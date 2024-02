Palworld: Es gibt eine Höhle, in der niemand jemals eure Basis finden wird

Ein Streamer baut 2 Wochen lang an seiner Basis in Palworld, verliert alles wegen eines dummen Fehlers

Wie kommt man in die Höhle? Der Ersteller des Beitrags zeigt direkt im Video, wie ihr in die Höhle gelangen könnt. Hier könnt ihr es euch anschauen:

In der Höhle angekommen zeigt sich aber, dass die Höhle gar nicht so klein ist, wie sie im ersten Moment erscheint. Nach einem schmalen Gang folgt nämlich eine rechteckige Fläche mit höherer Decke, die sich gut als Basis nutzen lässt.

Warum findet man die Höhle erst jetzt? Dass man die Höhle erst jetzt entdeckt, liegt daran, dass sie keinen richtigen Eingang hat. Dort, wo der Eingang eigentlich wäre, blockieren die Felsen eines Hügels den Durchgang. Der Ersteller des Reddit-Beitrages nutzte eine Reihe an Glitches, um die Felsen zu durchqueren und in die Höhle zu gelangen.

Was ist das für eine Höhle? Der Reddit Nutzer Pumkeo hat eine Höhle in der Welt von Palworld entdeckt, die kaum ein anderer je gesehen haben dürfte. Der Nutzer teilte seinen Fund dabei auf Reddit und erregte viel Aufsehen damit. Die Höhle wirkt nämlich so, als sei sie von den Entwicklern vergessen worden. Das liegt daran, dass man sie nicht so einfach betreten kann.

Es gibt viele tolle Orte, um in Palworld eine Basis zu bauen, doch jetzt hat ein Nutzer auf Reddit einen ganz besonderen gefunden. Dabei handelt es sich um eine Höhle ohne richtigen Zugang, in der ihr eure Basis verstecken könnt.

