Gilden aus Throne and Liberty können einen Erzboss ab jetzt in der ultimativen Version herausfordern

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in zwei Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Freut euch auf ein starkes Event in WoW, spannende Ankündigungen und eine neue Saison in New World.

Die Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Vor fast genau 20 Jahren stürmte der Paladin Leeroy Jenkins in einen Raum voller Dracheneier und sorgte so für den berühmtesten Wipe der Geschichte von WoW und eines der ersten Memes aus dem Gaming-Bereich. Zum Jubiläum gratulieren nicht nur die Entwickler, es erinnert sich auch ein Community Manager an den Moment, das Video erstmals zu sehen.

WoW: Legion ist für viele Fans des Spiels ein echtes Highlight gewesen:

Vorbereitung auf den Kazeros-Raid in Lost Ark

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Old School RuneScape hat am 15. Mai ein neues Update mit dem Namen „Yama, the Master of Pacts“ erhalten. Dahinter verbirgt sich ein Endgame-Duo-Boss, den ihr fortan herausfordern könnt. Schon jetzt gibt’s eine Liste von geplanten Fixes, um den Kampf runder zu gestalten. Alle Infos findet ihr auf runescape.com.

Für EverQuest II ist der Origins-PvP-Server Dozekar in die Beta gestartet. Diese Welt legt in der Ära von „The Shattered Lands“, ohne freigeschaltete Erweiterungen. Alle Infos findet ihr auf everquest2.com.

Die ersten Spieler erreichen in Tibia mit der Klasse des Mönchs Stufe 500 und höher. Auf Platz 1 steht aktuell der Spieler Bizung Monkas (via tibia.com). Außerdem kommen mit Sonira (EU), Kalimera (NA) sowie Luzibra (SA) am 21. Mai drei neue PvP-Welten.

Am 14. Mai ist ein kleiner Patch für Herr der Ringe Online live gegangen, der neue Event-Missionen für das aktuelle Jubiläum nach Mittelerde gebracht hat. Die Patch Notes: via lotro.com.

Ebenfalls am 14. Mai ist für Dungeons & Dragons Online ein neues Update rausgekommen, das euch mit der finalen Quest der „Tavern Tales“ versorgt, via ddo.com.

Die Entwickler von Mortal Online 2 möchten die Gebietskontrolle überarbeiten. Einen Überblick dazu findet ihr auf mortalonline2.com.

Der jüngste Entwickler-Stream zu Mortal Online 2:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

