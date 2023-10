New World Addon Release heute: Startzeit und Patch Notes

In New World erscheint heute die neue Erweiterung Rise of the Angry Earth. Diese bringt ein neues Level-Cap, Reittiere und vieles mehr. Wir fassen euch alles rund um den Start und die Patch Notes zusammen.

Wann geht es los? Die neue Erweiterung startet am 3. Oktober um 18:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie lange gehen Wartungsarbeiten? Die Server-Wartung soll um 15:00 Uhr beginnen und drei Stunden andauern. Dann könnt ihr direkt in die neuen Inhalte starten.

Was steckt in der Erweiterung? Die Highlights von Rise of the Angry Earth sind:

Eine Erhöhung des Level-Caps auf 65.

Eine neue Ausrüstungsstufe 700, die mit den neuen Artefakt-Ausrüstungen daher kommt. Über diese bekommt ihr neue Boni, die euren Spielstil beeinflussen.

Die Reittiere, die in drei Versionen veröffentlicht werden: Pferd, Wolf und Löwe.

Die Überarbeitung von Erstes Licht. Das Gebiet trägt künftig den Namen Elysian Wilds und bekommt neue Gegner, Quests und Inhalte. Es wird zudem die zentrale Endgame-Zone des MMORPGs.

Die neue Waffe Flegel – eine Art Streitkolben.

Die spezifischen Boni auf verschiedene Gegnertypen werden entfernt.

Ein neuer Dungeon für Spieler Level 62+.

Mehr zur Erweiterung haben wir hier zusammengefasst: Alles zu Rise of the Angry Earth – Inhalte, Release, Mounts.

Patch Notes zu Rise of the Angry Earth

Im Folgenden haben wir euch die offiziellen Patch Notes zur Erweiterung (via New World) eingebunden:

Neue Handlung

Erstes Licht ist gefallen. Die Felder, die einst ein einladender Ort für Neuankömmlinge in Aeternum waren, wurden durch die Wut der Zornigen Erdkreaturen verwüstet. Niemand ist sich sicher, was aus den Leuten und Dörfern geworden ist, die einst das Gebiet bevölkerten, und eine tödliche Barriere hat alle bis auf die Furchtlosesten vom Versuch abgehalten, es herauszufinden. Diese Fülle an irdischer Macht hat die mächtigen Bestienfürsten erweckt, ein neuer möglicher Gegner, der dem Volk von Aeternum gegenübersteht … aber mit ihnen kommt auch ein Segen – das Geheimnis, Tiere zähmen und reiten zu können.

Reittiere

Beschwört ein Reittier für schnellere Reisen durch Aeternum. Meistert Pferde, Schreckenswölfe und Löwen, jeweils mit einzigartigem Aussehen, anpassbarer Ausrüstung und einem Namen, den ihr festlegen könnt. Steigert die neue Reiten-Fähigkeit, um Aufrüstungen wie erhöhte Geschwindigkeit, Boni und Futter höherer Stufen für euren neuen Freund zu verdienen.

Neuer Fortschritt

Erhöht die Stufe eures Charakters auf 65 und den Rüstwert auf 700, mit neuen Attributen zur Stärkung eurer Builds. Erhöht Fähigkeiten auf Stufe 250, mit neuen Gegenständen zum Sammeln, Veredeln und Herstellen. Schließt eine neue Fraktionsaufgabe ab und schaltet einen neuen Fraktionsrang voller begehrenswerter Ausrüstung und Gegenstände frei.

Artefakte

Findet und rüstet Artefakte aus – ein mächtiger neuer Rang von Waffen und Rüstung. Schließt eine Reihe von Aufgaben ab und erweckt das volle Potenzial des Artefakts, indem ihr seine sechs Effekte freischaltet. Darunter ist ein Effekt, der euren Spielstil neu definieren und verändern wird.

Neue Waffe: Flegel

Der Flegel ist eine vielseitige Einhandwaffe mit Option auf ein Schild in der Nebenhand. Nutzt arkane Magie, um Angriffe zu verbessern und Verbündete zu stärken oder Gegner zu schwächen, um so einfacher zu siegen. Durch eine Kombination aus Nahkampfangriffen, arkaner Magie und starker Verteidigung können Spieler mit dieser Waffe die Effektivität ihrer Gruppe steigern, ohne die Offensive zu vernachlässigen.

Eine verwandelte Zone: Himmelswildnis

Die Südostspitze von Aeternum, ehemals als „Erstes Licht“ bekannt, wurde von den Mächten von Artemis und den Zornigen Erdkreaturen überrannt. Erkundet die errichteten Gebäude dieser magischen neuen Landschaft und bekämpft die wilden Bestien, die Zuflucht in der grünen, wechselhaften Landschaft gefunden haben.

Neue Expedition: Die Wilde Spalte

Begebt euch auf eine gefährliche neue Expedition für Stufe 62+, um die urzeitlichen Bestienfürsten aufzuspüren, bevor das Chaos aus den Tiefen von Aeternum aufsteigt. Der Mammutfürst Mahantaram hat sich in die Irrnis der Wilden Spalte zurückgezogen. Ein düsterer Nebel und beunruhigende Sporen strömen aus dem Höhlenschlund hervor. Mit jedem Tag wird das Geheul der Bestien in ihrem Inneren lauter und verstörender. Die aufgebrachten Bestienfürsten stellen eine schreckliche Bedrohung für die Bevölkerung von Aeternum dar, sofern niemand sie aufhält.

Neue Herzrune: Urümliche Wut

Verwandelt euch in eine Riesenbestie und überragt und zerstört eure Gegner mit unbewaffneten leichten und schweren Angriffen.

Inhalte in Season 3

Einflusswettläufe, ein neuer Saisonpass, eine überarbeitete Haupthandlungsaufgabe und mehr erwarten alle Spieler in Saison 3. Hier einige der Highlights:

Neuer Saisonpass

In Saison 3 werden eine neue Saisonreise, eine neue Aktivitätenkarte, neue Herausforderungen und neue Belohnungen eingeführt.

Neue Einflusswettläufe

Einflusswettläufe sind jetzt eine geplanter PvP-Spielmodus in der offenen Welt mit Belohnungen für alle Teilnehmenden aus jeder der 3 Fraktionen. Kämpft in einem Zeitrennen, bei dem es um den Angriff und die Verteidigung eines Gebiets geht, um 3 neue Fraktionskontrollpunkte pro Gebiet (namens Wachposten) sowie um das Fort. Kriege sind garantiert. Die Verteidiger können daher auch bei einem Sieg im Wettlauf noch am Krieg teilnehmen, um bessere Belohnungen zu erhalten.

Überarbeitete Haupthandlung: Edenhain und Tiefe Schlucht

Basierend auf Rückmeldungen von Spielern wurden die Haupthandlungen im Edenhain und in der Tiefen Schlucht überarbeitet und der erneuerte Spieleinstieg wurde verbessert. Erlebt diese bekannten Zonen mit neuen Geschichten, mehr Abwechslung bei den Aufgaben sowie ein paar neuen Überraschungen.

Entfernung von Schutzzauber, Bann, Zähigkeit und Kompetenz

Freut euch auf mehr Abwechslung bei euren Builds, da die Effekte Kreaturenbann, Kreaturenschutz, Zähigkeit und Kompetenz entfernt wurden. Aufgrund der Rückmeldungen von Spielern haben wir die folgenden Änderungen bei der Spielbalance vorgenommen, durch die jetzt noch mehr Effekte nützlich sein werden:

Anstelle des Banns erhöhen wir den Basisschaden von Magie- und Fernkampfwaffen in PvE-Kämpfen, um sie zu wirksameren Alternativen für Nahkampfoptionen bei Kämpfen gegen mehrere Gegner zu machen.

Anstelle von Schutzzaubern nehmen wir eine Anpassung der KI und bei Begegnungen vor, um das Entfernen ihrer Defensiv- und Offensivfähigkeiten zu kompensieren. Aktuelle Gegenstände mit diesem Effekt erhalten stattdessen den Effekt „Gesundheit“, der die Gesundheit des Spielers um einen bestimmten Prozentsatz seines Gesundheitsgrundwerts erhöht.

Anstelle des Zähigkeits-Effekts haben wir kritische Treffer für alle Spieler über Ausrüstungsgewicht-Effekte reduziert (Leicht −15 %, Mittel −20 %, Schwer −25 %). Aktuelle Gegenstände mit diesem Effekt erhalten stattdessen den Effekt „Gesundheit“, der die Gesundheit eines Spielers um einen bestimmten Prozentsatz seines Gesundheitsgrundwerts erhöht.

Anstelle des Kompetenz-Effekts nehmen wir Anpassungen an Rüstwert-Drops von allen Kreaturen basierend auf deren Stufe vor.

Entfernung von Schattensplittern

Ausrüstung kann nicht mehr mit Schattensplittern aufgerüstet werden.

Schattensplitter können nun zu einem Preis von 0,1 Talern pro Schattensplitter zerlegt werden.

Spielwelt

Allgemein

Verzerrte Höhe und Heimtücke wurden jeweils in Solo-Landmarken umgewandelt.

Das Erscheinungsbild der Tavernenbetreiberin in Lichtholz wurde aktualisiert.

In der Behausung kann jetzt ein Bananenhaufen aufgenommen werden.

Es wurde ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass bei der Aufgabe „Der Kessel des Dämons“ unendlich KI gespawnt wurde.

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Schwefelsandglyphen nicht an der vorgesehenen Stelle erschienen.

Das Töten eines Entweihten Frömmlings führt nun zu Fortschritt bei der Aufgabe „Die Verteidigung eines Königs“.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Welt nach dem Schnellreisen nicht korrekt geladen wurde.

Expeditionen

Seepocken und Schwarzpulver

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Blauschimmer um die Kanonenkugel verpixelt aussah.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der letzte Satz von Admiral Schwarzpulver zu früh ausgeblendet wurde.

Lazarus-Instrumentarium

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die letzte Truhe nicht für alle Spieler freigeschaltet wurde.

Empyreum-Schmiede

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Feuerbälle von Kommandant Marius ihr beabsichtigtes Ziel nicht erreichten.

Mutationen

Wir haben die Anzahl der Mutationen auf 3 reduziert, um das Finden in einer Gruppe zu vereinfachen.

Die Spieler sollten eine Mischung aus beuteorientierter Ausrüstung in oberen Rüstwertbereichen erhalten: Mutationsschwierigkeit 1 wurde auf Rüstwert 650 abgeglichen und dürfte noch zugänglicher sein. Mutationsschwierigkeit 2 wurde auf Rüstwert 675 abgeglichen und bleibt ausgeglichen. Mutationsschwierigkeit 3 wurde auf Rüstwert 695+ abgeglichen und bleibt schwierig.

Mit der Entfernung von Schattensplittern haben wir die Belohnungen bei Mutationen neu eingestimmt. In Belohnungsvorräten ist jetzt Feste Mutator-Materie sowie Dunkelmaterie enthalten. Eine Punktzahl von 50000 ist erforderlich, um eine goldene Belohnungskiste zu verdienen. Eine Punktzahl von 25000 ist erforderlich, um eine silberne Belohnungskiste zu verdienen.

Wir werden die wöchentliche Höchstzahl der Mutationsläufe auf 35 anheben und dies weiterhin beobachten.

