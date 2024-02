Palworld: Eure Pals können jetzt das Lager in einen lodernden Vulkan verwandeln und euch durch Hitze töten

Das neue Update von Palworld sollte endlich Bugs fixen, die Spieler schon lange nerven, doch ein neues Feature sorgt seit dem Update für enorme Hitze in eurer Basis.

Was hat das Update geändert? Das neue Palworld-Update v0.1.5.0 hat Veränderungen am Wärme- und Kältesystem des Spiels vorgenommen. Seit dem Update stapeln sich die Wärmequellen miteinander und erhöhen so die Wärme an einem Ort. Konkret heißt das, dass vier Lagerfeuer einen kleinen Raum so heiß werden lassen wie einen Vulkan.

Auch andere Wärmequellen wie Feuer-Pals und Schmelzöfen erhöhen die Temperatur des Ortes. So kann es dazu kommen, dass es bei euch zu Hause, auf einmal ziemlich heiß wird.

Spieler müssen hitzeresistente Rüstung tragen oder umbauen

Worauf muss man jetzt achten? Durch das Update könnt ihr auf einmal eine Basis haben, die so heiß ist wie ein lodernder Vulkan. Dafür reichen schon zwei arbeitende Feuer-Pals, wenn sie gerade Essen zubereiten oder Metall schmelzen. Wenn ihr noch eine eiserne Feuerschale daneben platziert, um die Effizienz zu erhöhen, könnt ihr direkt feuerfeste Wäsche bereitlegen.

Wenn ihr nicht auf die Temperatur achtet, könnt ihr sogar am Schaden sterben, den ihr durch eure Basis erhaltet. Auf Reddit hat Nutzer “skewtr” ein Bild aus seiner Basis geteilt, bei dem das Thermometer im Spiel im höchsten Bereich steht, so heiß wie mitten in einem Vulkan. Er rät den anderen Spielern ab sofort geeignete Kleidung im Bereich der Schmiede zu tragen.

Andere Spieler weisen unter dem Beitrag darauf hin, dass feuerfeste Unterwäsche Stufe 2 ausreiche, um dem Tod zu entgehen. Spieler könnten diese kaufen oder sammeln und müssten dann nichts mehr ändern.

Alternativ könnt ihr eure Basis auch so umbauen, dass nie so viele Feuerpals an einem Ort sind, um euch Probleme zu bereiten.

Wie finden die Spieler die neue Mechanik? Unter dem Beitrag von skewtr sammeln sich die Kommentare. Die Spieler finden das neue System nicht optimal. Eggs_in_Trying_Times schreibt auf Reddit: „Das ist verdammt dumm. Ich verstehe stapelbare Hitze bei Handwerksquellen. Die Pals sollten jedoch keine Hitze abgeben, nur weil sie existieren. Niemals!“

UAHeroyamSlava schreibt: „Ich bin 5 Mal in meiner Vulkanbasis gestorben, als ich versucht habe herauszukommen, hahahahahaha, das Beschwören meines einzigen Feuervogel-Mounts hat überhaupt nicht geholfen lmao“ (via Reddit).

Einige finden, es wäre nur realistisch. Puzzleheaded-Gur-747 schreibt beispielsweise auf Reddit: „Während die Hitzeskala stark übertrieben ist, ergibt es logisch Sinn, hitzebeständige Kleidung zu tragen, wenn du dich in einer Schmiede mit einem Feuerwesen selbst befindest.“

Habt ihr seit dem Update Probleme mit eurer Basis oder hat der Patch bei euch nur Gutes bewirkt? Falls ihr noch nicht alle Details zum Patch kennt, könnt ihr sie hier lesen: Neuer Palworld Patch bringt viele Verbesserungen – Eine sorgt für Freude, eine andere für Ärger