Nordisches MMORPG Odin sieht im neuen Trailer aus wie ein spielbares Gemälde

Mit Odin: Valhalla Rising erwartet uns ein spannendes MMORPG, das auf nordischen Mythologien basiert. Der neue Trailer zeigt die beeindruckende Grafik.

Was ist im neuen Trailer zu sehen? Das Video zum MMORPG Odin: Valhalla Rising läuft nur 15 Sekunden lang, doch diese reichen eigentlich aus, um für offene Münder zu sorgen. Wir sehen eine weitläufige Landschaft voller Wiesen und Wälder, in der Ferne ist eine Ruine zu erkennen, weiter vorne steht wohl ein Gehöft.

Eine andere Szene zeigt eine neblige Waldsiedlung, die wie aus einem fernen Elfenreich anmutet. Und der Held trifft die Idun, die Göttin der Jugend und Unsterblichkeit, welche in der nordischen Mythologie den Baum mit den goldenen Äpfeln hütet. Diese bescheren den Göttern ihre ewige Jugend und die Unsterblichkeit.

All das wirkt wie aus Gemälden. Besonders die Landschaften und die vorletzte Szene mit Idun könnte man sich so auch als Bild an die Wand hängen, wie ihr im Video selbst sehen könnt:

Bald erfahren wir mehr über Odin: Valhalla Rising

Woher stammt das Video? Es handelt sich um einen kurzen Teaser zu einer größeren Präsentation des MMORPGs Odin: Valhalla Rising, die am 19. November zu sehen sein wird.

Welche Engine kommt zum Einsatz? Publisher Kakao Games erklärte, dass die Unreal Engine 4 benutzt wird. Es kommen zudem Motion-Capture-Technologien zum Einsatz, welche für besonders realitätsnahe Animationen sorgen. Diese sind wichtig, da ihr euch im MMORPG völlig frei bewegen könnt. Dazu zählen auch Schwimmen und Klettern.

Was hat das MMORPG zu bieten? Odin: Valhalla Rising versetzt euch in die nordische Mythologie, wo ihr Orte wie Midgard, Jotunheim, Niflheim, und Alfheim in einer riesigen Open World bereist.

Ihr erstellt euch Helden aus den Klassen Krieger, Schurke, Priester und Zauberin. Auch PvP spielt eine wichtige Rolle. Mittels Flug-Mounts ist es möglich, die Welt vom Himmel aus zu erkunden.

Wann erscheint das Spiel und für welche Plattformen kommt es? Ein Releasetermin wurde bisher noch nicht für das MMORPG Odin: Valhalla Rising genannt. Vermutlich erfahren wir bei der Präsentation am 19. November mehr darüber und auch über das Spiel.

Die Veröffentlichung ist aber für PC und mobile Geräte geplant.

Odin: Valhalla Rising könnte demonstrieren, dass Mobile-MMORPGs und PC-Onlinespiele schon auf einem Level liegen. Im MeinMMO-Artikel zu Mobile-MMORPGs, die ihr im Auge behalten solltet oder die ihr schon jetzt spielen könnt, findet ihr noch mehr interessante Mobile-Games.