Aufgrund des Feedbacks aus dem PTR werden die Bosse der Expeditionen der Mutationsstufen 2 und 3 jetzt über Schwächungsresistenz verfügen. Die Wirksamkeit der einzelnen Statuseffekte “Aufgerissen” und “Geschwächt” wurde um 50 % bzw. 75 % reduziert. Die Schwächungsgrenzen sind davon nicht betroffen.

Neuerungen bei der KI

Welt-KI

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Tribun Elias, Herr der Hunde, keinen Nahkampfschaden verursachte.

Änderungen beim Kampf

Allgemein

Effekte, die den Status „Geschwächt“ zufügen, können jetzt die Effekte von Säureschaden verringern.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Runenglas-Edelsteine des scharfsichtigen Karneols keine Provokationen auslösen konnten, wenn sie in Waffen platziert waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Angriffsserien zur Desynchronisierung von Client und Server führten.

In PvP-Spielmodi wird die Selbstheilung um 10 % und die Verbrauchsgegenstand-Heilung um 20 % reduziert.

Die Ausweichentfernung bei mittlerem und schwerem Ausrüstungsgewicht wurde erhöht.

Die Animationen des mittleren Ausweichens wurden aktualisiert, um die Geschwindigkeit während der gesamten Animation besser beizubehalten, und der Übergang vom Ausweichen zum Sprinten wurde für alle Ausrüstungsgewichte verbessert.

Bei mittleren Treffern wurde die Sprintverzögerung von 1 Sek. auf 0,75 Sek. und bei leichten Treffern von 1,5 Sek auf 1 Sek verringert.

Die Beschränkungen für diverse Formen von Lebensraub bei Waffen und Effekten wurden so eingestellt, dass eine Abklingzeit von 0,1 Sek gilt, wenn der Lebensraub mit allen Angriffen verbunden ist oder der Angriff sich eher auf ein einzelnes Ziel fokussiert, bzw. dass ein Limit von 3 Zielen gilt, wenn der Angriff eher ein Flächenangriff oder eine spaltende Fertigkeit ist.

Es wurden mehrere Probleme mit der Bewegung und den Bewegungen der Spieler, fehlenden Nahkampfangriffen, dem Waffenwechsel und der Verwendung von Gegenständen behoben, die nicht funktioniert haben, wenn die Server eine sehr hohe Anzahl an Nutzern hatten.

Attributsboni

Der 250-STÄ-Attributsbonus wurde aktualisiert und gilt jetzt für den gesamten einfachen Nahkampfangriff, nicht nur für dessen Vorbereitung.

Es wurden 2 neue Attributsbonusadern bei 25 und 350 hinzugefügt. Außerdem wurden einige vorhandene Adern verschoben und ihre Funktionsweisen wurde geändert.

Der Attributsbonus bei 300 GES wurde aktualisiert und bringt keine Ausdauer beim Ausweichen mehr. Stattdessen läutert er jetzt Verwurzelung-Massenkontrolle-Statuseffekte bei Waffenwechsel mit 30 Sek. Abklingzeit.

Der LP-Zugewinn durch einen Stufenaufstieg wurde etwas erhöht, so wie auch die Anzahl der durch KONS gewonnen LP. Dies wurde vorgenommen, um die Erhöhungen bei Rüstwert und Stufe wettzumachen.

Änderungen bei Schäden

Der Basisschaden von Fernkampf- und Magiewaffen wurde global erhöht, in PvP-Kämpfen jedoch wieder verringert. Diese Änderung wurde vorgenommen, um die Effektivität dieser Waffen im PvE zu erhöhen, ohne dabei die PvP-Balance zu stören. Die Einblendung im Spielmodus-Menü sowie unten auf den Tooltips für Waffenmeisterschaft zeigt getrennt für PvP und PvE eingestellte Änderungen bei der Spielbalance auf. Muskete – Der Basisschaden wurde im PvE von 78 auf 83 erhöht und im PvP um 12 % verringert (runter auf 73) Bogen – Der Basisschaden wurde im PvE von 67 auf 72 erhöht und im PvP um 14 % verringert (runter auf 62) Donnerbüchse – Der Basisschaden wurde im PvE von 78 auf 80 erhöht und im PvP um 9 % verringert (runter auf 73) In PvP-Spielmodi wurde die Selbstheilungskraft um 10 % reduziert In PvP-Spielmodi wurde die Heilungskraft von Verbrauchsgegenständen um 20 % reduziert

Grundsätzliche Verringerung von kritischem Schaden für Spieler je nach Ausrüstungsgewicht (Leicht -15 %, Mittel -20 %, Schwer -25 %). Diese Änderung wurde vorgenommen, um die Entfernung des Effekts „Zähigkeit“ wettzumachen.

Die sinkenden Erträge der Schadensbonusmodifikatoren aus Attributen wurden leicht von 351 auf 500 erhöht.

Wenn man einem Ziel Schaden zufügt, werden zusätzliche Statuseffekte beim Treffer von den Fertigkeiten bestimmt, mit denen die jeweilige Waffe ausgerüstet ist und nicht von den Fertigkeiten, mit denen die derzeit aktive Waffe ausgerüstet ist, da diese abweichen können.

Zu verschiedenen vorhandenen Statuseffekten, Edelsteinen und anderen Effekten wurde Säureschaden/-resistenz hinzugefügt, damit Säure ähnlich wie andere Schadensarten funktioniert.

Schwert und Schild

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Verlangsamung aus dem Sprungschlag durch einige Schadenspunkte über Zeit erneuert werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den manche Schilde auf niedrigerem Rang besseren geblockten Ausdauerschaden hatten als Schilde auf höherem Rang.

Eisstulpen

Die Eiswind- und Eisdorn-Fertigkeiten werden jetzt als Fernkampf- anstatt als Nahkampfangriffe behandelt.

Lebensstab

Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei der Verwendung einer Heilungsfertigkeit in einer Raubzuggruppe mit aktivierter „Auswahl mit Mausrad und Hotkeys“ ein Ziel nicht geheilt wurde, wenn man den Hotkey drückte, um ein Ziel in der aktuell ausgewählten Gruppe auszuwählen.

Bogen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Bonus „Fang mich doch“ auf Spielern hängen blieb, bis, sie sich abgemeldet hatten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler in einer Inaktiv-Pose stecken bleiben konnten, wenn sie beim Laden von Prüfungen zielten.

Donnerbüchse

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Splittergranate zum Abbruch der Mörserladung führen und ohne Abklingzeit feuern konnte.

Die Schadensreduktion einfacher Schüsse aus einer Entfernung von 10 bis 14 m wurde entfernt.

Die Donnerbüchse wurde aktualisiert und ist jetzt beim erstmaligen Ausrüsten vollständig geladen. Dadurch wurden Fehler behoben, die zu merkwürdigen Animationen beim erstmaligen Ausrüsten und Ziehen der Donnerbüchse führten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Explosionen der Granatensplitter von „Splittergranate“ keinen Schaden verursachten.

Rapier

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der passive Effekt „Kontrolliertes Atmen“ für das Rapier durch einige Schadenspunkte über Zeit ausgelöst wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die „Schnittgestöber“-Animation des Rapiers abgebrochen werden konnte, um zweimal „Tondo“ zu wirken.

Muskete

Beim Wechseln von „Mächtiger Schuss“ zu „Pulverbrand“ ohne Abfeuern wurde eine Abklingzeit von 1 Sek. hinzugefügt.

Die Muskete wurde aktualisiert und verwendet jetzt Geschosse anstelle von Hitscan.

Es wurde eine Funktionsweise hinzugefügt, mit der die Geschosse der Muskete von sich aus durch Ziele hindurchdringen.

Die Genauigkeit der Muskete wurde deutlich erhöht. Es wird immer noch eine leichte Abweichung geben, aber eine deutlich kleinere als zuvor.

Einige passive Fertigkeiten und Upgrades wurden aktualisiert, um die funktionellen Änderungen an der Muskete wettzumachen. Gesteigerte Präzision – Die Anforderungen für das Zielen wurden entfernt Hab dich im Visier – Wurde umbenannt zu „Optimale Reichweite“ und verleiht auf der Entfernung zum Ziel beruhende Schadensboni, wobei der optimale Schaden zwischen 20 m und 50 m gewährt wird. Angekündigter Schuss – Zusätzlicher Schaden und reduziert die Zeit von 3 Sek. auf 2 Sek Größere Genauigkeit – Wurde umbenannt zu „Schnellladen“ und die Funktionsweise wurde aktualisiert, so dass die Dauer des Nachladens verringert wird, wenn man 2 Ziele mit einem Schuss trifft. Ruhige Hand – Wurde umbenannt zu „Kriegszittern“ und die Funktionsweise wurde aktualisiert, so dass Ziele bei einem Kopfschuss geschwächt werden. Die Funktionsweise von „Kritisches Nachladen“ wurde aktualisiert. Dieses wird jetzt von 2 Kopfschüssen ausgelöst und die Dauer des nächsten Nachladens wird reduziert, statt sie ganz auszulassen.

Das Heckenschütze-Ultimativ wurde aktualisiert und ist jetzt „Totaugen“, wobei auch die Zoom-Funktion entfernt wurde. Der nächste Schuss fügt jetzt „Blutung“ als zusätzlichen Vorteil zu, wenn man mehrere Ziele mit einem einzigen Schuss trifft.

Fallen Fallen fügt bei der Auslösung jetzt Schaden zu. Anstelle von 20 Sek. verbleiben sie jetzt 30 Sek. lang in der Welt.

Haftbombe Der Zielen-Status der Haftbombe wurde entfernt und sie wird ab jetzt sofort bei Knopfdruck geworfen. Die Position, der Winkel, die Flugbahn und die Schwerkraft der Haftbombe wurden angepasst, um den sofortigen Wurf wettzumachen.

Mächtiger Schuss Der Schaden wurde von 150 % auf 160 % erhöht Mächtiger Schuss hat jetzt eine zusätzliche Funktionsweise, mit der gegenüber feindlichen KI-Zielen zusätzlicher Schaden zugefügt wird.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Effekt des passiven „Abstand halten“ der Muskete beim Waffenwechsel nicht immer entfernt wurde.

Unheilsstulpen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige INT-Attributsboni nicht auf die Unheilsstulpen angewendet wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler nicht zu den Basisangriffen der Unheilsklinge zurückkamen, nachdem sie mit aktiver Unheilsklinge „Zerreißende Essenz“ gewirkt hatten.

Die Abklingzeit-Verringerung aus dem Effekt „Zerreißende Essenz“ wurde von 10 %…37 %…100 % auf 7 %…26 %…43 % verringert.

Die Abklingzeit-Verringerung aus der Wurfspeer-Aufrüstung „Revitalisierende Präzision“ wurde von 50 % auf 25 % verringert.

Beil

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Beil-Aufrüstung „Finaler Schuss“ keinen Schaden verursachte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Berserker-Fertigkeit ohne Abspielen der Animation aufgehoben und aktiviert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Statuseffekt „Berserker“ Betäuben-Effekte nicht beseitigt hat.

Feuerstab

Der Aufrüstung „Pyrotänzer“ wurde eine Abklingzeit von 2,5 Sek. hinzugefügt, wenn der Spieler beim Verwenden des Flammenwerfers ins Taumeln gerät.

