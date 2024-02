Dank dem neuesten Patch in Palworld könnt ihr eure Pals wieder beruhigt züchten und in den Mixer werfen

Der neuste Patch in Palworld wurde veröffentlicht. Hierbei handelt es sich nur um einen Hotfix, der Probleme lösen soll, die durch das letzte Update entstanden sind.

Was ist das für ein Update? Das Update v.0.1.5.1 ist das neueste Update von Palworld, das bereits auf Steam und später auch auf XBOX veröffentlicht wird. Hierbei handelt es sich um einen Hotfix, der nötig wurde, da das letzte Update einige Fehler ins Spiel gebracht hatte.

Die Entwickler versprachen zuletzt auf X (ehemals Twitter), dass sie sich schnellstmöglich darum kümmern würden und taten das nun mit dem Hotfix.

Wenn ihr noch ein schnelles Bodenreittier in Palworld braucht, könnt ihr in unserem Video sehen, wie ihr eines bekommen könnt.

Züchten und Mixen ist nun wieder möglich

Was bringt der Patch? Der Patch liefert eine Reihe an Bugfixes für die Probleme im Spiel. Der wichtigste Aspekt dürfte die Zucht-Mechanik sein, die jetzt wieder funktioniert. Zuvor war es beim Züchten nicht mehr möglich, negative Eigenschaften zu verlieren, was das Züchten von guten Pals erschwerte.

In der Community sorgte das für Unmut, weil viele Spieler inzwischen das Züchten als ihre Hauptaufgabe angenommen haben. Dementsprechend erleichtert sind die Spieler jetzt, wo das Züchten wieder funktioniert. Der Reddit-Nutzer InsertBadGuyHere schreibt dazu: „Danke für die Patch-Notes! Jetzt kann ich mit der Zucht und Mixerei wieder richtig loslegen.“

Was wurde noch behoben? Eine Vielzahl an weiteren Problemen wurde behoben. Unter anderem soll der Fehler behoben worden sein, der Server in der Server-Liste nicht mehr richtig anzeigte.

Im Selbstversuch konnten wir aber nicht feststellen, dass dieses Feature bereits wieder funktioniert. Wenn ihr euren Server nicht seht, müsst ihr euch weiterhin mittels der IP-Adresse verbinden.

Die vollständigen Patchnotes könnt ihr auf Steam finden.

Wie reagieren die Spieler auf den Patch? Die Spieler sind froh, dass die Entwickler sich so schnell und gewissenhaft um die Probleme im Spiel kümmern. Der Reddit-Nutzer Trickster9993 schreibt: „Diese Entwickler beweisen sich Tag für Tag erneut. Danke an alle Beteiligten.“

Auch Reddit-Nutzer Lpnlizard27 schreibt: „So viele düstere Beiträge über dieses Spiel. Aber um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass ich jemals so schnell auf die Anliegen der Community eingegangen bin. Diese Entwickler sind fantastisch.“

Das letzte Update hat auch ein umstrittenes Feature ins Spiel gebracht. Die Rede ist von dem angepassten Wärme-System, das dafür sorgen kann, dass eure Basis heiß wird wie ein Vulkan.