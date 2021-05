Das neue MMO New World von Amazon steckt mitten in der Alpha. Nun haben die Entwickler das nächste und auch letzte große Update der Alpha-Version veröffentlicht. MeinMMO fasst die wichtigsten Highlights der Patch-Notes für euch zusammen.

Was ist das für ein Update? Laut Amazon Game Studios wird es das letzte große Update sein, das die Alpha-Version bekommt. Im Patch stecken zahlreiche neue Inhalte.

Was sind Expeditionen eigentlich? Dabei handelt es sich um Instanzen, in denen 5 Spieler gemeinsam eine Geschichte in einem Dungeon erleben und gegen Bosse antreten können.

Unser Autor Alexander Leitsch konnte die ersten verfügbaren Expeditionen bereits ausprobieren: Ich habe das 1. Dungeon in New World gespielt – Wie gut kann Amazons MMO denn wirklich PvE?

Das Mai-Update zu New World bringt nun zwei weitere Dungeons: Zerstörter Obelisk und Die Tiefen. Wir fassen zusammen, was euch erwartet.

Die 2 neuen Dungeons von New World und Patch Notes

Das erwartet euch in Zerstörer Obelisk: In der Expedition Zerstörter Obelisk müsst ihr euch laut Questbeschreibung in den Amrhein-Tempel begeben und seine Tiefen erkunden. Dort gibt es zahlreiche Geheimnisse aufzudecken. Die Expeditionen ist ab Stufe 35 verfügbar und ihr könnt sie von Immerfall aus starten.

Diese Bosse erwartene euch:

Alactos der Unbarmherzige: Dieser mächtige Magier hält schon seit ewigen Zeiten Wache und fokussiert die im Obelisken schwingende arkane Energie, um mit Eindringlingen kurzen Prozess zu machen.

Dieser mächtige Magier hält schon seit ewigen Zeiten Wache und fokussiert die im Obelisken schwingende arkane Energie, um mit Eindringlingen kurzen Prozess zu machen. Regentin Greundgul: Diese in funkelnde goldene Rüstung gehüllte ewige Wächterin thront über ihren Armeen und verteidigt die Schätze des Obelisken gegen Diebe und unvorsichtige Eindringlinge gleichermaßen.

Ist das einer der Boss-Gegner des Dungeons?

Das erwartet euch in Die Tiefen: Die zweite Expedition Die Tiefen führt euch auf die Halbinsel von Kapitän Thorpe. Der hat mit seiner Armee der Verderbten mal eben eine Basis an der Unsteten Küste errichtet. Dort hausen sie in den uralten Ruinen unter einem Sturmturm.

Ihr müsst euch auf die Insel begeben und den selbsternannten Meister des Sturmwindes und König der Verderbnis ausschalten.

Diese Bosse erwarten euch:

Erzdiakonin Azamela: Als Dienerin von Thorpe und Anführerin seiner Armeen ist Azamela eine fantastische Anhängerin der Doktrin der Verderbnis und ein Gefäß für ihre destruktiven Energien.

Als Dienerin von Thorpe und Anführerin seiner Armeen ist Azamela eine fantastische Anhängerin der Doktrin der Verderbnis und ein Gefäß für ihre destruktiven Energien. Kommandant Thorpe: Thorpe ist der Verderbnis noch weiter verfallen, und seine Angriffe und Fertigkeiten sind deutlich stärker geworden, was ihn zu einem mächtigen Diener der Verderbnis und einer tödlichen Gefahr für Aeternum macht. Er muss aufgehalten werden!

In Die Tiefen erwarten euch wohl feurige Kämpfe.

Was steckt sonst noch im Update? Neben den genannten Expeditionen gibt es noch zahlreiche andere Neuerungen in zahlreichen Bereichen des Spiels:

Neue Spielertitel

Neue Schnellreisepunkte

Überarbeitete Fraktionsmissionen

Überarbeitete Elite-Orientierungspunkte

Überarbeitete Ressourcen-Verteilung

Neue Quests

Behausungs-Ränge

Beute und Ausrüstung

UI

Kampf (Gegner-KI und Balancing)

Im umfangreichen Update stecken aber noch mehr Neuerungen. Alle Änderungen findet ihr im Detail in den Patch-Notes zum großen Mai-Update auf der offiziellen Entwickler-Seite. (via newworld.com)

Das letzte große Update vor der Closed Beta im Juli – Wie geht es weiter?

Das sagen die Entwickler zum Update: Offiziell handelt es sich, wie oben schon erwähnt, bei dem Mai-Update um den letzten großen Patch für die Alpha-Version von New World. Nun will ich das Team hinter New World voll auf den Weg zur Closed-Beta konzentrieren.

Dazu heißt es im Statement: “Nach dem Alpha-Update im Mai werden wir uns auf Fehlerbehebung, Polishing und Leistungsoptimierung konzentrieren und tief in die Spielbalance eintauchen, um beim Erscheinen eine tolle Spielerfahrung zu liefern.”

Es wird also bis zur Closed-Beta keine größeren Feature-Updates geben, sondern eher Optimierungen, Balancing und Fehlerbehebungen eingebaut.

Wie lange läuft die Alpha von New World noch? Im Statement kündigten die Entwickler an, dass die Laufzeit der Alpha auf den 6. Juli ausgeweitet wurde. Bis dahin würde man sogar weitere Spieler auf die Server lassen, damit diese das Spiel testen können.

Wo kann man sich als tester anmelden? Die Anmeldung läuft über die offizielle Website. (via newworld.com)

Wann erscheint die Closed Beta von New World? Der offizielle Start ist am 20. Juli 2021.

Was haltet ihr von den Infos? Machen sie Lust auf mehr, oder hat euch New World noch nicht überzeugt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.

Falls ihr mehr Infos zu New World sucht, findet ihr hier unsere Übersicht zum Spiel: Alles zum neuen MMO New World von Amazon – Release, Beta, Vorbestellen, Gameplay