Flammenwerfer Die Trefferrate des Fertigkeitsschadens sowie des Schadens über Zeit wurde verdoppelt und der Schaden, den beide zufügen, wurde halbiert. Diese Änderung wurde vorgenommen, damit die Treffer schneller ausgelöst werden, dafür aber weniger Schaden zufügen. Zum Wettmachen wurde die Anzahl der zum Auslösen von „Beschleunigender Flammenwerfer“ benötigten Stapel auf einem Ziel von 2 Stapel auf 4 Stapel erhöht.



Streitaxt

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die passiven Ermächtigungseffekte von „Gier“ (Streitaxt) und „Ermächtigender Stich“ (Schwert) bei Wiederanwendung nicht richtig aufgefrischt wurden.

Die Werte des Streitaxt-Effekts „Erfrischender Ansturm“ wurden von 5 %/34 %/67 % auf 3 %/20 %/40 % reduziert.

Kriegshammer

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der passive Effekt „In der Unterzahl“ immer noch aktiv war, nachdem man Gegner erledigt oder den Kampf verlassen hatte.

Die Ultimativfertigkeit „Gerechtigkeit für alle“ wurde (erneut) überarbeitet. Sie verleiht jetzt „Mächtiger Hammer: Mut“, eine um 20 % erhöhte kritische Trefferchance und reduziert die Länge aller anderen aktiven Hammer-Abklingzeiten bei Treffern um 10 %.

Herzrunen

Der Schaden über Zeit, der durch Herzrunen aufladende Effekte verursacht wird, wurde leicht reduziert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Verzehrer-Herzrune nicht gewirkt werden konnte, wenn die Kamera auf Hügeln nach oben gerichtet war.

Herzrunenexplosion Da „Explodieren“ den Schaden von Spielern erleiden kann und der Effekt viel stärker als beabsichtigt war, reduzieren wir seine Wirkung. Der Basisschaden von „Explodieren“ wurde um 20 % verringert. Der Effekt „Aufgerissen“ bei der Brutal-Variante wurde von 30 % auf 50 % erhöht.



Effekte

Überarbeitete Effekte

Effekte wurden global mit den folgenden Zielen überarbeitet: Es soll eine viel höhere Chance bestehen, dass fallengelassene Ausrüstung 3 verwendbare Effekte einbringt. Spieler sollen nicht mehr große Mengen an erforderlichen Ausrüstungssets sammeln müssen. Es sollen Effektkombinationen entfernt werden, die nie verwendbar sind.



Wichtige Änderungen

Ungünstige Effektkombinationen wurden stark reduziert, indem nicht benutzte Effekte entfernt oder verbessert wurden. Beispiel: Mana, Hassreduzierung usw.

Die Wirksamkeit der am häufigsten verwendeten und am leichtesten zu erhaltenen bedingten Effekte wurde reduziert, damit sie nicht alle anderen Effekte in den Schatten stellen. Beispiele: „Eifrig“ und „Wild“.

Die Anzahl der erforderlichen Ausrüstungssets, die ein Spieler durch das Entfernen von Schutzzaubern und Resistenz sammeln muss, wurde verringert.

Es wurden Effekte entfernt, die die Serverleistung beeinträchtigten. Beispiel: Wir haben Ketteneffekte entfernt, Abklingzeit-Effekte verringert und maximale Stapel hinzugefügt („Erfrischend“).

Es wurden Zweiwert-Effekte kombiniert, um die Gesamtzahl zu verringern. Beispiel: STÄ/GES und GES/STÄ sind jetzt identisch.

Den Kategorien mit der geringsten Anzahl an Kombinationen wurden neue Effekte hinzugefügt. Beispiel: Heilende Stäbe hatten eine sehr enge Effektreichweite. Daher haben wir weitere Lebensstab-Effekte hinzugefügt.

Änderungen bei Gewöhnlichen Effekten

Erfrischender Schutz: Kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Erfrischendes Ausweichen: Kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Glück: Die Skalierung wurde mit einer Obergrenze versehen und ist ab einem Rüstwert von 625 nicht mehr möglich.

Änderungen bei Waffeneffekten

Gehasst: Kann für Magie- und Fernkampfwaffen nicht mehr generiert werden.

Freundlich: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Wild: Der kritische Schadensbonus wurde von 3 / 12 / 13 % auf 3 / 6 / 7 % verringert.

Verzaubert: Der Schadensbonus wurde von 5 / 9,8 / 10,5 % auf 3 / 4 / 5 % verringert.

Verfall: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Segen: Die Heilung wurde von +6 / 20 / 12 % auf +3 / 10 / 12 % verringert.

Erfrischende Bewegung: Die Abklingzeitverringerung wurde von 1 / 2,9 / 3,2 % auf 1 / 1,9 / 2 % verringert.

Lebensraub: Der Lebenszugewinn wurde von 1 / 5,2 / 5,8 % auf 1 / 6,3 / 7,1 % erhöht.

Eifrig Ermächtigt: Der Schadensbonus wurde von 20 % auf 10 % reduziert.

Eifriges Tempo: Die Abklingzeit wurde von 10 auf 7 Sek. verkürzt.

Absaugender Stoß: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Kettenblitz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Kettenfeuer: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Arkanumkette: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Kettenunheil: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Eisketten: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Kettennatur: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Tödlicher Lebensraub: Skalierung nach Stufe 625 wurde verbessert. Gewährt jetzt 3 / 7 / 10 % Gesundheit.

Tödliches Absaugen: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Tödliche Energie: Skalierung nach Stufe 625 wurde verbessert. Gewährt jetzt 5 / 35 / 50 Ausdauer.

Tödliche Befestigung: „Verstärkung“ wurde von 15 % auf 30 % erhöht, mit einer von 10 auf 20 Sek. verlängerten Dauer.

Eifrig: Der Gesamtbonus wurde von 3 / 12 / 13 % auf 3 / 6 / 7 % verringert.

Ahnenbann: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Für bestehende Ausrüstung wurde die Wirksamkeit dieses Effekts vom Grundwert 5 % auf 2 % verringert.)

Zornige-Erdkreaturen-Bann: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Für bestehende Ausrüstung wurde die Wirksamkeit dieses Effekts vom Grundwert 5 % auf 2 % verringert.)

Bestienbann: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Für bestehende Ausrüstung wurde die Wirksamkeit dieses Effekts vom Grundwert 5 % auf 2 % verringert.)

Verderbtenbann: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Für bestehende Ausrüstung wurde die Wirksamkeit dieses Effekts vom Grundwert 5 % auf 2 % verringert.)

Verlorenenbann: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Für bestehende Ausrüstung wurde die Wirksamkeit dieses Effekts vom Grundwert 5 % auf 2 % verringert.)

Menschenbann: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Für bestehende Ausrüstung wurde die Wirksamkeit dieses Effekts vom Grundwert 5 % auf 2 % verringert.)

Tödlich: Der Basismultiplikator der Skalierung wurde verringert, und die Skalierung nach Stufe 625 wurde erhöht. Gewährt jetzt 5 / 8 / 10 % Kopfschussschaden.

Sicherer Stand: Das grundlegende Bewegungstempo wurde von 20 % auf 30 % erhöht. Es wurde eine Funktion hinzugefügt, durch die gegnerisches Stoßen und Ziehen eine um 20 % geringere Wirkung auf Spieler hat.

Vereitelnde Schläge: Der Basismultiplikator der Skalierung wurde verringert und verleiht jetzt um 3 / 6 / 7 % erhöhten Schaden, wenn man aktiven Mut hat.

Gezielte Schläge: Dieser Effekt wurde geändert, sodass er von jedem schweren Angriff ausgelöst wird, nicht nur von voll aufgeladenen schweren Angriffen.

Gezielte krit. Treffer: Dieser Effekt wurde geändert, sodass er von jedem schweren Angriff ausgelöst wird, nicht nur von voll aufgeladenen schweren Angriffen.

Gezieltes Aufreißen: Dieser Effekt wurde geändert, sodass er von jedem schweren Angriff ausgelöst wird, nicht nur von voll aufgeladenen schweren Angriffen.

Gezielte Erholung: Dieser Effekt wurde geändert, sodass er von jedem schweren Angriff ausgelöst wird, nicht nur von voll aufgeladenen schweren Angriffen. Die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Heilt jetzt um 5 / 20 / 25 % des zugefügten Schadens.

Flammenkonter: Die Dauer wurde von 6 auf 10 Sek. verlängert.

Naturkonter: Die Dauer wurde von 6 auf 10 Sek. verlängert.

Frostkonter: Die Dauer wurde von 6 auf 10 Sek. verlängert.

Blitzkonter: Die Dauer wurde von 6 auf 10 Sek. verlängert.

Abgrundkonter: Die Dauer wurde von 6 auf 10 Sek. verlängert.

Arkankonter: Die Dauer wurde von 6 auf 10 Sek. verlängert.

Flammeneinstimmung: Die Abklingzeit wurde von 1 auf 1,5 Sek. verlängert.

Frosteinstimmung: Die Abklingzeit wurde von 1 auf 1,5 Sek. verlängert.

Schockeinstimmung: Die Abklingzeit wurde von 1 auf 1,5 Sek. verlängert.

Baumartige Einstimmung: Die Abklingzeit wurde von 1 auf 1,5 Sek. verlängert.

Hölleneinstimmung: Die Abklingzeit wurde von 1 auf 1,5 Sek. verlängert.

Durchdringender Angriff aus dem Hinterhalt: Das „Exklusiv“-Label wurde zu „DmgCon2“ geändert, sodass der Effekt jetzt mit anderen Schadenseffekten gestapelt werden kann.

Durchdringender Kopfschuss: Das „Exklusiv“-Label wurde zu „DmgCon2“ geändert, sodass der Effekt jetzt mit anderen Schadenseffekten gestapelt werden kann.

Kritische Läuterung: Die Abklingzeit wurde von 10 auf 3 Sek. verkürzt.

Erschöpfte Ausbeutung: Wenn man ein Ziel in den Rücken trifft, verursacht man 5 Sek. lang Erschöpfung.

Heitere Bestrafung: Der Schadensbonus wurde von 8 % auf 20 % erhöht.

Neue Waffeneffekte

Erlöser: Wenn man ein Ziel mit weniger als 50 % Gesundheit heilt, wird die Heilung um 10 / 18 / 20 % erhöht. (Nur Lebensstab)

Läuternde Brise: Heilt 10 / 30 / 33 % des Waffenschadens mit jeder Entfernung einer Schwächung von einem Verbündeten. (Nur Lebensstab)

Verzweifeltes Gebet: Wenn ihr weniger als 50 % Mana besitzt, erhöht sich eure Heilung um 10 / 18 / 20 %. (Nur Lebensstab)

Verzweifelte Ermächtigung: Wer von Erschöpfung betroffen ist, teilt 5 / 7 / 12 % mehr Schaden aus.

