Ein Foto-Shooting der Vogue zeigt die amerikanische Schauspielerin Hunter Schafer mit einer Nintendo Switch. Doch das Bild wirft Fragen auf: Ist das Model etwa gar keine richtige Gamerin?

Dieses Foto sorgt für Aufregung: Die amerikanische Schauspielerin Hunter Schafer, die auch als Model arbeitet, posierte für eine Coverstory mit dem Mode-Magazin Vogue in alltäglichen Situationen. So sieht man den Euphoria-Star beim Müll Aufsammeln, Gärtnern – und beim Zocken mit einer Nintendo Switch.

Statt gebannt das Spielgeschehen auf dem Bildschirm zu verfolgen, scheint die Schauspielerin jedoch ins Leere zu schauen. Auch ihre Position, eingeklemmt zwischen Sofa und Couchtisch, wirft Fragen auf. Auf X, ehemals Twitter, witzelten Nutzer über die Verwendung der Switch als Requisit: So zockt doch kein Mensch – oder etwa doch?

Spielt man so?

Wie sieht die Diskussion aus? In den Kommentaren weisen viele Nutzer darauf hin, dass irgendwas mit dem Bild nicht so ganz stimmt: Der Blick des Models wirkt, als würde sie auf einen Fernseher schauen. Ihre Switch befindet sich jedoch nicht im Dock, sondern im Handheld-Modus und ist somit nicht an den TV angeschlossen.

Gamer haben einen fürchterlichen Verdacht: Zockt Hunter Schafer da etwa gar nicht wirklich? Die Debatte erinnert ein bisschen an Memes zu „Fake Gamer Girls“, wie sie in den 2010er-Jahren populär waren (via Know Your Meme).

Angelica: „Hater werden sagen, dass es fake ist. (Sie würden recht haben).“ (via X)

Saint: „Keine Gamerin, echt jetzt.“ (via X)

gabriel: „Hunter Schafer weiß nicht, wie man Nintendo Switch spielt, bestätigt.“ (via X)

Wer weiß schon, ob wirklich ein Spiel auf der Switch von Hunter Schafer läuft. Dafür ist Hunter Schafer selbst in einem Spiel:

Nutzer haben perfekte Erklärung parat

Es gibt jedoch auch Gamer, die sich in dem Foto wiedererkennen und allerhand plausible Gründe liefern, warum Zocken auf der Switch manchmal ganz genau so aussehen kann:

Ryan: „Ihre Serie wurde gerade interessant…“ (via X)

Maximoff: „Verdammt, kann mein Mädchen nicht mal fernsehen, während das Spiel lädt?“ (via X)

socdarling: „Sie musste pausieren und ins Leere schauen, während sie über 10 Sachen gleichzeitig nachdachte, wie jeder normale Mensch. Ich schätze, du kannst das nicht nachvollziehen.“ (via X)

Jeid Vine: „Ihre Mutter hat wahrscheinlich gerufen, dass sie den Müll rausbringen soll.“ (via X)

Und tatsächlich: Wer hat als Kind denn nicht mindestens einmal so viele Stunden mit dem Lieblings-Handheld auf dem Sofa verbracht, dass man langsam heruntergerutscht und einfach auf dem Boden sitzen geblieben ist?

Wenn ihr es der Schauspielerin gleichtun und auf dem Boden zwischen Sofa und Tisch eine gemütliche Gaming-Session einlegen wollt, haben hier ein paar Empfehlungen für euch.