Eltern zocken Palworld mit ihren Kindern und stellen fest: „Ich bin das Pal“

In Palworld könnt ihr eure Abenteuer nicht nur im Single-, sondern auch im Multiplayer genießen. Eltern berichten, wie das ganze mit Kindern abläuft.

In Palworld könnt ihr alleine, oder auch mit euren Freunden losziehen, um in der Welt der Pals zu bauen, zu kämpfen, sie alle zu fangen oder die Umgebung zu erkunden. Doch neben euren Freunden gibt es auch weitere Mitstreiter, die ihr hierhin mitnehmen könnt: eure Kinder.

Auf Reddit berichten Eltern davon, wie sie genau das tun. Und auch, wie sich teilweise das eigene Spielverhalten hierdurch ändert.

„Es ist nicht besonders produktiv, aber sie haben Spaß“

Was sagen die Eltern zum Spielen mit ihren Kindern? Der Ersteller des Beitrags berichtet, dass er normalerweise Spiele auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spielt, weil ich wohl etwas beweisen musste . Doch in Palworld ist es anders. Er spielt mit seinen kleinen Zwillingen zusammen und genießt das viel mehr. Er schreibt dazu: Wenn meine Kinder sehen, wie ihre Chillets und Mozzarina’s einfach herumlaufen und sich entspannen, zaubert das ein Lächeln in ihre Gesichter.

Außerdem merkt er an, dass das Spielen mehr Zeit in Anspruch nehmen kann, er damit aber absolut kein Problem hat. So schreibt er: Sie haben etwa 1/200 Palsphären, die das treffen, was sie zu fangen versuchen, während ich die Gesundheit reduziere. Es ist nicht besonders produktiv, aber sie haben Spaß und es macht einfach Spaß, ihnen dabei zuzusehen.

Ein weiterer Spieler schreibt, dass er beim Spielen mit seinen Kindern etwas realisiert hat: Ich bin der Barmherzigkeit meiner Kinder im Teenageralter ausgeliefert, die jeden Abend mit mir Palworld spielen wollten. Das macht meistens großen Spaß, aber es wird langsam zur Arbeit. Dann wurde mir klar: Ich bin das Pal.

Auch ein Onkel berichtet, dass er öfters mit seinem Neffen zusammen spielt. Nachdem die beiden länger nicht gemeinsam spielen konnten, teilt er diesen Beitrag: Gestern Abend spielten wir zum ersten Mal in der ganzen Woche miteinander, und ich fragte ihn, warum er die Eier, die in den Brutkästen lagen, noch nicht ausgebrütet hatte, und er sagte: Ich wollte warten, bis du es mit mir tun kannst.

Wie sieht es bei euch aus? Spielt ihr Palworld ebenfalls mit euren Kindern? Was für Erfahrungen habt ihr dabei gemacht? Habt ihr vielleicht selber dabei gemerkt, dass ihr das Pal seid, wenn ihr mit euren Kindern zusammen spielt? Wenn ihr noch auf der Suche nach hilfreichen Tipps und Tricks seid, werft gerne einen Blick auf unsere Übersicht mit Guides zu Palworld.