Änderungen bei Schildeffekten

Flammen-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Feuerschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Frost-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Eisschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Natur-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Naturschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Unheils-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Unheilsschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Stich-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Stichschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Schnitt-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Schnittschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Arkan-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Arkanaschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Blitz-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Blitzschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Schlag-Schutzschild: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Schlagschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Neue Schildeffekte

Heilende Verteidigung: Heilt beim Blocken 100 / 250 / 300 Gesundheit. (Nur Langspitzschild)

Gegenangriff: Beim Blocken erhält man 4 Sek. lang 30 % „Ermächtigung“. (Nur Langspitzschild)

Änderungen bei Fertigkeitseffekten

Lähmender Wilder Ansturm: Die Skalierung von „Verlangsamung“ wurde verbessert. Rüstung: 10 / 17 / 20 %, Waffe: 26 / 47 / 50 %. Wilder Ansturm teilt jetzt Bonusschaden aus. Rüstung: 5 / 8,5 / 10 %, Waffe: 13 / 23,5 / 25 %.

Tobender Berserker: Die kritische Bonusskalierung wurde verbessert. Rüstung: 10 / 17 / 20 %, Waffe: 26 / 47 / 50 %. Tobender Berserker verbessert jetzt auch den Schaden, wenn man als Berserker weniger als 50 % Gesundheit besitzt. Rüstung: 5 / 8,5 / 10 %, Waffe: 13 / 23,5 / 25 %.

Ermächtigender Zerreißender Wurf: Der Skalierungsmultiplikator wurde über 625 hinaus erhöht. Fernkampf-Beilangriffe verursachen +10 / 21 / 23 % Rüstungsschaden, +20 / 38 / 40 % Waffenschaden an Zielen von „Zerreißender Wurf“.

Erfrischender Abstandswurf: Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Angriffe mit „Soziales Abstandhalten“ in einem Radius von 6 m verringern die Abklingzeit um: 10 / 30 / 34 % (Rüstung) und 29 / 56 / 60 % (Waffe). Die Abklingzeit-Verringerung aus dem Effekt „Soziales Abstandhalten“ wurde von 10 %…34 %…60 % auf 7,5 %…25 %…45 % verringert.

Erschöpfender Infizierter Wurf: Der Basismultiplikator der Skalierung wurde erhöht. Direkttreffer mit „Infizierter Wurf“ verursachen „Erschöpfung“, was die Ausdauerregeneration des Ziels 6 Sek. lang um: 10 / 31 / 34 % (Rüstung) und 30 / 51 / 54 % (Waffe) verringert.

Ermächtigender Rüstungsbrecher: Der Schadensbonus skaliert nicht über 50 % hinaus.

Erfrischender Mächtiger Hammer: Der Rüstwertbonus der Waffe wurde erhöht. Treffer mit „Mächtiger Hammer“ verringern die Abklingzeit der Fertigkeit um 5 / 9,8 / 10,5 % bei Rüstung und 14,5 / 19,3 / 20 % bei Waffen.

Durchdringender Abrisshammer: Der Rüstwertbonus der Waffe wurde erhöht: Abrisshammer durchdringt die Rüstung des Ziels um: 5 / 19 / 21 % (Rüstung) und 24 / 38 / 40 % (Waffe).

Abstoßende Vertreibung: Wurde umbenannt, und Funktion wurde in „Entzweiende Vertreibung“ geändert. Verursacht „Aufgerissen“-Status und verringert die Rüstung des Ziels 7 Sek. lang um: 5 / 8,5 / 10 % (Rüstung) und 13 / 23,5 / 25 % (Waffe).

Aussaugender Pfad des Schicksals: Der Rüstwertbonus der Waffe wurde erhöht: Heilt 10 / 29,1 / 31,8 % (Rüstung) und 40 / 59 / 62 % (Waffe) des durch „Pfad des Schicksals“ zugefügten Schadens.

Erfrischender Mächtiger Schuss: Der Auslöser bei Tötung wurde entfernt. Diese Fertigkeit erneuert jetzt bei Verwendung 3 / 26,6 / 30 % bei Rüstung und 33 / 56,6 / 60 % bei Waffen, jedoch nur alle 15 Sek.

Abstoßende Mannstoppwirkung: Wurde umbenannt in „Erfrischende Mannstoppwirkung“. Die Abklingzeit aller anderen Fallensteller-Fertigkeiten wird jetzt bei einem Treffer verringert um: 10 / 17 / 20 % (Rüstung) und 26 / 47 / 50 % (Waffe). Die Abklingzeitverringerung aus dem Effekt wurde von 10 %…20 %…50 % auf 5 %…12 %…20 % verringert.

Beschleunigende Fallen: Die Rüstwertskalierung der Waffe wurde erhöht. Bewegungstempo ist jetzt: 4 / 14 / 15 % (Rüstung) und 18 / 31 / 33 % (Waffe). Dieser Effekt gewährt jetzt zudem „Blutung“ für Fallen (Rüstung: 4 / 6,8 / 7,7 %, Waffe: 18 / 15 / 16 %), die länger als 5 Sek. Waffenschaden verursachen.

Beinfeger-Gnadenstoß: Wenn dieser Effekt an einer Waffe aktiv ist, wird der Blutungsschaden erhöht und verursacht jetzt „Blutung“ für Rüstung: 2 / 12,5 / 14 % (Rüstung) und 16 / 26 / 28 % (Waffe) des Waffenschadens.

Zertrennender Wurfspeer: Auch die Abklingzeit des Wurfspeers wurde verkürzt um: 3 / 12 / 13 % (Rüstung) und 14 / 23 / 24 % (Waffe).

Zyklon: Dieser Effekt skaliert jetzt besser bei Verwendung auf einer Waffe. Rüstung: 10 / 32 / 36 %, Waffe: 40 / 62 / 65 % des Waffenschadens.

Verstärkendes Durchlöchern: Ist jetzt bis zu 3x stapelbar. Der Verstärkungsbonus wurde angepasst auf: 1 / 9 / 10 % (Rüstung) und 13 / 23 / 25 % (Waffe).

Sprungtritt: Die Dauer wurde von 5 auf 7 Sek. verlängert.

Energiespendender Ausweichschuss: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht, und die Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Nachdem man ein Ziel mit „Ausweichschuss“ getroffen hat, erhält man 33 Ausdauer und die Abklingzeit reduziert sich um: 3 / 14 / 16 % (Rüstung) und 19 / 33 / 35 % (Waffe). Die Abklingzeitverringerung aus dem Effekt wurde von 3 %…13 %…21 % auf 3 %…16 %…27 % verringert.

Andauernder Pfeilhagel: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht, und die Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Verlangsamung und Blutung dauern um 10 / 20 / 22 % (Rüstung) und 26 / 42 / 45 % (Waffe) länger an.

Erfrischender Durchdringender Schuss: Die Grundwertverringerung wurde von 3 auf 5 % erhöht, und die Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Tötungen mit „Durchdringender Schuss“ verringern seine Abklingzeit um 5 / 24 / 27 % (Rüstung) und 23 / 47 / 50 % (Waffe).

Eifriger Tondo: Verringert jetzt auch den erlittenen Schaden durch Gegner, die von „Tondos Blutung“ betroffen sind, um (Rüstung): 1,2 / 6,7 / 7,5 % (Rüstung) und 8,6 / 14,2 / 15 % (Waffe).

Aussaugendes Schnittgestöber: Wenn dieser Effekt an einer Waffe aktiv ist, wird der Rüstwertbonus erhöht. Zudem ist der Spieler jetzt beim Aktivieren des Schnittgestöbers 1 Sek. lang unverwundbar.

Erfrischende Fléche: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht. Bei einem kritischen Treffer aus dem Hinterhalt mit „Fléche“ verringert sich ihre Abklingzeit um: 5 / 19 / 21 % (Rüstung) und 24 / 38 / 40 % (Waffe).

Beschleunigende Umarmung des Lichts: Der Grundwert wurde von 5 auf 3 % verringert. Außerdem ist dieser Effekt bei Verwendung auf Waffen jetzt wirksamer. Verbündete ohne volle Gesundheit erhalten „Eile“, wenn sie von „Umarmung des Lichts“ getroffen werden. Dadurch erhöht sich deren Bewegungstempo 5 Sek. lang um: 3 / 11 / 13 % (Rüstung) und 15 / 29 / 30 % (Waffe).

Ermächtigende Einäscherung: Der Rüstwertbonus ist jetzt bei Platzierung auf Waffen erhöht. Einäscherung verursacht bei Zielen mit Verbrennung zusätzlichen Schaden um: 4 / 17 / 19 % (Rüstung) und 24 / 38 / 40 % (Waffe).

Verstärkendes Ausbrennen: Die Basisverstärkung und der Rüstwertbonus bei Verwendung auf Waffen sind jetzt erhöht. „Ausgebrannt“ verleiht 5 Sek. lang eine Verstärkung von: 3 / 12 / 13 % (Rüstung) und 16 / 24 / 25 % (Waffe) für jedes getroffene Ziel. (Maximal 3 Stapel)

Ansteckender Rückenstich: Überträgt jetzt 2 Bedingungen. Außerdem ist die Schadensskalierung bei einer Platzierung auf Waffen jetzt erhöht. Rüstung: 5 / 10 / 11 %, Waffe: 12 / 17 / 18 %.

Erfrischender Ansturm: Der Rüstwert ist jetzt bei Verwendung auf einer Waffe erhöht. Wenn ein Ziel mit „Unvorhersehbarer Schlag“ getroffen wird, verringert sich seine Abklingzeit um: 5 / 30 / 34 % (Rüstung) und 38 / 63 / 67 % (Waffe). (Maximal 1 Treffer)

Lähmendes Raffen: Entfernt 50 % einer Bedingung. Die Dauer wurde von 4 auf 3 Sek. verkürzt. Die Basisverlangsamung wurde von 0,1 auf 0,08 gesenkt. Mit „Raffen“ getroffene Ziele erleiden „Verlangsamung“, wodurch sich ihr Bewegungstempo 3 Sek. lang verringert, um: 8 / 24 / 27 % (Rüstung) und 30 / 47 / 50 % (Waffe).

Heilende Hinrichtung: Der Rüstwertbonus ist jetzt Verwendung auf einer Waffe erhöht. Heilt 10 / 30 / 33 % Rüstungsschaden und 37 / 57 / 60 % Waffenschaden des durch „Hinrichtung“ zugefügten Schadens. (Maximal 1 Auslöser pro Einsatz der Fertigkeit)

Unersättlicher Quell der Schwerkraft: Die Schadensskalierung ist jetzt bei Verwendung auf einer Waffe erhöht, und die Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Verursacht jetzt 15 / 34 / 39 % Rüstungsschaden und 44 / 76 / 80 % Waffenschaden.

Unnachgiebige Winde: Die Schadensskalierung ist jetzt bei Verwendung auf einer Waffe erhöht: 10 / 15 / 18 % (Rüstung) und 21 / 38 / 40 % (Waffe). Dieser Effekt verursacht jetzt 1 Sek. lang „Verwurzelung“, wenn man dasselbe Ziel 6x hintereinander mit „Eiswind“ trifft.

Eisige Erfrischung: Umbenannt in „Mächtiger Eisdorn“: Dieser Effekt wurde überarbeitet und verursacht jetzt um 10 / 15 / 18 % (Rüstung) und 21 / 38 / 40 % (Waffe) mehr Schaden für verwurzelte Gegner.

Schwächende Kugel: Der Grundwert wurde von 20 auf 12,5 % gesenkt. Bei Verwendung auf einer Waffe erhöht sich der Rüstwertbonus von 300 auf 1000. „Verfallssphäre“ verringert bei einem Treffer die Dauer gegnerischer nicht verbrauchbarer Boni um: 13 / 32 / 35 % (Rüstung) und 50 / 70 / 73 % (Waffe).

