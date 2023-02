Morgen startet in Pokémon GO ein Forschungs-Event mit Liebiskus

In Pokémon GO läuft Samstag (11. Februar) die Begrenzte Forschung mit Liebiskus. Wir zeigen euch, welche Inhalte euch dabei erwarten und warum es sich lohnen kann, in der Stadt zu spielen.

Was ist das für ein Event? Gerade läuft in Pokémon GO das Valentinstags-Event 2023. Das bringt besondere Pokémon wie Mega-Guardevoir und schillernde Quabbel. Dazu sind Boni aktiv, die euch mehr Sternenstaub bei Geschenk-Öffnungen bringen und die Dauer von Lockmodulen erhöhen.

Ein besonderer Tag dieses Events ist der 11. Februar, an dem man drei Stunden lang Liebiskus die Aufmerksamkeit schenkt.

Begrenzte Forschung mit Liebiskus

Wann ist Start und Ende? Das Event beginnt am Samstag, dem 11. Februar, um 14:00 Uhr. Es ist drei Stunden lang aktiv und endet um 17:00 Uhr (jeweils Ortszeit).

Was bringt das Event? Beim Drehen von Fotoscheiben an PokéStops erhaltet ihr Feldforschungen, die euch mit Liebiskus-Begegnungen belohnen. Es besteht die Chance, dass ihr bei diesen Begegnungen ein Shiny erhaltet.

Dazu trefft ihr in der Wildnis auf folgende Pokémon, die ihr auf der Grafik seht:

Das müsst ihr bedenken: Bei Events zur Begrenzten Forschung profitiert ihr davon, viele Stops in eurer Umgebung zu haben. In der Vergangenheit klagten viele Spieler auf dem Land darüber, aufgrund der wenigen Stops nur wenige Event-Aufgaben erhalten zu haben. Die Begegnungen mit Liebiskus waren also geringer.

Falls ihr plant, möglichst viele Liebiskus-Begegnungen zu erhalten, dann solltet ihr an Orten wie Parks oder in der Stadt spielen, wo ihr viele PokéStops findet.

Liebiskus und Shiny Liebiskus im Vergleich

Keine Befristete Forschung: Bei dem letzten Event dieser Art gab es in der Community Verwirrung. Viele Trainer warteten auf ihre Befristete Forschung und klagten, dass sie bei ihnen nicht freigeschaltet wurde. Das Event nennt sich “Begrenzte Forschung” und schaltet euch keine Befristete Forschung wie Liebliche Wünsche zum Valentinstags-Event frei. Ihr erhaltet die Aufgaben nur durch Feldforschungen.

Für wen lohnt sich das? Liebiskus’ sind mit Abstand keine starken Angreifer, die ihr für eure Sammlung benötigt. Aber Shiny-Jäger können ihr Glück beim Event versuchen und vielleicht ein paar gelbe Exemplare des Pokémon fangen.

Außerdem sind die veränderten Spawns in der Wildnis vielleicht ein Grund für euch, während der drei Stunden zu spielen.

