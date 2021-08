Pokémon GO: Heute starten die ersten Boni des Evoli-Events – Das sind die neuen Spezialattacken

Am Wochenende findet in Pokémon GO der Community Day mit Evoli statt. Bereits heute, am 13. August 2021, erhalten Evoli und seine Weiterentwicklungen coole Spezialattacken. MeinMMO zeigt euch, welche das sind und über welche Boni ihr euch außerdem freuen könnt.

Worum geht es? Einmal im Monat findet in Pokémon GO ein Community Day statt. Zu diesem wird ein Pokémon in den Mittelpunkt gerückt, welches dann häufiger in der Wildnis auftaucht. Außerdem gibt es zu diesem Anlass zahlreiche Boni. Im Monat August dreht sich dieses Event um das Pokémon Evoli und hält die eine oder andere Besonderheit bereit.

Anders als bei vorangegangenen Community Days, findet das Evoli-Event nicht nur an einem Tag, sondern gleich an zwei Tagen statt. Und auch einen Teil der Boni könnt ihr bereits vor dem eigentlichen Start und auch über das Ende des Community Days hinaus nutzen. Einer dieser Boni sind die Spezialattacken bei Evoli und seinen Weiterentwicklungen. Wir zeigen euch, welche das sind.

Wann findet der Community Day statt? Der Community Day mit Evoli läuft am Samstag, den 14. August und Sonntag, den 15. August 2021, jeweils zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr Ortszeit.

Das sind die neuen Spezialattacken

Wann könnt ihr die Spezialattacken bekommen? Im Rahmen des Community Day mit Evoli, wird es wieder eine Vielzahl an Boni geben, die ihr nutzen könnt. Einen Teil davon hat Niantic sogar bereits ab heute freigegeben. Dazu gehören auch die Spezialattacken, die Evoli und seine Weiterentwicklungen durch das Event bekommen. Diese sind in folgendem Zeitraum für euch aktiv:

Start: Freitag, 13. August 2021 um 19:00 Uhr Ortszeit

Ende: Montag, 16. August 2021 um 19:00 Uhr Ortszeit

Diese Spezialattacken bekommen Evoli und seine Weiterentwicklungen: Eine Besonderheit, die in der Regel jeder Community Day mit sich bringt, sind spezielle Event-Attacken für die Weiterentwicklung des Pokémon. Das ist auch beim Event mit Evoli der Fall.

Da Evoli insgesamt 8 Weiterentwicklungen hat, bekommt natürlich auch jede ihre eigene Attacke, wenn ihr Evoli zu dieser weiterentwickelt. Aber auch bei Evoli könnt ihr euch während dieser Zeit über einen besonderen Angriff freuen, wenn ihr eines fangt oder ausbrütet. Das sind die neuen Attacken:

Pokémon Spezialattacke Evoli Zuflucht Aquana Siedewasser Blitza Blitzkanone Flamara Kraftkoloss Psiana Spukball Nachtara Psychokinese Folipurba Kugelsaat Glaziola Aquawelle Feelinara Psychoschock

So stark sind die neuen Attacken

Evoli gehört zu den Pokémon vom Typ Normal und spielt aufgrund seiner schlechten Werte in der PvP-Liga und in Raids in der Regel keine Rolle. Das ändert auch die neue Attacke nicht. Anders ist das jedoch bei seinen Weiterentwicklungen. Psiana, Glaziola, Folipurba und Feelinara gehören sogar zu den besten Angreifern in Pokémon GO.

Doch wie sieht es bei den Weiterentwicklungen von Evoli mit den neuen Attacken aus? Mit Hilfe der Übersicht von PvPoke haben wir uns angesehen, welche Monster am meisten durch die neuen Angriffe profitieren (via pvpoke.com). Daraus ist zu erkennen, dass vor allem Feelinara mit der Lade-Attacke Psychoschock ein klarer Gewinner ist.

Da Feelinara in der PvP-Liga recht weit oben vertreten ist, solltet ihr diesen Angriff laut PvPoke auf jeden Fall nutzen. Auch Folipurba kann sich über seine schnelle Sofort-Attacke freuen. Auch diese solltet ihr in euren PvP-Kämpfen nutzen, sofern ihr Folipurba einsetzt.