Verlangsamende Fesseln: Umbenannt in „Paralyzing Tether“: Dieser Effekt verursacht jetzt eine Verwurzelung, wenn die Fesselung aufgehoben wird.

Aussaugende Schrapnell-Explosion: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht. Heilt 5 / 15 / 16 % (Rüstung) und 24 / 34 / 35 % (Waffe) des durch „Aussaugende Schrapnell-Explosion“ zugefügten Schadens.

Wandernder Klauenschuss: Wenn dieser Effekt an einer Waffe aktiv ist, wird der Rüstwertbonus erhöht. Wenn „Klauenschuss“ ein Ziel in mindestens 10 m Entfernung trifft, erhält der Spieler 3 Sek. lang oder bis zum nächsten Treffer eine „Ermächtigung“ von: 5 / 18 / 21 % (Rüstung) und 23 / 38 / 41 % (Waffe).

Auffüllende Mörserladung: Der grundlegende Rüstwertbonus auf Waffen ist jetzt erhöht. Tötungen mit „Mörserladung“ laden 1 zusätzlichen Kanister nach und gewähren 5 Sek. lang eine „Ermächtigung“ von: 3 / 8,7 / 9,5 % (Rüstung) und 13 / 19 / 20 % (Waffe). (Maximal 1 Nachladung pro Schuss. Wird nicht nach dem letzten Schuss ausgelöst.)

Lähmender Explosivschuss: Wenn dieser Effekt an Waffen aktiv ist, wird der Rüstwertbonus erhöht. Mit „Explosivschuss“ getroffene Ziele erleiden „Verlangsamung“, wodurch sich ihr Bewegungstempo 5 Sek. lang verringert um: 5 / 19 / 21 % (Rüstung) und 24 / 38 / 40 % (Waffe).

Aussaugender Kreuzschnitt: Die Grundwertheilung wurde verringert. Der Rüstwertbonus ist jetzt bei Verwendung auf Waffen erhöht. Die Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Heilt 15 / 29 / 33% (Rüstung) und 39 / 68 / 72 % (Waffe) des durch den letzten Schlag von „Kreuzschnitt“ zugefügten Schadens. (Maximal 1 Auslöser pro Einsatz der Fertigkeit)

Himmelwärts-Aufhebung: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht. Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Ein Treffer mit „Himmelwärts-Schnitt“ entfernt einen Bonus vom getroffenen Gegner. Reduziert übrige Boni um: 10 / 20 / 22 % (Rüstung) und 26 / 47 / 50 %. (Betrifft nur nicht verbrauchbare Boni)

Energiespendender Konter: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht. Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Mit der Aktivierung von „Katastrophenkonter“ erhält man sofort Ausdauer in Höhe von: 10 / 20 / 22 % (Rüstung) und 26 / 47 / 50 % (Waffe).

Standhafte Läuterung: Der Rüstwertbonus auf Waffen wurde erhöht. Die Skalierung wurde über 625 hinaus erhöht. Jeder Angriff mit „Standhafter Schlag“ verringert die Dauer von erlittenen Schwächungen um 10 / 20 / 24 % (Rüstung) und 30 / 62 / 66 % (Waffe). (Max. 1 Verringerung pro Angriff)

Verlangsamender Riss: Wenn dieser Effekt an einer Waffe aktiv ist, erhöht sich jetzt der Rüstwertbonus. Verlangsamt von „Brüllender Riss“ getroffene Gegner 4 Sek. lang um 12 / 23 / 25 % (Rüstung) und 27 / 39 / 40 % (Waffe)

Änderungen bei Rüstungseffekten

Ahnenschutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bei bestehender Ausrüstung wurde dieser Effekt durch einen neuen Gesundheitseffekt ersetzt)

Zornige-Erdkreaturen-Schutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bei bestehender Ausrüstung wurde dieser Effekt durch einen neuen Gesundheitseffekt ersetzt)

Bestienschutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bei bestehender Ausrüstung wurde dieser Effekt durch einen neuen Gesundheitseffekt ersetzt)

Verderbtenschutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bei bestehender Ausrüstung wurde dieser Effekt durch einen neuen Gesundheitseffekt ersetzt)

Verlorenenschutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bei bestehender Ausrüstung wurde dieser Effekt durch einen neuen Gesundheitseffekt ersetzt)

Menschenschutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bei bestehender Ausrüstung wurde dieser Effekt durch einen neuen Gesundheitseffekt ersetzt)

Verderbnisresistenz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Fäulnisresistenz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Zähigkeit: Dieser Effekt kann für neu fallen gelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden und wurde für sämtliche Ausrüstung durch Gesundheit ersetzt.

Unzerstörbar: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Kraft: Die Verringerung des Effekts wurde von 11 % auf 15 % bei 700 erhöht.

Gestärkt: Die Verringerung des Effekts wurde von 11 % auf 15 % bei 700 erhöht.

Heilungskonter: Grundwertheilung wurde von 100 auf 200 verbessert, und %-Heilung wurde von 1 % auf 1,5 % verbessert.

Belagerungsschutz: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Neue Rüstungseffekte

Gesundheit: +0,8 / 2,2 / 2,4 % max. Gesundheit.

Verzauberter Schutz: -2 / 3,8 / 4 % Schaden durch leichte und schwere Angriffe.

Mutiger Schutz: -1 / 2,8 / 3 % Schaden, wenn die Mut-Effekte aktiv sind.

Flammenharmonie: +1 / 1,8 / 2 % Feuerschaden.

Frostharmonie: +1 / 1,8 / 2 % Eisschaden.

Schockharmonie: +1 / 1,8 / 2 % Blitzschaden.

Naturharmonie: +1 / 1,8 / 2 % Naturschaden.

Unheilsharmonie: +1 / 1,8 / 2 % Unheilsschaden.

Arkanaharmonie: +1 / 1,8 / 2 % Arkanschaden.

Schnittkonditionierung: 5 Sek. lang Absorption von Schnittschaden, nachdem man Schnittschaden erlitten hat. (Jeder Gegenstand mit diesem Effekt ist stapelbar)

Stichkonditionierung: 5 Sek. lang Absorption von Stichschaden, nachdem man Stichschaden erlitten hat. (Jeder Gegenstand mit diesem Effekt ist stapelbar)

Schlagkonditionierung: 5 Sek. lang Absorption von Schlagschaden, nachdem man Schlagschaden erlitten hat. (Jeder Gegenstand mit diesem Effekt ist stapelbar)

Änderungen bei Amulett-Effekten

Flammenschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Feuerschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Frostschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Eisschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Naturschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Naturschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Unheilsschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Unheilsschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Stichschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Stichschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Schnittschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Schnittschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Arkaner Schutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Arkanaschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Blitzschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Blitzschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Schlagschutz: Der Grundwert wurde von 2 % auf 5 % erhöht und die Grundwertskalierung wurde ebenfalls erhöht. Der erlittene Schlagschaden ist um 5 / 14 / 15 % geringer.

Gesundheit: Umbenannt in „Bewunderte Gesundheit“. Der Gesundheitsbonus wurde von 3 / 9,7 / 10 % auf 3 / 6 / 7 % verringert.

Manaerholung: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Gefestigte Erholung: Verkürzt die Abklingzeit von 90 Sek. auf 30 Sek. und erhöht die Verstärkung von 10 % auf 20 %.

Göttlich: Verbessert die Heilung durch Tränke nicht mehr.

Neue Amulett-Effekte

Alchemistische Verschnaufpause: Verbessert die Heilung durch Tränke um 10 %.

Erfrischende Erholung: Wenn die Gesundheit unter 50 % fällt, werden alle laufenden Fertigkeitsabklingzeiten zurückgesetzt. (90 Sek. Abklingzeit)

Änderungen bei Ring-Effekten

Aussaugend: Der Lebenszugewinn wurde von 1 / 5,2 / 5,8 % auf 1 / 6,3 / 7,1 % erhöht.

Absaugen: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Feuerschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Eisschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Naturschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Blitzschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Unheilsschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Arkanschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Stichschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Schnittschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Schlagschaden: Der Schadensbonus wurde von 3 / 4,9 / 5,2 % auf 3 / 5 / 7,2 % erhöht.

Eifrige Wahrnehmung: Der kritische Bonus wurde von 3 / 12 / 13 % auf 3 / 6 / 7 % verringert. Der Effekt wurde zur Bezeichnung „Exklusiv für kritisch“ verschoben.

Hervorragend: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Belebte Bestrafung: Der Schadensbonus wurde von 2 % auf 1 % reduziert, maximale Stapel wurden auf 10 erhöht. Die Bezeichnung „Exklusiv“ wurde zu „Schadensart“ geändert.

Neue Ring-Effekte

Heilende Brise: Wenn man ein Ziel direkt heilt, wendet man 5 Sek. lang einen Heilungsbonus an. (10 % Waffenschaden)

Läuterung: Wenn man eine Bedingung läutert, wird man um 10 % Waffenschaden geheilt.

Herzliche Läuterung: Beim Verwenden eines Herzjuwels gehen alle Bedingungen verloren.

Änderungen bei Ohrring-Effekten

Konzentration: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Geliebt: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Ausweichend: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Manaumtrunk: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Erfrischender Trinkspaß: Verringert den Bonus auf 10 % bei 700 und verringert die Abklingzeiten für Grundwertheilung und Regenerationstränke von 30 auf 25 Sek.

Neue Ohrring-Effekte

Ermächtigender Trinkspruch: Gewährt für einen Trank 4 Sek. lang 20 % „Ermächtigung“.

Festigender Trinkspruch: Gewährt beim Trinken eines Absorptionstranks 4 Sek. lang 50 % „Verstärkung“.

Heilendes Herz: Heilt eure max. Gesundheit beim Verwenden eines Herzjuwels um 10 %.

Änderungen bei Werkzeug-Effekten

Strapazierfähig: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Sammel-Erholung: Die Heilung wurde von 200 auf 350 pro Sekunde erhöht, und die Dauer wurde von 5 auf 10 Sek. verlängert.

Änderungen bei Taschen-Effekten

Gourmandbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Schürferbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Steinhauerbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Weberbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Gerberbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Söldnerbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Quartiermeisterbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Alchemistenbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Holzfällerbürde: Die Gewichtsreduzierung wurde von 5 / 11 / 12 % auf 5 / 17 / 20 % erhöht.

Munition im Überfluss: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Munition im Überfluss: Dieser Effekt kann für neu fallengelassene Ausrüstung nicht mehr generiert werden. (Bestehende Ausrüstung mit diesem Effekt bleibt unverändert.)

Stadtloyalität: Erhöht den Gebietsruf um 5 / 14 / 15 %.

Allgemein

Der Effekt „Eifriger Tondo“ wurde angepasst und kann jetzt nur bei aktivem Rapier genutzt werden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Heilungsbonuseffekt bei Verbrauchsgegenständen nicht wie beabsichtigt funktionierte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Ermächtigender Trinkspruch und Verstärkender Trinkspruch durch das Konsumieren von Nahrungsgegenständen übermäßig wiederholt werden konnten. Es wurde eine Abklingzeit von 5 Sek. für das Aktivieren hinzugefügt und jetzt werden sie nur noch von Tränken und nicht mehr von allen Verbrauchsgegenständen ausgelöst.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Heilende Brise dazu führen konnte, dass andere Heilungseffekte mehrfach ausgelöst wurden.

