Palworld: Spieler fängt einen Pal-Händler, bringt ihn dann dazu, sich selbst zu kaufen

Ein anderer Nutzer kommentierte: „Er hat sich an niemanden verkauft und ist in der kosmischen Dimension verschwunden. Gut, dass er dir das Ticket ins Fegefeuer bezahlt hat.“

Was sagt die Community dazu? Die Spieler sahen den kuriosen Bug vor allem als Anlass, sich über die Situation des Schwarzmarkthändlers zu amüsieren. Ein Nutzer schrieb beispielsweise, „Ich habe mich an mich selbst verkauft und ich war jedes Gold wert, das ich mir gegeben habe“, und fasste damit die möglichen Gedanken des Händlers zusammen.

Diese neuen Features wollt ihr in Palworld – PvP ist nicht in den Top 3

Als der Fang erfolgreich abgeschlossen war und der Spieler in die Zeile mit Pals in seinem Team schaute, tauchte dort der Händler selbst auf. Diesen konnte er danach für 3.750 Gold verkaufen – an den Händler, der in der Pal-Sphäre schlummerte.

Der Reddit-Nutzer “zerotheskull” hat in dem Subreddit des Survival-Spiels ein 40-sekündiges Video gepostet, in dem er den Schwarzmarkthändler fängt und ihn dann mittels eines Bugs dazu bringt, sich selbst statt eines Pals zu kaufen.

In Palworld könnt ihr eure gefangenen Pals für Gold bei einem Händler verkaufen, doch ein Spieler hat jetzt besagten Händler gefangen und durch einen Bug an sich selbst verkauft

