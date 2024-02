„Sie ist etwas hungrig, aber ich würde nie tauschen“: Palworld-Spieler verzichten auf starke Begleiter, weil sie ihre Pals lieb haben

Andere User gestehen, dass sie vor allem zu den Pals eine tiefere Bindung eingehen, die sie ebene selber haben schlüpfen lassen. Ob sie diese Pals nun weiterhin in den Kampf schicken oder lediglich in ihrer Basis leben lassen, ist da natürlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich.

In ihrem Post auf reddit beginnt die Spielerin Kastamera mit dieser Diskussion, als sie über ihre Bindung zu dem Chillet berichtet, das sie als allererstes im Spiel gefangen hat. Chillet ist ein Pal vom Typ Eis und Drache, auf welchem ihr reiten könnt, wobei es stetig Schaden vom Typ Drache zufügt. In eurer Basis kann es dazu alles kühl halten.