Es wurde ein Stapel-Maximalwert für die Effekte Kraft, Belebt und Freiheit festgelegt, um diese auf 4 Stapel anstelle von 5 zu begrenzen.

Die Wirkungsdauer des Artefakteffekts „Unendliche Freiheit“ wurde von 25 % auf 20 % reduziert.

Neuerungen bei Spielmodi

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler, die über Kimme und Korn zielten, beim Laden in Spielmodi stecken blieben, wenn bestimmte Fertigkeiten aktiv waren.

Als Reaktion auf Rückmeldungen von Spielern im öffentlichen Testbereich wurde ein Fehler behoben, durch den man in einer 3-gg-3-Arena keine Schleifsteine benutzen konnte.

Außenpostensturm

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Interaktionsaufforderung zum Nachladen von Geschütztürmen nicht die korrekte Anzahl Gegenstände angezeigt hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das UI-Event „Verderbtes Portal“ nach Ende des Matches angezeigt wurde.

Außenpostensturm skaliert Spieler jetzt auf RW 675 (zuvor RW 600).

Die LP von Gebäuden bei Invasionen, Kriegen und im Außenpostensturm wurden erhöht, um die Machtzuwächse bei Spielern wettzumachen.

Reittiere Indem wir für kurzzeitig Reittiere für den APS im öffentlichen Testbereich zuließen, haben wir wertvolle Testdaten erhalten. Wir möchten uns bei allen Teilnehmenden bedanken. Reittiere sollten derzeit jedoch nicht im öffentlichen Testbereich aktiv sein. Wir werden mit den gesammelten Daten die Leistung und das Gameplay auswerten, und anhand davon festlegen, ob in zukünftigen Updates Reittiere für den APS zugelassen werden.



Wirtschaft, Fortschritt und Ausrüstung

Änderungen bei PvP-Belohnungen

Bislang musste ein Spieler mindestens 10 Minuten lang am Leben sein, damit andere Spieler PvP-EP/Azoth-Salz erhalten konnten, wenn sie ihn töteten. Jetzt erhalten Spieler eine geringe Menge an PvP-EP und Azoth-Salz (jeweils 25), wenn sie einen anderen Spieler in der offenen Welt töten – unabhängig davon, wie lange der andere Spieler am Leben war. Für das Töten eines Spielers, der 5 Minuten lang am Leben war, gibt es 400 Azoth-Salz und PvP-EP. Für Spieler, die 10 Minuten lang am Leben waren, gibt es 800 Azoth-Salz und PvP-EP.

Die Chance, durch PvP-Tötungen in der offenen Welt Beute zu machen, wurde angepasst. Bislang bestand bei einem Spieler, der 10 Minuten am Leben war, eine Chance von 75 %, dass er Beute fallen ließ, und nach 33 Minuten eine Chance von 100 %. Jetzt besteht bei einem Spieler, der 5 Minuten am Leben war, eine Chance von 50 %, dass er Beute fallen lässt. Nach 10 Minuten erhöht sich diese Chance auf 75 %.

Die Saison-EP für das Töten eines Spielers in der offenen Welt wurden von 1, 5 bzw. 10 EP auf 10, 50 bzw. 100 EP erhöht – je nachdem, wie lange der jeweilige Spieler am Leben war.

Die Azoth-Salz-Belohnung für das Erreichen von PvP-Rang 200 wurde auf 5.000 geändert.

Der Gipsabguss ist nicht mehr in der PvP-Belohnungsserie verfügbar.

Allgemein

Der maximale Rüstwert wurde von 625 auf 700 erhöht. Spieler können jetzt in bestimmten Zonen und Spielmodi Gegenstände mit einem Rüstwert von bis zu 700 erbeuten. Expeditionen und Mutatoren legen jetzt spezifisch einen Bereich für den Rüstwert fest, den ihre jeweiligen Beutegegenstände haben können. Belohnungen für PvP-Spielmodi werden so aktualisiert, dass Gegenstände mit einem höheren Rüstwert je nach der Spielerstufe verteilt werden. Elitetruhen legen jetzt einen spezifischen Grundwert fest, unter dem der Rüstwert von erbeuteten Gegenständen nicht liegen kann. Dies erfolgt je nach der Stufe des Orientierungspunktes, in dem sich die Gegenstände befinden.

Die Erfahrung, die für einen Fortschritt von Waffenbeherrschungsstufe 1 auf Stufe 20 benötigt wird, wurde um ca. 30 % reduziert.

Die Wirkungsdauer familienbasierter Schutztränke wurde erhöht. Ihr Wert wurde um 5, 7 bzw. 10 % verringert. Diese Boni enden nicht mehr abhängig von einer Anzahl von Treffern.

Der Glücksbonus des Frühlingspunsches wurde reduziert, um ihn besser an andere Glücks-Verbrauchsgegenstände anzupassen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Waffenbeschichtungen nach einem Austausch der Ausrüstungssets beibehalten wurden.

Beute-Beeinflussung wurde hinzugefügt – dieses System stimmt das Ergebnis bei Beutedrops auf das Ausrüstungsgewicht, die primären und sekundären Attribute und die ausgerüsteten Waffentypen eines Spielers ab. Beute-Beeinflussung kann vorkommen, wenn sich Spieler Beute holen. Je nach Spielerstufe erhöht sich die Chance.

Alle Expeditionsmaterienpläne wurden zum Gips-Ofen verschoben.

Artefakte

Eine neue Gegenstandseltenheit wurde hinzugefügt: Artefakt.

Artefakte werden immer bei RW 700 fallen gelassen.

Jedes Artefakt verfügt einen einmaligen Effekt.

Jedes Artefakt verfügt über eigene Ziele, über die man zusätzliche Effekte freischaltet und über die der Gegenstand auf sein volles Potenzial gebracht werden kann.

Bei Artefakten gelten Ausrüstungsgrenzen. 1 Waffe 1 Rüstungsteil (in diesem Szenario werden Schilde als Rüstung eingestuft) 1 Accessoire Insgesamt können 3 Artefakte gleichzeitig ausgerüstet werden.

In Aeternum gibt es viele Artefaktquellen – haltet also nach diesen Ausschau, während ihr euren Lieblingsaktivitäten nachgeht.

Artefakte können nicht zerlegt oder weggeworfen werden.

Fähigkeiten

Die maximale Handelsfähigkeitenstufe wurde bei allen Handelsfähigkeiten von 200 auf 250 erhöht.

Die Anzahl der EP, die benötigt werden, um bei Handelsfähigkeiten von 1 auf 200 zu gelangen, wurde um etwa 20 % gesenkt, je nach Handelsfähigkeit.

Wir haben den Wurfbereich bei der Herstellung entfernt. Man erhält jetzt bei der Herstellung einen Gegenstand mit dem vom Spiel angegebenen Rüstwert, welcher auf dem Wert basiert, den das Spiel als Maximalwert ansieht. Beispiel: Ein Sternenmetall-Langschwert würfelte bisher zwischen 420 und 440 und würfelt jetzt bei 440. Zur Unterstützung der Wurfentfernung beim Rüstwert wurden alle Boni verschoben, um den maximalen Rüstwert (bzw. den gerechten Rüstwert) einer Herstellung zu erhöhen. Dies bedeutet, dass ihr nach wie vor eure Kleidung, Accessoires, Trophäen, Essen usw. braucht, um die beste Ausrüstung herzustellen.

In ganz Aeternum wurden neue Sammelrohstoffe hinzugefügt, die Spieler einsammeln können. Mithrilader – Gewährt Mithrilerz und erfordert eine Bergbau-Handelsfähigkeit von 205 Runenholzbäume – Gewährt Runenholz und erfordert eine Holzfällerei-Handelsfähigkeit von 205 Spinnfaserpflanzen – Gewährt Spinnfaser und erfordert eine Erntearbeit-Handelsfähigkeit von 205 Dunkle Tierhaut – Von feindlichen Kreaturen über Stufe 62 zu erhalten und erfordert eine Häuten-Handelsfähigkeit von 205 Prisma-Barbe – Von bestimmten Angelplätzen mit erforderlicher Angel-Handelsfähigkeit von 205 zu erhalten

Ohne Veredelung kommen neue sammelbare Gegenstände nicht weit, also können Spieler diese an ihren örtlichen Veredelungsstationen finden. Schmelzen – Mithrilbarren und erfordert eine Schmelzen-Handelsfähigkeit von 205 Holzverarbeitung – Runenholzbrett und erfordert eine Holzverarbeitung-Handelsfähigkeit von 205 Weberei – Gespinststoff und erfordert eine Weberei-Handelsfähigkeit von 205 Lederverarbeitung – Dunkelleder und erfordert eine Lederverarbeitung-Handelsfähigkeit von 205 Steinmetzkunst – Unheilsrunenstein und erfordert eine Steinmetzkunst-Handelsfähigkeit von 205

Es wurde eine Prisma-Materialreihe hinzugefügt. Für diese Materialien gilt ein tägliches Abklingzeit-Limit von 10. Schmelzen – Prismabarren und erfordert eine Schmelzen-Handelsfähigkeit von 250 Holzverarbeitung – Prismabrett und erfordert eine Holzverarbeitung-Handelsfähigkeit von 250 Weberei – Prismastoff und erfordert eine Weberei-Fähigkeit von 250 Lederverarbeitung – Prismaleder und erfordert eine Lederverarbeitung-Fähigkeit von 250 Steinmetzkunst – Prismablock und erfordert eine Steinmetzkunst-Fähigkeit von 250

Um Spielern mehrere Nutzen für diese neue Materialien zu verleihen, haben wir neue Pläne hinzugefügt, unter anderem auch die folgenden: Leichte, mittlere und schwere Rüstung auf Basis der neuen Rohstoffe Nahkampf- und Fernkampfwaffen sowie magische Waffen auf Basis der neuen Rohstoffe Neue Möbel für die Schreinerei-Handelsfähigkeit New Verbrauchsgegenstände für Kochkunst und Alchemie Dazu gehört neues Essen mit +48-Attribut sowie neues Glücksessen zum Sammeln

Zur Unterstützung des neuen Artefaktgegenstandsystems wurden Fähigkeiten als kritische Komponente in das System einbezogen. Spieler können verschiedene Matrizen, sowie auch die erforderlichen Komponenten herstellen, mit denen sie den letzten Effekt für ihr Artefakt freischalten können. Diese Matrizen können zudem zur Wurfwiederholung für den letzten Effekt bei manchen der neuen benannten Gegenstände für die Expansion verwendet werden.

Wir haben unsere sammelbaren Forschungsoptionen erweitert, und Spieler werden nun beim Sammeln der neuen oben erwähnten Knoten neue seltene Gegenstände finden, die in Veredelungsstationen gegen zusätzliche Erfahrung der Sammeln-Handelsfähigkeit verarbeitet werden können. Sammelbare Forschungsgegenstände können jetzt nur noch 3 Mal pro Tag und pro Gegenstand hergestellt werden.

