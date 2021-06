Pokémon GO erhöht Platz für Pokémon, bietet dazu besondere Box im Shop

In Pokémon GO wurde durch Aufbewahrung Plus das Limit für die maximale Anzahl an gelagerten Pokémon angehoben. Im Shop gibt es dazu ein Bundle. Wir zeigen euch, was das bringt.

Was ist neu? Am Abend des 4. Juni 2021 verkündete Niantic in den sozialen Kanälen, dass Trainer ihre Pokémon-Aufbewahrung jetzt auf 4.500 aufstocken können. Vorher lag das Limit bei 4.000. Ihr habt jetzt also die Möglichkeit, 500 Plätze mehr freizuschalten.

Mit einem besonderen Angebot im Shop könnt ihr eure Aufbewahrung gerade für kurze Zeit günstiger aufstocken.

Aufbewahrung Plus gerade als Angebot in Box – Lohnt sich das?

Das ist im Shop: Wer jetzt den Shop von Pokémon GO öffnet, findet dort mehrere Boxen im Angebot. Die haben alle verschiedene Münz-Preise. Eine von ihnen kostet 200 Münzen (etwas unter 2 Euro) und nennt sich “Event-Box”. Schaut ihr euch den Inhalt der Box an, findet ihr darin zweimal Pokémon-Aufbewahrung-Plus.

Lohnt sich das? Wenn ihr sowieso vorhabt, Aufbewahrung-Plus zu kaufen, dann lohnt sich dieses Bundle auf jeden Fall für euch. Denn hier erhaltet ihr 2 Aufbewahrungs-Erhöher zum Preis von einem. Für gewöhnlich kostet eine Pokémon-Aufbewahrung-Plus im Shop von Pokémon GO 200 Münzen. Kauft ihr das Bundle, erhaltet ihr also Aufbewahrung obendrauf.

Wer nicht vorhat, seine Sammlung zu vergrößern, weil er mit seinem aktuellen Platz hinkommt, der muss auch hier nicht zuschlagen.

Das müsst ihr wissen: Diese Box mit zweimal Pokémon-Aufbewahrung-Plus könnt ihr jetzt nur einmalig kaufen. Nach eurem ersten Kauf verschwindet das Bundle wieder aus dem Shop.

Eine Pokémon-Aufbewahrung-Plus erhöht das Aufbewahrungslimit um 50 Pokémon. Ihr erhaltet durch die Box also 100 Plätze mehr für eure gefangenen Monster.

Die besondere Box für 200 Münzen bleibt noch bis Montagabend, dem 7. Juni, um 22:00 Uhr im Shop von Pokémon GO. Wer das Angebot nutzen will, sollte sich also beeilen.

Für viele Trainer ein perfektes Timing

Warum ist das jetzt gut? Am Sonntag, dem 6. Juni, steht der Community mit Kaumalat an. Bei Events dieser Art ist es üblich, dass Trainer viele Hundert Pokémon fangen. In unserem großen Guide zum Community Day mit Kaumalat empfehlen wir euch, entsprechend viele Bälle zu sammeln.

Doch wer in Pokémon GO ein recht kleines Lager hat, der muss während des Events immer mal wieder Pokémon verschicken. Und das kostet Zeit, in der man keine neuen Pokémon fangen kann.

Dass es dieses Bundle jetzt kurz vor dem Start des großen Events gibt, kommt einigen Trainern gelegen. Das liest man unter anderen auch auf reddit.

Spieler Jalieus schreibt (via reddit.com): “Genau richtig für den Kaumalat CD [Community Day]. Ich hatte schon Angst, dass ich Stunden damit verbringen müsste, meine Sammlung aufzuräumen. Das kann ich jetzt auf 2022 verschieben!” Doch andere Spieler erinnern den Trainer, dass in diesem Jahr ja auch noch das GO Fest 2021 stattfindet und es da wieder viel zu fangen gibt.

vonggyy schreibt auf reddit (via reddit.com): “Ich wollte mir schon mit der begrenzten Anzahl an Münzen, die ich hatte, Aufbewahrung kaufen. Ich bin so froh, dass ich das bis jetzt vergessen hatte.”

Wie gefällt euch die Erhöhung des Pokémon-Platzes und das passende Bundle dazu? Wart ihr bereits am Limit und konntet jetzt endlich erhöhen, oder tragt ihr weniger als 4.000 Pokémon mit euch herum?

In den nächsten Wochen plant Niantic einige Ereignisse, die im Spiel starten werden. Damit ihr den Überblick nicht verliert, haben wir euch alle Events bei Pokémon GO im Juni 2021 aufgelistet.