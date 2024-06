WoW kehrt bald nach China zurück, lockt mit Spielzeit und exklusiven Preisgeldern für World First Race

World of Warcraft kehrt im August 2024 nach China zurück. Doch nicht einfach so. Die Blizzard-Verantwortlichen ziehen für das Comeback die Spendierhosen an und brechen mit bisherigen Regeln.

Wann steht die Rückkehr von WoW nach China an? Die chinesische Version von World of Warcraft soll ab dem 1. August 2024 live gehen. Dann startet auch eine Pre-Patch-Phase, die am 26. beziehungsweise 27. August 2024 im globalen Launch von WoW: The War Within münden soll.

Die Blizzard-Verantwortlichen setzen ihr Comeback sowie die erneuerte Partnerschaft mit NetEase jedoch nicht einfach so um. Stattdessen investieren sie einiges, um die vor den Kopf geschlagene chinesische Community wieder zurück ins Boot nach Azeroth zu holen.

WoW: The War Within startet im August! Hier seht ihr den jüngsten Trailer der Erweiterung:

Welche Maßnahmen ergreifen Blizzard und NetEase? Natürlich sollen alle alten Accounts wiederhergestellt werden. Außerdem sind die Entwickler darum bemüht, dass die chinesischen Spielenden so viele verpasste Inhalte wie möglich nachholen können, und dass es eine Art Kompensation für die verpasste Zeit gibt.

Bereits online sind neue Server für Wrath of the Lich King Classic, die es den chinesischen Spielern ermöglichen sollen, in einer stark unterstützten (und verkürzten) Phase das Nordend-Abenteuer nachzuholen und zeitnah in Cataclysm Classic zu landen.

Wenn die Server vom modernen WoW live gehen, erhalten chinesische Spieler als Bonus 14 Tage Spielzeit, zwei kostenlose Mounts, das Aura-Haustier, Währung für den Handelsposten und Zugang zu einem neuen Handelsposten-NPC, der verpasste kosmetische Items aus den vergangenen Monaten anbietet.

In dieser Pre-Patch-Phase wird die Level-Phase von 60 auf 70 stark verkürzt sein, damit sich alle zeitnah auf The War Within vorbereiten können.

Mists of Pandaria Remix wird die chinesische Community leider verpassen. Der Battle-Royale-Modus Plunderstorm soll jedoch nachgeholt werden. Alle Spieler sollen die Möglichkeit erhalten, sich die Belohnungen aus MoP Remix auf andere Art besorgen zu können.

Besonders bemerkenswert: Blizzard hat sich bisher aus den World-First-Rennen zum Start eines Raid-Tiers herausgehalten und diese ausschließlich von der Community organisieren lassen. Das wird sich für das kommende Rennen in The War Within ändern, zumindest für die chinesische Community und in Zusammenarbeit mit NetEase.

Konkret liegen etwa 137.500 US-Dollar für die Sieger-Gilde im Preisgeld-Topf. Falls es innerhalb des Event-Zeitraums keine Sieger-Gilde geben wird, soll das Preisgeld zum World-First-Rennen des nächsten Raid-Tiers wandern und dort um jeweils 27.000 US-Dollar erhöht werden. Dieses Esports-Event wird es nur für die chinesische Region geben. Die europäischen und amerikanischen Profi-Gilden müssen also Tarisland spielen, um für schnell besiegte Raid-Bosse Geld von Entwicklern zu erhalten.