Ein neuer Gegenstand wurde hinzugefügt: der Prisma-Skarabäus. Wenn man diesen mit einem Azoth-Induktor (beim Fraktionshändler erhältlich) verwendet, kann man einen Gegenstand mit RW 700 und allen Effekten herstellen, die man möchte. Dieser Gegenstand ist beim Ausrüsten gebunden.

Begabung 2.0 wurde eingerichtet, damit Spieler weiterhin Belohnungen erhalten können, sobald sie 250 in einer Handelsfähigkeit erreicht haben. Hinweis – Eure Begabungsstufe vor der Expansion wird gespeichert, also macht ihr genau dort weiter, wo ihr aufgehört habt.

Die Veredelung wurde verstärkt und Spieler erhalten jetzt eine höhere Grund-Bonuschance bei Rohstoffen. Spieler erhalten jetzt einen zusätzlichen Bonus von 5 % für allen Stufen von 1 bis 200. Beim Stufenaufstieg von 201 auf 250 erhalten Spieler jetzt einen zusätzlichen Bonus von 5 %. Die beiden oben genannten Änderungen ergeben eine neue Bonus-Obergrenze von 30 %, gegenüber den ehemaligen 20 %. Die Bonuswerte von T51-Materialien (Asmo, Runen usw.) wurden angepasst, so dass Spieler auf Stufe 250 lediglich einen Bonus von 5 % anstelle von 10 % erhalten. Für Spieler auf Stufe 200 bleibt der Sachverhalt im Vergleich zum Live-Spiel unverändert. Die Bonuswerte von T52-Materialien (Mithril, Dunkelleder usw.) wurden angepasst, so dass sie jetzt 5 % mehr als die von T51-Materialien betragen. T53-Materialien auf Stufe 250 verhalten sich jetzt wie T51 Materialien im Live-Spiel. Stufen geben keine Bonuswürfe ab, sondern nur Ausrüstung.

Der Plan für die Runenstein-Stoppuhr wurde entfernt, damit keine davon mehr hergestellt werden können. Runenstein-Stoppuhren werden derzeit nicht in die Expansion „Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen“ mit eingebracht und können somit nun in 10 Runensteine zerlegt werden. Fürs Erste behalten wir die Herstellungspläne, die sie verwenden, während sie sich noch im Inventar der Spieler befinden. Es ist aber möglich, dass wir sie in Zukunft entfernen, da ein wesentliches Ausgangsmaterial nicht mehr hergestellt werden kann.



Ausrüstung

Viele Effekte von erbeuteten Gegenständen sind veraltet (mehr Details im Abschnitt „Effekt“). Jetzt können Spieler keinen dieser entfernten Effekte mehr erbeuten. Allerdings haben viele älteren benannten Gegenstände diese Effekte verwendet. Wie bereits vorgegeben, bleiben diese Gegenstände unverändert. Deutlichkeitshalber sollten Spieler mit höherer Stufe diese älteren benannten Gegenstände jedoch in den wesentlichen Spielmodi nicht mehr erbeuten können.. Viele davon werden nach wie vor bei Inhalten in der offenen Welt verfügbar sein.

Neue Sets von benannten Gegenständen wurden mit aktualisiertem max. Rüstwert zum Spiel hinzugefügt. Bei PvP-Spielmodi, Expeditionen, Mutationen, Dunkelheitsausbrüchen und Invasionen sind jetzt neue benannte Gegenstände für Spieler mit höherer Stufe verfügbar. Deshalb wurde Expeditionsmaterie für Expeditionen und Mutatoren mit höherer Stufe aktualisiert. Feste Materie ist ein neuer Materientyp und wird in Aufstieg der Zornigen Erdkreaturen für Expeditionsmaterienherstellung verwendet. Nur Spieler mit höherer Stufe können feste Materie erbeuten. Auch alte Materie lässt sich in diesen neuen Materientyp umwandeln. Zusätzlich wurden neue Sets von benannten Gegenständen als Beute in der offenen Welt hinzugefügt. Zone mit höheren Stufen verfügen jetzt über 2 Sets von benannten Gegenständen. 1 Set kann von KI in der Zone gedroppt werden und 1 Set kann von benannter KI sowie von Elitetruhen innerhalb Elite-Orientierungspunkten fallen gelassen werden.

Die Chance auf nicht relevante Attributeffekte auf Waffen wurde drastisch reduziert.

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige ausgeschiedene Aufgabenbelohnungen nicht zerlegbar waren.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den hergestellte Versionen von Außenpostensturm- und Kriegsgegenständen nicht zerlegbar waren.

Es wurde ein Fehler mit den Menschenbann-Trophäen behoben, durch den sie keinen Schadensbonus auf alle Gegner des Typs Mensch anwandten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Invasion-Belohnungskisten keine benannten Gegenstände abwarfen. Als Teil dieser Änderung wurde die Anzahl der abgeworfenen Rüstungsteile um 1 reduziert und man erhält jetzt garantiert Schmuck als Belohnung. Seltenere Kisten haben jetzt einen erhöhte Chance, einen benannten Gegenstand abzuwerfen.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass einige Angel-Forschungsaufzeichnungen als Holzfällerei-Forschungsaufzeichnungen angezeigt wurden.

Bei Mithril-Accessoires gibt es jetzt die Möglichkeit, Zeitlose Splitter, Goldene Skarabäen und Prisma-Skarabäen während der Herstellung zu verwenden.

Alle Verliesmaterienpläne wurden zum Gips-Ofen verschoben.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Angel-Forschungsaufzeichnungen in der Küche als Holzfällerei-Forschungsaufzeichnungen angezeigt wurden.

Zweifache Rüstungen wurden aus dem 5. Rang jedes Fraktionsladens entfernt.

Pläne für Brutale Nachbildungen wurden aktualisiert und können jetzt mehr als Rüstwert 625 würfeln.

Es wurde ein Fehler bei der Herstellung behoben, durch den das Schema „Eilende Eisstulpen“ keinen Edelsteinplatz zusammen mit dem Gegenstand als Belohnung vergab.

Es wurde ein Fehler beim Prisma-Filet behoben, durch den ein ungültiger Statuseffekt angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Erscheinungsvariablen für die Kunsthandwerkersichel und das Häutemesser getauscht wurden.

Das Serum der Regeneration heilt jetzt um die beabsichtigten 1 % pro Schadenspunkt anstelle von 10 % (tut uns leid, die eine zusätzliche Null hatte es in sich).

Die Schutztränke wurden überarbeitet. Schutztränke gewähren jetzt für eine gewisse Dauer eine pauschale Verringerung des durch Gegnertypen erlittenen Schadens.

Die Veredelungsboni für alle Handelsfähigkeiten wurden aktualisiert, um sicherzustellen, dass sie auch die richtigen Boni vergeben.

Der Schutzhelm des Gräbers gewährt jetzt Erfahrungspunkte für Rüstungs- statt Waffenschmiedekunst.

Aloe enthält nicht mehr die falsche Information, dass sie mit Erntearbeit Stufe 120 aufspürbar ist.

Der Glas-Flegel wird nun unter der richtigen Station mit der richtigen zugewiesen Fähigkeit und dem richtigen Spielereignis aufgeführt.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Angel-Forschungsaufzeichnungen in der Küche als Holzfällerei-Forschungsaufzeichnungen angezeigt wurden.

Die Herstellungskategorie wurde überarbeitet und zeigt jetzt den richtigen Expeditionsnamen für Nachbildungen der Wilden Spalte an.

Lebensqualitätsboni wirken sich jetzt auf den maximalen RW eines Gegenstands aus anstatt auf den minimalen RW.

Ungewöhnliche, Abnormale und Seltsame Köder zeigen jetzt an, bei welcher Station sie erforscht werden müssen.

Das Serum der Regeneration heilt jetzt um die beabsichtigten 1 % pro Schadenspunkt anstelle von 10 %.

Es wurde ein Effektfehler in den Plänen für zeitlose Splitter und Skarabäus/Rapier (Mithril) behoben, durch den GES-Pläne im öffentlichen Testbereich auf STÄ-Effekte verwiesen.

Die Wahrscheinlichkeit für nicht relevante Attributeffekte auf Waffen wurde drastisch reduziert.

Rückmeldungen aus dem öffentlichen Testbereich

Auf Grundlage des Spielerfeedbacks aus dem öffentlichen Testbereich haben wir die folgenden Änderungen vorgenommen:

Expansionsrohstoffe sollten jetzt gegebenenfalls anzeigen, von wo sie erhalten oder wo sie veredelt wurden.

Es wurde ein Fehler mit dem Gewinn von Gebietsruf bei der Herstellung in der Expansion behoben. Die Mengen wurden für die Fähigkeiten der Veredelung sowie der Herstellung in der Expansion angepasst. Die Mengen wurden reduziert, und die Weberei wird jetzt auch Gebietsruf einbringen, was zuvor nicht der Fall war.

Das Mithril-Sammelwerkzeug-Set verfügt jetzt über die richtigen zugewiesen Sammeltempos.

Accessoires auf Mithrilbasis nehmen jetzt auch Prismabarren an, wodurch sie mit ihrem vorgesehenen RW hergestellt werden können.

Expansionstaschen erfordern jetzt die neue R6-Rune des Haltens aus dem Fraktionsladen anstatt der R5-Variante.

Gegenstände aus Runenholz können jetzt durch die Verwendung von Prismabrettern verbessert werden.

Die Runenholz-Angel hat jetzt mehr Auswurfweite und ihre Angelschnurspannung wurde verbessert. Ihre Beschreibung wurde ebenfalls aktualisiert, um Spieler über die Verbesserungen zu informieren.

Die Kunsthandwerkerobjekte-Reihe aus S2 verfügt jetzt über einen RW-Eingriff von 600, damit sie nicht aufgrund der Änderungen bei der Expansion zu ungewollten RW-Beträgen hergestellt werden kann.

Es wurde ein Effektfehler bei den Plänen für Zeitlose Splitter und Skarabäus-Rapier (Mithril) behoben, bei dem GES-Pläne auf STÄ-Effekte zeigten.

Die Tasche aus Dunkelleder und das Werkzeugset aus Mithril können jetzt wahlweise mit Gold- oder Prisma-Skarabäen hergestellt werden, wodurch man mehr Kontrolle bei der Herstellung hat.

Bei Artefakten mit RW 700 wird nun ein Chromatisches Siegel benötigt, um den letzten Effekt freizuschalten bzw. erneut zu würfeln.

Bei Plänen von benannten Gegenständen wurde eine Voraussetzung von 1 Chromatisches Siegel hinzugefügt, damit die geeigneten benannten Gegenstände neu gewürfelt werden können. Außerdem wurden die Beschreibungen für die Siegel aktualisiert, um ihre Funktionsweise widerzuspiegeln. Chromatische Siegel werden jetzt zudem beim Aufheben gebunden.

Es wurden Fehler bei den Waffennachbildungen der Wilden Spalte (Muskete, Donnerbüchse und Bogen) korrigiert, damit sie jetzt richtig in der Werkstatt angezeigt werden.

Die Tasche aus Dunkelleder skaliert die Kapazität für Belastbarkeit jetzt richtig im Verhältnis zum Rüstwert.

Artefakte, die Spieler bei Expeditionen erbneuten können, können jetzt nur bei mutierten Expeditionen erbeutet werden.

