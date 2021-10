New World: Neues Update fixt 27 Fehler, doch einige wichtige fehlen – Patch Notes

Sleyvin berichtet außerdem über verschiedene Fehler bei den Skill-Trees der Waffen. So soll es etliche passive Effekte geben, die gar nicht funktionieren oder einen anderen Wert an Schaden oder Heilung geben, als eigentlich im Text angegeben.

Was sagen die Spieler? Der Nutzer Tite_Reddit-Name berichtet über einen Bug, durch den die Quest-Markierungen vom Kompass verschwinden. Dieser tritt oft in Gruppen auf, wenn man eigene Marker auf der Karte setzt oder wenn man eine Expedition verlässt.

New World hat den neuen Patch 1.0.2 veröffentlicht. Auch dieses Update konzentriert sich auf Fehlerbehebungen und Anpassungen an den Fraktionsmissionen. Im reddit merken einige Spieler jedoch an, dass einige schlimme Bugs noch nicht behoben wurden.

