Twitch-Streamer veranstaltet Turnier mit 200.000 $ Preisgeld, kriegt Ärger, weil er nicht genug Frauen eingeladen hat

Wir haben euch in einem kurzen Video einige Fakten aus früheren Zeiten von League of Legends zusammengefasst.

In Apex Legends treten Männer und Frauen gemeinsam bei Turnieren gegeneinander an. Manche Veranstaltungen, wie die 2022 TSM Invitationals, verlangen daher, dass jedes Team einen weiblichen Spieler aufstellen muss. Bei dem von TSM organisierten Turnier waren fünf der zehn besten Spieler am Ende des 60-Spieler-Events Frauen, darunter auch GuhRL.

3 ehemalige Profis in CS:GO schreiben Geschichte in Valorant – Das sind juliano, Petra und mimi

ClaraAtWork, die mit ihrem Team auf dem 12. Platz landete, schrieb am 1. April auf Twitter , dass niemandem irgendetwas einfach so zustehe und man hart arbeiten müsse. Sie erwähnte allerdings nicht, ob ihr Post auf die Diskussion bezogen war, es erscheint jedoch wahrscheinlich.

Zum Verständnis: Während Diamant in Apex Legends nicht zu verachten ist, gibt es darüber noch die Ränge Master und Apex Predator. Der Celestial Cup ist ein kleineres Turnier in Apex Legends. Mit “Sweet” könnte der Apex-Spieler Christopher “sweetdreams” Sexton gemeint sein, der jedoch gar nicht beim Turnier dabei war.

Was ist das für ein Turnier? Das MFAM Gauntlet gehört zu einer Reihe von Turnieren, veranstaltet von Nickmercs. Am 30. und 31. März 2023 fand die “Apex Legends”-Ausgabe des Turniers statt, bei der 20 Teams aus Pro-Spielern und Streamern im neuen TDM-Modus um einen Preispool von 200.000 $ spielten.

Am 30. und 31. März fand die “ Apex Legends “-Ausgabe des MFAM Gauntlets von Twitch -Streamer und Mitinhaber des FaZe-Clans, Nicholas “Nickmercs” Kolcheff, statt. Unter den 60 Teilnehmern waren nur 2 Frauen, was einigen missfiel.

