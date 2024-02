Neuer Patch in Palworld macht das Züchten so schlecht, dass Spieler ganz darauf verzichten – Entwickler reagieren

Eine weitere Neuerung von dem Patch betrifft die Umgebungstemperatur. Ihr könnt euer Lage jetzt nämlich in einen lodernden Vulkan verwandeln. Doch das ist nicht ungefährlich: Eure Pals können jetzt das Lager in einen lodernden Vulkan verwandeln und euch durch Hitze töten

In den Kommentaren sorgt diese Äußerung für Verwirrung. Denn einige verstehen die Aussage so, dass bald gar keine Merkmale mehr vererbt werden können.

Gerade Pals, die in der Wildnis immer mit einem schlechten Merkmal kommen, werden jetzt deutlich schlechter für die Zucht. So wird zum Beispiel ein Cattiva stets sein Merkmal Feigling vererben.

Was im ersten Moment nach keiner großen Sache klingt, kann in der Praxis ganz schön nerven. Ihr habt nun nämlich keine Möglichkeit mehr, etwaige negative Fähigkeiten loszuwerden.

Es kann also passieren, dass der Nachkomme keine, oder nur einen Teil der Fähigkeiten seiner Eltern vererbt bekommt. Ebenso können per Zufall komplett neue Fähigkeiten auftreten. Das passiert vor allem, wenn die Eltern selbst nur wenige oder sogar gar keine Fähigkeiten besitzen.

Wie läuft die Zucht normalerweise? In der Zuchtfarm können zwei Pals unterschiedlichen Geschlechts platziert werden. Versorgt ihr diese dann mit ausreichend Futter in Form von Kuchen, erhaltet ihr bald ein Ei, aus dem ihr dann einen Nachkommen brüten könnt.

Um welchen Patch geht es? Am Dienstag, dem 27. Februar, erschien ein neuer Patch für Palworld, der über 30 Verbesserungen und Anpassungen mit sich brachte. Doch nicht alles lief so, wie die Entwickler es vorhergesehen hatten.

