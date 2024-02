Neuer Palworld Patch bringt viele Verbesserungen – Eine sorgt für Freude, eine andere für Ärger

Betritt man in Palwold eine der drei Naturschutzgebiete, erhält man den Status „Verbrechen wird begangen“. Nach kürzester Zeit steht man so im Zielfeuer der Ordnungshüter.

Wer doch lieber mehr Tastendruck in sein Crafting stecken möchte, kann diese Neuerung in den Einstellungen aber auch wieder ausschalten.

Das Herstellen von Gegenständen kann schon mal etwas Zeit in Anspruch nehmen. Zwar kann man auch seine Pals für sich schuften lassen. Wer aber dringend ein oder mehrere Items fertigstellen möchte, will vielleicht selbst mit anpacken.

Was für ein Patch ist das? Fast drei Wochen sind seit dem letzten größeren Palworld-Patch vergangen. Nun erschien ein neues Update, in dem sich Entwickler Pocketpair einiger Probleme annimmt.

