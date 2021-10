Was sagt ihr zu dem kleinen Klipp? Und wie seht ihr das Balancing im PvP? Schreibt es gerne in die Kommentare.

Allerdings stellt sich der Angreifer in dem Kampf etwas ungeschickt und vorhersehbar an. Das schmälert jedoch nicht die Leistung von Kryptik.

Besonders spannend an dem Kampf ist, dass der Spieler den Sieg zuvor im reddit angekündigt hatte. Dort hieß es in einem Thread, dass es als Spieler unter Level 40 unmöglich sei, Feinde auf dem Max-Level zu besiegen.

Was ist in dem Video zu sehen? Der Spieler Kryptik kämpfte auf Stufe 40 gegen einen feindlichen Spieler auf Level 60 – und gewann. Dabei setzte er die Waffen Rapier und Muskete ein, die nicht mal auf die maximale Stufe gelvelt wurden. Sein Gegenüber kämpfte mit einem schweren Kriegshammer und dem Beil.

Das PvP in New World hat den Ruf, dass ein höheres Level automatisch zu einem Sieg führt. Doch ein Spieler auf Level 40 beweist, dass man auch als kleiner gegen die ganz großen gewinnen kann. Denn er bezwang einen Spieler auf Stufe 60 und hat ein Video davon veröffentlicht.

