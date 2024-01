Palworld strotzt vor Knarren, bringt Familien zusammen: „Mein Sohn verschwendet nur alle Pal-Sphären“

Palworld kommt auch deshalb so gut an, weil es Jung und Alt anspricht. Ein Reddit-Nutzer zeigte jüngst die Basis von ihm und seinem Sohn und löste eine Welle an schönen Kommentaren aus, bei denen Eltern über das Zusammenspiel mit den Kindern berichten.

Wie bringt Palworld die Familien zusammen? In einem Reddit-Beitrag teilt ein Vater stolz die Basis, die er mit seinem Sohn erbaut hat, mit der Community. Der Beitrag ging viral und lockte lauter Eltern an, die von ihren gemeinsamen Stunden mit den Kindern in Palworld berichten.

Obwohl das Spiel auch Schusswaffen hat, scheinen Eltern und Kinder zusammen viel Spaß in dem Survival-Spiel zu haben.

Hier könnt ihr den Trailer zu Palworld sehen.

Eltern sind Stolz auf ihre Kinder

Was berichten die Eltern von der gemeinsamen Zeit? Die Eltern auf Reddit scheinen eine gute Zeit mit ihren Kindern zu haben.

Easy-Coconut-33 stimmt dem Beitrags-Ersteller zu: „Das Gleiche mache ich mit meinem Sohn. Coole Basis, die ihr gebaut habt! 🙂 Wir haben bisher nicht so viel in den Bau der Basis investiert. Hauptsächlich erkunden wir die Welt.“

Professional_Rub_711 sagt: „Die letzten beiden Tage habe ich dieses Spiel falsch gespielt, und Reddit hat es mir gezeigt! Ich wünschte, ich könnte meine Frau und Kinder dafür begeistern.“

ScarcityOpposite3657 sagt: „Steige in den ‘mit meinem Kind spielen’-Zug ein und es fühlt sich so herzerwärmend an. Was für ein Spiel. Das ist die Art von Spiel, die ich seit Jahren mit ihr spielen wollte. Gute Zeiten!“

Crookeye sagt: „Glücklicher. Ich wechsle mich mit meinem 5-Jährigen ab. Alles, was er tut, ist sterben und meine Pal-Sphären verschwenden.“

Dass Palworld eine große Zielgruppe anspricht, ist sicher ein Grund für den plötzlichen Erfolg des Spiels.

Hier könnt ihr den Ursprungsbeitrag lesen und die Basis des Vaters ansehen.

Was schreiben die Leute sonst noch unter dem Beitrag? Einige der Eltern tauschen sich im Beitrag untereinander aus. Vor allem Bau-Tipps sind heiß begehrt. Ein Bau-Feature des Survival-Spiels ist super hilfreich.

Manche Nutzer wünschen sich auch, dass die eigene Familie mehr an Gaming interessiert wäre, um gemeinsam Palworld zu spielen.

Ist Palworld das richtige Spiel für Kinder? Ob Palworld das richtige Spiel für Kinder ist, müssen Eltern für sich selbst entscheiden. Auch auf Reddit schlagen einige Nutzer vor, erstmal abwechselnd mit den Kindern zu spielen, um zu sehen, ob es das Richtige für die Kinder ist.

Gerade die Waffen im Spiel, mit den ihr die Pals ausrüsten könnt, können das Spiel für Kinder zu brutal machen. Wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, was euch in Palworld passiert, ohne es zu kaufen, hat MeinMMO Autor Dariusz das Spiel für euch angespielt. Palworld angespielt: Das neue Survival-Spiel ist großartig, weil es einige der besten Spiele kombiniert