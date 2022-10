Für 642 Millionen € wechselt eines der größten MMO-Studios seinen Besitzer

My.Games wird verkauft. Dem Studio gehören beliebte MMO-Games wie Skyforge, Allods Online, Warface und Conqueror’s Blade. Bei dem Deal gehen 642 Millionen Euro über den Tisch.

Zuvor gehörte My.Games zu VK Company und der Mail.ru Gruppe. In einem Beitrag auf ihrer Website verkündeten sie nun, dass die Gaming-Firma verkauft wird. Käufer ist Aleksander Chachava von LETA Capital. Beides sind russische Firmen. LETA bot 642 Millionen für die Firma mitsamt allen Spielen.

LETA Capital ist eine Kapitalfirma, die sich auf Technik fokussiert. Sie investieren in Videospiele, aber auch in neue Technologien wie KIs.

Was sagt VK? Nach dem Verkauf will VK Company weiter an der Entwicklung eigener Spiele arbeiten und sie in Russland veröffentlichen. „VK wird damit fortfahren, eigene Gaming-Services zu entwickeln und sie unter der VK Play Marke in Russland vermarkten“.

Vladimir Nikolskiy, ein Mitgründer von My.Games wird allerdings bei der verkauften Firma bleiben und VK somit verlassen. Die Spiele gehen dadurch nicht vollkommen in fremde Hände über.

Auch Acitivision Blizzard wurde verkauft – An Microsoft.

Was ändert sich für die verkauften Spiele? Erstmal ändert sich nichts – Besonders, weil Nikolskiy dabei bleibt. Ob die neuen Eigentümer nun zukünftige Änderungen für eins der MMOs oder anderen Spiele von My.Games planen, wissen wir derzeit noch nicht.

Was sagt ihr zu dem Verkauf von My.Games? Was haltet ihr von der Summe, die dafür bezahlt wurde? Kennt ihr die beiden Firmen? Spielt ihr eines der Games und habt nun Angst vor möglichen Veränderungen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

Bald könnt ihr ein neues MMORPG auf Steam ausprobieren – Sieht aus wie Lost Ark mit anderer Perspektive