Pokémon GO: Die 7 wichtigsten Termine der Woche – 3. bis 9. Juni

Der Juni in Pokémon GO hat begonnen. Was steht diese Woche an? Wir schauen auf die spannendsten Termine.

Was ist los in Pokémon GO? Die neue Jahreszeit in Pokémon GO hat begonnen! Unter dem Motto „Himmlisches Teamwork“ könnt ihr jetzt bis September auf die Suche nach unterschiedlichen Monstern gehen.

Doch was ist eigentlich akut in Pokémon GO Thema? Welche Monster kann man fangen, welche Events stehen an?

Das beleuchten wir in diesem Artikel. Hier findet ihr die Übersicht mit den spannendsten Terminen diese Woche, vom 3. Juni bis zum 9. Juni.

Stadium Sights – Noch bis 4. Juni

Was ist das für ein Event? Stadium Sights startete am 1. Juni und läuft noch bis Dientag, den 4. Juni, morgens um 08:00 Uhr.

Die Highlights: Emolga hat sein Shiny-Debüt gegeben. Das trefft ihr in der Wildnis und in 7-km-Eiern. Doch wer das schillernde Monster will, braucht eine Menge Glück.

Außerdem läuft derzeit noch ein Brüt-Bonus, der euch anderthalbfachen Sternenstaub sowie Bonbons bringt, wenn ein Monster ausschlüpft.

Rampenlicht-Stunde am 4. Juni

Wann läuft die Rampenlicht-Stunde? Am Dienstagabend, um 18:00 Uhr, trefft ihr für eine Stunde lang auf viele wilde Makuhita. Der Bonus bringt euch doppelte Fang-Bonbons.

Der T5-Raid-Boss diese Woche – Raid-Stunde am 5. Juni

Zapdos ist zurück

Was ist da los? In den Stufe-5-Raids trefft ihr auf den legendären Elektro-Vogel Zapdos, sogar noch bis zum 10. Juni. Dieses Monster ist ein echter Klassiker. Starke Konter gegen Zapdos findet ihr hier.

Am Mittwochabend, den 5. Juni, taucht es zudem für eine Stunde auf so ziemlich allen Arenen im Spiel auf. Die Raid-Stunde mit Zapdos läuft da von 18:00 bis 19:00 Uhr.

Übrigens: Zeitgleich mit Zapdos ist auch Mega-Garados in den Mega-Raids anzutreffen, abgesehen von der Raid-Stunde am Mittwochabend.

Schlummernder Sand – ab 7. Juni

Die Highlights im Event “Schlummernder Sand” (Bildquelle: pokemongolive.com)

Was ist das für ein Event? Schlummernder Sand beginnt am 7. Juni um 10:00 Uhr und endet sogar erst in der kommenden Woche, am Mittwoch, den 12. Juni. Hier geht es um eher gemütliche Pokémon.

Was sind die Highlights? Bummelz, Muntier und Letarking erscheinen in kostümierter Variante. Sie können sogar als Shiny getroffen werden, wenn ihr Glück habt.

Das spannendste Pokémon dürfte aber Koalelu sein, dass einigen Trainern möglicherweise noch in der Sammlung fehlt. Das erscheint ebenfalls als Shiny, sogar zum ersten Mal. Doch auch hier ist die Chance, ebenso gewohnt, gering.

Wenn ihr ein GO Plus+ habt, könnt ihr das mit Pokémon GO verknüpfen. Dann erhaltet ihr im Spiel eine befristete Forschung zum Event.

Was passiert im PvP?

Das läuft in der Liga: Noch bis zum 7. Juni könnt ihr die Superliga spielen, außerdem den Hyper-Premier-Cup. Ab dem 7. Juni wiederum laufen dann die Hyperliga und der Sommer-Cup in der Superliga.

Crypto-Raids mit Raikou am 8. und 9. Juni

Stellt euch Crypto-Raikou

Das Wochenende wird wieder vom mächtigen Crypto-Raikou beherrscht. Das legendäre Monster könnt ihr in den Rocket-Raids herausfordern – aber nur vor Ort. Und ihr solltet einige Trainer mitbringen, denn das Monster ist nur schwer zu besiegen. Hier findet ihr die besten Raikou-Konter.

Community Day am 9. Mai bringt Viscora

Die Viscora-Shiny-Familie

Das dürfte das Highlight der Woche sein: Viscora bekommt einen eigenen Community Day. Damit habt ihr eine sehr gute Chance, die Shinhy-Variante von ihm sowie seinen Entwicklungen Viscargot und Viscogon zu erhalten. Es warten zudem doppelte Fang-Bonbons, dreifacher Fang-Sternenstaub sowie weitere Boni auf euch. Als Spezialattacke kann Viscogon während des Events „Donnerschlag“ erlernen, wenn ihr es entwickelt. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst ansteht: Hier alle Events im Juni 2024 bei Pokémon GO.