Was haltet ihr vom Video über Hoffnung zu Overwatch 2? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

User George Allen schreibt: „Ich brauche diese Hoffnung entfesselt, während ich in einer Warteschlange mit 40.000 Personen sitze“, ebenso wie auch Joshua Stabe: „Wisst ihr, was mir Hoffnung machen würde? Wenn ich die 30.000 Leute, die vor mir im Spiel sind, hinter mir lassen könnte“. Ragerasse schreibt einen ähnlichen Kommentar und meint: „Wir alle brauchen die Hoffnung, um die aktuelle Warteschlange zu überleben“

Was schreiben die User auf YouTube? Ein Großteil der Kommentare unter dem Video bezieht sich humorvoll auf die langen Warteschlangen zum Launch von Overwatch 2 (via YouTube ).

Worum geht es in dem Video „Unleash Hope“? Wie der Titel nahelegt, geht es in dem Video um Hoffnung. Ein Voiceover wird mit Ausschnitten aus Overwatch 2 zusammen mit Clips aus der Realwelt eingeblendet. Emotionale Musik spielt im Hintergrund.

Am selben Tag wurde auf dem YouTube-Kanal von Overwatch das Video „Unleash Hope“, übersetzt „Entfessel Hoffnung“, veröffentlicht. In den Kommentaren scherzen die Spieler.

Overwatch 2 launchte am 04. Oktober 2022 und hatte direkt Probleme mit den Servern, sodass Spieler in langen Warteschlangen feststeckten. Ein emotionales Video, das am selben Tag veröffentlicht wurde, sorgte aufgrund der Thematik für humorvolle Kommentare der User.