Flamara kann grundsätzlich mit seiner Lade-Attacke Kraftkoloss ebenfalls überzeugen. In der PvP-Liga spielt dieses Monster jedoch keine große Rolle, da es bessere Feuer-Pokémon gibt. Solltet ihr es dennoch einsetzen, dann könnt ihr bedenkenlos auf diese Attacke zurückgreifen.

Von den restlichen Weiterentwicklungen kann lediglich Nachtara noch von seiner Lade-Attacke profitieren. Vor allem in der Hyperliga könntet ihr auf Psychokinese zurückgreifen und es damit nochmal etwas stärker machen.

Alle anderen Weiterentwicklungen hatten mit ihren Attacken weniger Glück. Diese haben andere Angriffe, die deutlich besser sind und die ihr bevorzugen solltet. Auch in Raids spielen die neuen Attacken eher eine nebensächliche Rolle, da diese Pokémon in der Regel bessere Movesets haben.

Weitere Boni zum Community Day mit Evoli

Neben den Spezialattacken, die Evoli und seine Weiterentwicklungen bekommen können, habt ihr die Möglichkeit ab heute noch weitere Boni zu nutzen. Wir zeigen euch welche das sind.

Vereinfachtes Entwickeln von Feelinara

Um Feelinara zu entwickeln müsst ihr normalerweise ein Evoli als Kumpel nehmen und mit diesem 70 Herzen verdienen. Das gelingt euch, in dem ihr mit diesem Pokémon spielt, es fotografiert und mit ihm gemeinsam die Gegend erkundet.

Im Rahmen des Community Days wurde dieser Prozess verkürzt und ihr müsst nur noch 7 Herzen mit Evoli als Kumpel sammeln, um es zu Feelinara entwickeln zu können. Möglich ist euch das ebenfalls bereits ab dem 13. August um 19 Uhr.

Fehlende Laufanforderungen bei Nachtara und Psiana

Auch die Entwicklung von Nachtara und Psiana wird euch im Moment deutlich erleichtert. So kam es laut Niantic zu einem Fehler im Spiel, der keine Laufanforderungen mehr stellt, um Nachtara oder Psiana zu bekommen. Ihr müsst euer Evoli lediglich als Kumpel hinterlegen und könnt es dann je nach Tageszeit in eines der beiden Monster entwickeln.

Zuvor musstet ihr jeweils noch 10 Kilometer mit eurem Evoli laufen, um es danach entwickeln zu können. Da Niantic angekündigt hat, dass sie diesen Fehler erst nach dem Event beheben, könnt ihr während des Community Days entspannt Psiana und Nachtara entwickeln, ohne größere Strecken laufen zu müssen.

Befristete Forschung

Wie auch zu anderen Events, wird es zu diesem wieder eine befristete Forschung geben. Diese soll laut Niantic ebenfalls bereits ab heute Abend im Spiel verfügbar sein (via pokemongolive.com). Zur Belohnung erhaltet ihr dabei jeweils ein Gletscher- und Moss-Lockmodul. Diese beiden benötigt ihr, um Evoli zu Glaziola und Folipurba weiterzuentwickeln.

Angebote im Ingame-Shop

Wer an der Spezialforschung “Du hast die Wahl” rund um Evoli teilnehmen möchte, kann sind im Ingame-Shop ein Event-Ticket für knapp 1,00 Euro kaufen. Außerdem steht im Shop eine spezielle Community-Box bereit, die ihr für 1.280 Münzen erwerben könnt. Diese beinhaltet 50 Hyperbälle, 5 Rauch, eine Top-Sofort-TM und eine Top-Lade-TM.

Welche neue Spezial-Attacke findet ihr am besten? Hättet ihr euch andere Attacken gewünscht? Schreibt uns eure Meinung dazu gern hier in die Kommentare, auf MeinMMO.

Ihr findet das Evoli-Event nicht so interessant? Im August erwarten euch zahlreiche Events in Pokémon GO. Wir haben uns diese angesehen und für euch zusammengefasst.