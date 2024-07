NetEase hat Blizzard gehasst, zerstörte riesige Orc-Statue – Zeigt jetzt eine neue

Einige Spieler von World of Warcraft können eine neue, riesige Statue bewundern. Denn nachdem die alte im Zorn vernichtet wurde, gibt es jetzt eine neue, goldene Variante davon.

Für chinesische Spielerinnen und Spieler war es ein ziemliches Desaster, als Blizzard und der chinesische Partner NetEase keinen Deal aushandeln konnten. Denn für einige Monate waren die meisten Blizzard-Spiele in China nicht mehr verfügbar und viele Jahre investierter Spielzeit dem Anschein nach verloren – darunter vor allem die Charaktere aus World of Warcraft.

Im Zorn zerstörte NetEase damals eine große Orc-Waffen-Statue – nur um jetzt eine vergoldete Version davon wieder aufzubauen.

Warum wurde die alte Statue abgerissen? Das geschah mehr oder minder in einer wütenden Reaktion. Denn als sich abzeichnete, dass Blizzard und NetEase keine Übereinkunft fanden, was die vertragliche Verlängerung der Spiele in China anging, war vor allem NetEase ziemlich gekränkt. So sehr, dass man kurzerhand einen Livestream veranstaltete und dabei die alte Statue vor laufenden Kameras vernichtete – und ganz nebenbei Blizzard noch etwas beleidigte.

Oder, um es kurz zu sagen: Das Verhältnis war mehr als gestört.

Von der neuen Statue hat WoWhead einige Bilder gezeigt:

Warum gibt es jetzt eine neue Statue? Nach einigen Monaten, in denen insbesondere die chinesischen Blizzard-Fans leiden mussten, weil sie keinen Zugriff mehr auf ihre geliebten Spiele hatten und auch nicht wussten, ob ihre Charaktere je wieder spielbar sein würden, gab es nun neue Verhandlungen. Blizzard ist einmal mehr mit NetEase zu einer Übereinkunft gekommen und das führte auch dazu, dass chinesische Spielerinnen und Spieler ein paar besondere Events in WoW erleben.

Damit einher ging die Enthüllung einer neuen Blutschrei-Statue, die dieses Mal im lichtgeschmiedeten Zustand gezeigt wird. Manche sehen darin einen Hinweis auf einen kommenden Plot in der Story, denn ein „Lichtgeschmiedetes Blutschrei“ deutet darauf hin, dass Yrel und die Mag’har-Orcs aus dem alternativen Draenor noch einmal auftauchen könnten – aber vielleicht hat man sich auch einfach für das goldene Design entschieden, weil das ziemlich cool aussieht.

Hättet ihr auch gerne eine 15-Meter-Axt im Vorgarten stehen? Oder wartet ihr lieber auf den Orc, der in der Lage ist, diese Axt in der Hand zu halten? In jedem Fall können die chinesischen Spieler die Zeit jetzt nutzen, um vor The War Within noch richtig schnell zu leveln – denn manche brauchen nur 30 Minuten für einen Charakter auf Stufe 70.