Was kann ich in der Zwischenzeit tun, bis die Server online gehen? Wer sich die Zeit bis zum Ende der Wartungsarbeiten vertreiben möchte, für den haben wir hier einige Tipps zusammengestellt:

Doch bei den letzten beiden Updates kam es zu deutlichen Verzögerungen. Am 6. Oktober ging die Wartung 3 Stunden länger als geplant, am 13. Oktober sogar fast 6 Stunden länger.

Wie lange geht die Wartung? Geplant ist die Wartung für 5 Stunden. Die Server sollen also gegen 12:00 Uhr wieder online sein. Das verriet Community Manager Luxendra im Forum von New World.

Was passiert bei New World? Dort wird gerade der neue Patch 1.0.3 aufgespielt. Der bringt einen wichtigen Fix beim Azoth-Stab und endlich die Server-Transfers.

Am 20. Oktober spielt New World einen neuen Patch auf. Dafür wurden die Server bereits um 7:00 Uhr offline genommen. Wir von MeinMMO verraten, wie lange die Wartungsarbeiten gehen und die Server down bleiben. Wir halten euch zudem in diesem Artikel auf dem Laufenden, falls sich die Wartung verlängert.

