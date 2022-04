Ihr könnt jetzt Nike-Schuhe für bis zu 1 Million Euro kaufen, aber nicht anziehen

Der Hersteller Nike stellt NFT-Schuhe für tausende Euros vor und dazu kommen noch extrem teure Skins. MeinMMO erklärt euch, wie die Schuhe funktionieren und was ihr damit tun könnt.

Für eure persönliche digitale Welt könnt ihr mittlerweile alles kaufen. Von gelangweilten NFT-Affen, über Segelschiffe bis zu ganzen Grundstücken, könnt ihr euch alles für eurer digitales Leben kaufen. Diese NFTs gehören zu den aktuellen Trends im Gaming, auch wenn viele Gamer damit nicht viel anfangen können.

Doch einer der größten Hersteller von Sportschuhen hat jetzt wohl eine Marktlücke entdeckt und bietet digitale Turnschuhe zum Verkauf an. Die Preise schwanken stark, doch ihr könnt locker eine halbe Million Euro ausgeben, wenn ihr eure Lieblingsschuhe kaufen wollt.

Nike-Schuhe gibt‘s jetzt digital, fröhliche Glitzer-Effekte kosten richtig Geld

Wer steht dahinter? Die bekannte Firma Nike hat sich für die digitalen Turnschuhe mit dem Studio RTFKT Studios zusammengetan. Das ist eine Firma die digitale Fashion-Artikel und Avatare entwickelt und verkauft. Gegründet wurde die Firma im Januar 2022.

Wie funktioniert die Schuhe? Bei den Nike CryptoKicks handelt es sich daher um NFT-Turnschuhe mit dem Namen „RFTKT X Nike Dunk Genesis.“ Ihr kauft euch die digitalen Schuhe und könnt ihnen anschließend mit einem Fläschchen (sogenannte „Skin Vials“) ein neues Aussehen verpassen. So könnt ihr euren Sneakern lustige Muster oder Leuchteffekte verpassen. Und das für ein paar läppische tausend Euro.

Solche Sneaker-Skins soll man aber auch selbst züchten und entwickeln können. Wie das genau funktionieren soll, ist uns nicht bekannt. Die Kollegen von PC Gamer erinnert das an Pokémon – nur halt mit Schuhen (via pcgamer.com).

Solche NFT-Schuhe von Nike könnt ihr aktuell kaufen.

Was kosten die Schuhe? Die Preise für Sneaker gehen bei rund 6.000 US-Dollar (rund 5.500 Euro) los, es gibt aber bereits einige Schuhe, für die ihr mehr als 100.000 US-Dollar zahlen müsst.

Wollt ihr nun noch einen passenden Skin für eure Schuhe haben, eben diese „Skin Vials“, dann müsst ihr noch weitere 40.000 US-Dollar ausgeben (etwa 35.000 Euro). Mittlerweile könnt ihr aber problemlos auch eine halbe Million Euro für diese Fläschchen ausgeben.

Für digitale Items könnt ihr tausende Euro zahlen, wenn ihr das wollt

Mittlerweile setzen viele Entwickler auf NFTs in ihren Games. So hatte ein neues MMORPG mit NFTs mehr als 40 Millionen Euro schon vor Release eingenommen. Das zeigt auch, dass Gamer bereit sind, in solche digitalen Sammelgegenstände Geld zu investieren. Ein bekannter Entwickler hat sogar ein Online-Spiel vorgestellt, wo ihr euch teure NFT-Grundstücke kaufen könnt.

Und wer jetzt denkt, dass tausende Euro für ein paar Schuhe oder für ein Grundstück viel Geld ist, der findet noch weitere spannende Beispiele.

So hat ein anonymer Nutzer sich die „The Metaflower Super Mega Yacht“ geleistet, ein NFT-Objekt für ein Online-Spiel. Er hat dafür 149 ETH bezahlt. Das Verrückte an der Story ist, dass es das Spiel noch gar nicht gibt. Die ganze Story und was dahinter steckt, könnt ihr auf MeinMMO nachlesen:

Jemand zahlt 572.000 € für eine NFT-Pixel-Jacht in einem Spiel, das noch nicht draußen ist