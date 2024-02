Palworld: Spieler hat absurdes Glück und fängt fast perfektes Pal

Trailer zur 1. Staffel von The Walking Dead: The Ones Who Live

Was sagt ihr zu dem glücklichen Fang des Spielers? Habt ihr selber bereits auch solch ein Glück gehabt und ein so nahezu perfektes Pal gefangen? Oder gehört ihr eher zu der Fraktion, die hunderte oder gar tausende Pals züchten und bei denen es einfach nicht gelingt, solch gute passive Skills zu ergattern? Wenn ihr auf der Suche nach hilfreichen Tipps und Tricks zu Palworld seid, werft einen Blick auf unsere Guides zu Palworld .

Was sagt die Community dazu? Viele Spieler aus der Community sind neidisch auf das Glück des Spielers. So lauten einige der Kommentare:

Durch diese passiven Skills, wird das Pal massiv aufgewertet. Es profitiert von starken Boosts im Angriff sowie von weiteren Boosts in der Verteidigung und der Bewegungsgeschwindigkeit, was das Pal zu einem sehr starken Angreifer macht. Solch eine Kombination von gleich 4 guten und praktischen passiven Skills, ist eher selten.

Was macht das Pal so besonders? Neben der Tatsache, dass dieses Pal von Hause aus schon sehr stark ist, sind es hier vor allem die passiven Skills, die es so besonders machen. So besitzt das gefangene Pal, bei dem es sich zudem um ein Alpha-Pal handelt, die folgenden Skills:

Um was für ein Pal handelt es sich? Bei dem Pal handelt es sich um Jetragon, ein legendäres Pal vom Typ Drachen. Dieses Pal belegt in der Liste der stärksten Pals keinen geringeren als den 2. Platz.

Neben dem Aufbau eurer Basen, dem Erkunden der Welt und vielen weiteren Aspekten in Palworld ist vor allem einer wohl interessant für die meisten: das Fangen und Züchten von immer besseren Pals . Hierbei könnt ihr probieren, euren Pals durch das Züchten immer bessere passive Skills mitzugeben, von denen sie stark profitieren können. Dies ist jedoch auch glücksabhängig und kann viel Zeit in Anspruch nehmen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to