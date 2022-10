Das MMORPG New World möchte seinen zweiten Frühling erleben – So soll das gelingen

In dieser Woche standen vor allem zwei MMORPGs im Mittelpunkt. In WoW WotLK Classic öffneten die ersten Raids und problematische Bugs wurden behoben. New World wiederum stellte den neuen Patch und neue Server vor. Wir von MeinMMO fassen euch alles Wichtige zusammen.

Die Highlights der Woche:

Der Aufreger der Woche: Für 642 Millionen Euro wurde eines der größten MMO-Studios an einen neuen Besitzer verkauft. Für die Spieler soll sich jedoch vorerst nichts ändern.

Die Diskussion der Woche: In WoW WotLK Classic solltet ihr nicht nach der perfekten Gruppe suchen. Das behaupten zumindest einige Spieler. Doch nicht jeder stimmt zu.

WoW bringt Super-XP-Buff und ein abgeschaltetes MMORPG kehrt zurück

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Die 10 MMORPGs mit den meisten Spielern auf Steam im Oktober 2022

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

