euch Startzeit, Angriffe, Shinys, Boni und weitere wichtige Infos, die ihr zu diesem Event wissen müsst.

Was ist der Community Day? Einmal pro Monat findet dieses Event in Pokémon GO statt. Dabei stehen dann ein Pokémon und eine Handvoll Boni für einige Stunden im Mittelpunkt.

Im Oktober 2020 steht Glumanda im Fokus. Das Feuer-Pokémon aus Generation 1 landete bei einer Spieler-Abstimmung auf dem zweiten Platz und erscheint deshalb als Community-Day-Spezial. Der Gewinner, Porygon, hatte im September 2020 seinen Community Day.

Alle Infos zum Community Day im Oktober 2020 – Startzeit und Boni

Was? Der Community Day mit Glumanda

Wann? Am Samstag, den 17. Oktober 2020, von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr Ortszeit.

Pokémon des Tages: Glumanda

Exklusive Attacke: Feuerodem

Bonus: Dreifacher Sternenstaub für das Fangen von Pokémon

Bonus: Dreistündige Dauer von Rauch

Bonus: Ihr könnt Glutexo bis zu 2 Stunden nach dem Event entwickeln, damit Glurak die Attacke Feuerodem erlernt

Seit der Corona-Pandemie halten die Community Days in Pokémon GO 6 Stunden lang an. Ihr müsst also nicht gleich mit vielen anderen Spielern um 11 Uhr an eurem Stop stehen, sondern könnt euch das Event über den Tag verteilen.

Bis zu 2 Stunden nach Ende des Events könnt ihr Glutexo weiterentwickeln, damit Glurak die Attacke Feuerodem erlernt.

Zu kaufen gibt es zwei Dinge: Eine Community Day Box für 1280 Münzen und ein Ticket für knapp 1 €, das euch Aufgaben für das Event freischaltet.

In der Box befinden sich: eine Top-Lade-TM, 3 Super-Brutmaschinen, 3 Sternenstücke und 30 Hyperbälle



Das Ticket „Eine Geschichte ohne Umschweife“ für knapp 1 € belohnt euch unter anderem mit Mega-Energie für Glurak.

So nutzt ihr das Event gut aus

Bereitet euch richtig vor: Es empfiehlt sich, schon vor dem Event einige Bälle zu sammeln. Denn während der 6 Stunden werdet ihr einigen Pokémon begegnen – Zuhause und unterwegs. Wir empfehlen, mindestens 300 Pokébälle im Inventar zu haben. Am besten aber noch mehr.

Wenn ihr die Boni am besten ausnutzen wollt, dann fangt so viele Pokémon wie möglich.

Mit dem Fang-Trick fangt ihr Monster in Pokémon GO schneller.

Sternenstücke sind beim Community Day mit Glumanda nochmal spannender

Verbessert die Boni durch Items: Natürlich ist dreifacher Sternenstaub beim Fangen ein starker Bonus. Doch mit Sternenstücken könnt ihr diesen nochmal erhöhen.

Wer beim Event noch ein paar Erfahrungspunkte verdienen möchte, kann sich mit einem Glücks-Ei helfen. In Kombination mit Level-Ups bei Freunden winken dort richtig viel EP.

Bedenkt außerdem, dass ihr Verbrauchsgegenstände wie Rauch und Sternenstücke nun stapeln könnt. Wer will, schmeißt also gleich zum Beginn des Events 2x Rauch an und so viele Sternenstücke, wie er möchte. Dann müsst ihr während des Events nicht immer wieder auf den Countdown schauen.

Shiny Glumanda, Glutexo und Glurak

Das sind die Shinys: Ja, ihr könnt Shiny Glumanda während des Community Days im Oktober fangen. Die schillernde Version befindet sich schon lange im Spiel und hat coole Entwicklungen. Viele Trainer freuen sich besonders auf das dunkle Glurak.

Wie ist die Shiny Chance? Wir gehen davon aus, dass die Shiny-Rate auch bei Glumanda bei 1 zu 25 liegt. Das ist in der Regel immer so bei Community Days.

Geht ihr als Shiny-Jäger in diesen Community Day oder interessiert euch am Samstag nur der Sternenstaub? Schreibt es uns doch in die Kommentare hier auf MeinMMO.