Die Kosten für Materienpläne wurden neu ausgeglichen und geben jetzt immer einen Gegenstand mit RW 700 ab.

Die Effekte vieler neuer Gegenständen wurden auf Grundlage von Rückmeldungen aus dem öffentlichen Testbereich aktualisiert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler im Inventar keine Schleifsteine/Beschichtungen verwenden konnten.

Flegel wurden in die Kategorie „Magische Waffen“ des Herstellungsmenüs verschoben.

Änderungen bei der Prisma-Herstellung: Die Herstellung von Prismablöcken erfordert jetzt 50 % weniger Unheilsrunenstein. Prismaskarabäen benötigen jetzt 1 Prismablock anstelle von 3. Bei den Plänen für Prismarüstungen und Waffen wurden die Rohstoffanforderungen für den Hauptrohstoff sowie auch manchmal für den sekundären Rohstoff reduziert. Die Hauptrohstoffanforderungen wurden um etwa 30 % gesenkt. In Fällen, wo dadurch mehr sekundärer Rohstoff als Hauptrohstoff erforderlich war, wurde die Anforderung verringert, damit sich die Beträge gleichkommen. Beispiel: Für einen Gegenstand waren ehemals 300 Prismabarren und 250 Prismaleder erforderlich, und der Hauptrohstoff wurde um 30 % reduziert. Jetzt sind also 210 Prismabarren erforderlich, und der Betrag des Prismaleders wurde ebenfalls verringert, um dem der Prismabarren gleichzukommen. Somit benötigt dieser Gegenstand jetzt 210 Prismabarren und 210 Prismleder.



Reittiere

Auf Grundlage des Spielerfeedbacks aus dem öffentlichen Testbereich haben wir die folgenden Änderungen vorgenommen:

Allgemeine Optimierungen bei Reittierbewegung, Animation und NSC.

Die Pfiff-Animationen und -Töne werden nicht mehr abgespielt, wenn ein Reittier nicht gerufen werden kann.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein Wackeln ausgelöst wurde, wenn man während des Reitens Geschichtsnotizen las.

Die Routen für die Reittier-Zeit-Prüfungen Einsiedler-Rally und Geister & Gehölze wurden umgeleitet.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Einfaches Reittierfutter nicht verwendet werden konnte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den es möglich war, Reittier-Verbrauchsgegenstände aus dem Inventar über das beabsichtigte tägliche Fütterungslimit hinausgehend zu verwenden. Der Tooltip bei Reittier-Verbrauchsgegenständen wurde aktualisiert und enthält jetzt Details zum täglichen Limit.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reittiere kleine Gegner nicht zertrampeln konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Reittiere beim Teleport in eine Siedlung sprinten konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Reittiername beim Umbenennen des Reittiers nicht gespeichert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Rufen beim Ausrüsten des Reittiers fehlschlug.

Die Formulierung auf den Auswahlbildschirm wurde für mehr Klarheit von „Farbe“ auf „Gefärbte Rüstung“ geändert.

Saisons

Allgemein

Es wurde die Möglichkeit hinzugefügt, bis zu 3 Saisonreiseaufgaben, Herausforderungen oder Aktivitäten anzuheften.

Der „Wild Card“ Stempel wird eingeführt. Beim täglichen Anmelden erhalten Spieler 1 „Wild Card“ Stempel, mit dem sie eine beliebige Aktivität auf ihrer Aktivitätenkarte abstempeln können. Spieler können zusätzliche „Wild Card“ Stempel erhalten, indem sie Reihen von Aktivitäten vervollständigen.



Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler das Saisonmenü nicht mit der Escape-Taste schließen konnten, nachdem sie den Aktivitätenstempel „Spiele 2 Lieder“ nach dem Ende eine Vorführung beansprucht hatten.

UI/UX/Soziales

Allgemein

In den Spielmodus-Menüs und Waffenbeherrschungssymbolen werden jetzt Unterschiede in der PvP-Bilanz angezeigt.

Azoth-Salz-Phiolen wurden geändert, sodass sie jetzt beim Öffnen von Belohnungsbehältern in der nächsten Behälterliste angezeigt werden.

Die Aktionsliste mit den verfügbaren Standardinteraktionen für Belagerungswaffen und Zeltlager wurde aktualisiert, um die Funktionen rund um „Mehr Optionen“ deutlicher vorzuzeigen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Tooltip für die Währungsgrenze den falschen Betrag anzeigte, wenn man zum ersten Mal die Maus darüber bewegte.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass die Animation beim Zerlegen von Gegenständen nicht für Gegenstände abgespielt wurde, die man auf dem Lagerbildschirm zerlegt hatte.

PvP kann nicht mehr ein- oder ausgeschaltet werden, während das PvP-Symbol ausgeblendet ist oder während man nicht damit interagieren kann.

Der Kreis um das Button-Symbol beim Sammeln wurde ausgeblendet. Diese Aufforderung implizierte vorher, dass die Spieler die Taste gedrückt halten mussten, obwohl nur ein Tastendruck erforderlich war.

Das Pop-Up „Mission akzeptieren“ für Fraktions-PvP-Missionen, während der Charakters inaktiv im PvP war, wurde aktualisiert, damit Spieler ihren PvP-aktiven Charakter nicht mehr so oft versehentlich wechseln.

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spielern beim Öffnen eines großen Verderbten-Vorrats, eines Invasionsvorrats, eines Kriegsvorrats und eines Transmog-Markenbeutels kein Glückwunsch-Bildschirm angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Kauf von Fraktions-EP-Kisten im Fraktionsladen die falschen Symbole angezeigt wurden.

Eine Fehlermeldung, die auftrat, wenn Spieler eine Musikvorführung beendeten und den Modus zu schnell erneut aufriefen, wurde deutlicher formuliert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Taste „Rückruf ins Haus“ auf der Seitenleiste der Karte nicht aktualisiert wurde, nachdem der Spieler die Abklingzeit durch Bezahlen von Azoth zurückgesetzt hat.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den ein sehr schnelles Verschieben der Karte dazu führte, dass Teile der Karte nicht gerendert wurden, bis man sie erneut bewegte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Kompass nicht korrekt aktualisiert wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim schnellen Plündern mehrerer Gegenstandsets hintereinander einige Gegenstände nicht im HUD angezeigt wurden.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den man durch das Fenster „Ausrüstungsset-Lager“ scrollen konnte, während ein Popup-Fenster zur Bestätigung von „Beim Ausrüsten gebunden“ angezeigt wurde, wodurch der Gegenstand im falschen Ausrüstungsset ausgerüstet wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den man über die PvP-Belohnungsserie Taler oder Fraktionsmarken kaufen konnte, auch wenn man das Maximum für diese Währungen bereits erreicht hatte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schadenszahlen bei Angriffen nicht erschienen.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Schwächungen beim Erhalt bzw. der Wiederherstellung von Resistenzschaden wahllos flimmerten.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den gesperrte Gegenstände nicht mit dem Button ‚Alles reparieren‘ repariert werden konnten.

Die Ansicht des Timers für tägliches Zurücksetzen auf der Stadtprojektübersicht wurde angepasst, so dass er sich nicht mehr mit dem Sanduhrsymbol überschneidet.

Tooltips und Texte

Die im Meilenstein-Tooltip für den Azoth-Stab-Fortschritt genannten Aufgaben wurden korrigiert.

Es wurden Tippfehler in weltübergreifenden Tooltips korrigiert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der PvP-Tooltip angezeigt wurde, wenn Spieler die Maus über das PvP-Symbol bewegten, wenn dieses beim Verwenden von Ausrüstungssets nicht sichtbar war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der PvP-Tooltip angezeigt wurde, wenn Spieler im Menü für Handel die Maus über das PvP-Symbol bewegten.

Ein Tippfehler in den Beschreibungen von Goldgrünes Häutemesser sowie Chromatisches Siegel wurde behoben.

Der Name der Herstellungskategorie für „Zeitloser-Lebensstab-Splitter“ wurde korrigiert.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem Azoth und Ersatzteile auf dem Herstellungsbildschirm keine Tooltips anzeigten.

Es wurden Tippfehler bei den “Brutale Schwere Rüstung (Orichalcum)”-Gegenständen korrigiert.

Es wurde ein Fehler im Text der Angler-Rüstung behoben, der jeden Teil als den Kopf beschrieb.

Es wurde ein Tippfehler bei Shah-Neshen behoben.

Es wurde ein Fehler behoben, bei dem der Tooltip für den Statuseffekt “Erschöpfender Infizierter Wurf” die falsche Ausdauer-Regenerationrate anzeigte.

Visuelle Fehlerbehebungen

Die Grafiken für die Kunsthandwerkersichel und das Häutemesser wurden korrigiert.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Bein von Spielern im Wurmtanz-Emote zuckte.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Azoth-Salz-Werte im Kaufbestätigungsfenster der PvP-Belohnungsserie nicht dasselbe Format hatten.

Es wurde ein kosmetischer Fehler behoben, durch den die Muskete in der Hand von Spielern falsch ausgerichtet war.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Schild-Skin „Gebrüll des Tigers“ im falschen Abschnitt des Zauberwebers angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den im Handelsposten das falsche Symbol für einige Gegenstände angezeigt wurde.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den beim Abwerfen von Gegenständen das falsche Symbol erschien.

Nichts Böses hören, Nichts Böses sehen und Nichts Böses sagen verwenden kein doppeltes Emote-Symbol mehr.

Es wurde ein Fehler behoben, der die Spieler davon abhielt, Farbstoffe bei den Handschuhen des Marodeur-Schmieds anzuwenden.

Fraktionen

Nach dem Verlassen der gewinnenden Fraktion wird der Menütext jetzt aktualisiert und zeigt an, dass ein Wechsel zurück zur gewinnenden Fraktion nicht möglich ist.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den Spieler daran gehindert wurden, mit dem neuen Fraktions-NSC die Fraktion zu wechseln.

Spieler können ihre aktuelle Fraktion nun erneut vom Fraktionsauswahlbildschirm auswählen, nachdem sie eine andere Fraktion ausgewählt haben.

Beim Markieren einer möglichen Fraktion auf dem Fraktionsauswahlbildschirm wird nun jedes Mal korrekt die Schaltfläche „Beitreten“ aktiviert.

Der Fraktionstext wird jetzt im Fraktionsauswahlmenü aktualisiert, wenn die Fraktion nicht mehr am Gewinnen ist.

Wenn ein Spieler versucht, über einen NSC die Fraktion zu wechseln, sich jedoch in einer Kompanie befindet, wird die Taste „Beitreten“ ausgegraut und ein Tooltip erläutert, dass der Spieler die Kompanie verlassen muss, um die Fraktion zu wechseln.

Spieler können ein fraktionsloses Kompaniemitglied nicht mehr zum Gouverneur befördern. Es wird jetzt eine Warnmeldung mit einer Erklärung dazu angezeigt.

Ton

Wichtige Fehlerbehebungen

Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Video- und Toneffekte falsch wiedergegeben wurden, wenn der Spieler durch längere Angriffe Schaden erlitten hatte.

Wer sich noch ein bisschen mehr rund um die Erweiterung informieren möchte, wird hier fündig:

2 Entwickler von New World erzählen, wie uns das MMORPG auf Steam 2023 wieder begeistern will