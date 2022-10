Ein neues Civilization heißt Reign of Power und wird ein Mix aus MMO und Strategiespiel

Ihr wolltet schon immer ein Civilization mit MMO-Elementen spielen? Dann könnte sich eurer Wunsch bald erfüllen. Mit Civilization: Reign of Power erscheint ein MMOSLG, das in der Welt von Civ 5 spielt.

Reign of Power ist ein gemeinsames Projekt von dem koreanischen Spielepublisher Nexon, dem Entwicklerstudio NDREAM und Take-Two Interactive. Das Entwicklerstudio Firaxis Games, das hinter der ursprünglichen Civilization-Reihe steckt, ist nicht an dem Spiel beteiligt.

Was ist das für ein Spiel? Civilization: Reign of Power bezeichnet sich selbst als ein sogenanntes MMOSLG. Der Titel wird MMO Elemente mit dem bekannten Spielprinzip von Civilization mischen. Es wird demnach Strategie und Simulations-Elemente haben und soll zudem in der Welt von Civilization 5 spielen.

Was ist ein MMOSLG? Die Abkürzung MMOSLG steht für „Massively Multiplayer Online Simulated Life Game“, also für MMO-Lebenssimulationen. Alternativ wird „MMOSLG“ jedoch für „Strategy Game“ verwendet, woraufhin sich MMOSLG auch als Genre-Name für MMO-Strategiespiele durchgesetzt hat ( Die Abkürzung MMOSLG steht für „Massively Multiplayer Online Simulated Life Game“, also für MMO-Lebenssimulationen. Alternativ wird „MMOSLG“ jedoch für „Strategy Game“ verwendet, woraufhin sich MMOSLG auch als Genre-Name für MMO-Strategiespiele durchgesetzt hat ( via SteamCommunity.com ).

Reign of Power bietet historische Anführer

Welche historischen Anführer gibt es? Reign of Power bietet euch 14 historische Anführer, die ihr rekrutieren könnt. Darunter sind Gandhi, George Washington und Otto von Bismarck.

Hier seht ihr die Liste mit allen 14 Anführern:

George Washington

Napoleon Bonaparte

Elizabeth I. / Elizabeth Tudor

Alexander der Große

Katharina II. / Katharina die Große

Suleiman

Otto von Bismarck

Wu Zetian

King Sejong

Gandhi

Augustus

Ramses II.

Oda Nobunaga

Harun al-Rashid

Civilization Reign of Power 14 historische Anführer

Reign of Power: Release und Plattformen

Wann ist der Release von Reign of Power? Ein exaktes Release-Datum für Civilization: Reign of Power ist derzeit noch nicht bekannt, doch ihr könnt euch schon jetzt im Store eures mobilen Gerätes vorabregistrieren (via civrop.nexon.com).

Auf welchen Plattformen erscheint Reign of Power? Civilization: Reign of Power erschein auf mobilen Geräten und wird im App Store, im Google Play Store und im Galaxy Store angeboten.

Über einen Release für den PC ist derzeit nichts bekannt.

Was sagt ihr zu Civilization: Reign of Power, findet ihr den Genremix interessant oder ist das eher nichts für euch? Schreibt es uns gerne hier auf MeinMMO in die Kommentare!

