Ein Spieler lässt Palworld seit Release laufen und wird damit reich – „Ich habe Angst, wenn ich mir die Spielzeit ansehe“

Reich zu werden ist nicht nur in der echten Welt ein Ziel mancher Menschen. Auch in Palworld streben Spieler nach Reichtum. Ein Spieler hat eine Möglichkeit gefunden, an viel Gold zu kommen. Der Haken daran: Es dauert es lange. Seit Release läuft das bei ihm nämlich ohne Pause durch.

Wie wurde der Spieler reich? Es gibt verschiedene Methoden, in Palworld an Gold zu kommen. Ein User hat 120 Stunden genau analysiert, welche Items am meisten Geld bringen. Diesen Ansatz hat der Spieler namens Bungeon_Dungeon nicht verfolgt.

Auch er wollte viel Gold in Palworld verdienen, und das hat er auch. Allerdings ist seine Methode nicht sonderlich zeiteffizient.

Reich wurde Bungeon_Dungeon nämlich mit dem Verkauf von Honig. In seinem Reddit-Post zeigte der Spieler, dass er 45.053 Honigtöpfe verkauft hat. Das ergibt einen Goldbetrag von beeindruckenden 1.126.325 Gold.

Wie man sich eine eigene Honigfarm baut, haben wir in einem eigenen Artikel auf MeinMMO erklärt. Und auch, welche Pals sich für die Produktion gut eignen.

Hat man sich die Farm erst einmal gebaut und die passenden Pals, wie etwa Beegarde oder Elizabee rekrutiert, ist der Rest ein wortwörtliches Honigschlecken. Man kann sich im Grunde in Ruhe zurücklehnen und zuschauen, wie der Honig entsteht.

Der Plan des Spielers hat also funktioniert. Er wurde damit reich. Doch es gibt einen Haken.

Die benötigte Zeit macht sogar dem Spieler Sorgen

Was ist der Haken an der Sache? Die Zeit, die dafür benötigt wird. Laut Angaben von Bungeon_Dungeon läuft Palworld bei ihm nämlich fast seit Release durchgehend.

Zur Erinnerung: Palworld erschien am 19. Januar 2024, also vor 40 Tagen. Das ergibt eine Spielzeit von etwa 900 Stunden (Stand 25.02., Zeitpunkt des Reddit-Posts).

Also durchaus keine geringe Zahl. Der Spieler selbst meint dazu: „Ich habe das Spiel fast seit dem Start laufen – ich habe fast Angst, wenn ich mir die gespielten Stunden ansehe.“

Als Beweist für seinen Verdienst postete der Spieler einen Screenshot.

Was meint die Community? Selbstverständlich sammeln sich unter dem Post auf Reddit zahlreiche Kommentare, die ihre Meinung zur langwierigen Methode des Spielers kundtun.

Es geht vor allem darum, ob sie die Zeit wert sei.

„Wow, du spielst Palworld, als wäre es ein Idle-Game“, schreibt PapOogie.

„Hut ab vor der Hingabe“, lobt Ancient7855.

„Das sind ungefähr 25 Gold pro Honig. Das ist es nicht wert“, meint hingegen ccjohns2.

Der Nutzer tioeduardo27 verweist auf die Methode, Nägel für viel Geld zu verkaufen: „Nägel verkaufen und Munition kaufen. Ich habe buchstäblich eine Milliarde Gold und ich habe etwa 20 Stunden gespielt.“

„Sie machen den Honig, wir machen das Geld“, ein Kommentar von flfoiuij2, der im englischen Original nochmal besser klingt: „They make the hones, we make the money.“

Es bleibt also Geschmackssache, ob man für das liebe Geld derart viel Zeit in ein einziges Spiel investieren möchte. Besonders dann, wenn es augenscheinlich bessere, weil zeitsparende Methoden gibt. Zumindest bequem ist die Honigproduktion. Wie ein reicher Mogul kann man sich zurücklehnen und sein Gold zählen. Den Rest erledigen die Pals. Ihr seid noch auf der Suche nach einer passenden Basis, die schwierig zu finden ist? Wir haben einen Tipp für euch.