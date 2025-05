Eines der ersten viralen Memes des Internets kommt aus World of Warcraft, feiert jetzt sein 20. Jubiläum

Vor fast genau 20 Jahren stürmte der Paladin Leeroy Jenkins in einen Raum voller Dracheneier und sorgte so für den berühmtesten Wipe der Geschichte von World of Warcraft und eines der ersten und zugleich bekanntesten Memes aus dem Gaming-Bereich.

Was ist das für ein Meme? Die Rede ist von einem Video aus der Community von World of Warcraft, das am 11. Mai 2005 auf der Plattform warcraftmovies.com hochgeladen wurde und sich von dort aus wie ein Lauffeuer im Internet verbreitet hat.

In dem keine drei Minuten langen Clip seht ihr 13 Mitglieder der Allianz-Gilde „PALS FOR LIFE“ in der Oberen Schwarzfelsspitze stehen – das ist ein Dungeon aus World of Warcraft. Sie bereiten sich auf den bevorstehenden Kampf vor; wie bei einer militärischen Lagebesprechung hat sich das Team kreisförmig um ihren Anführer versammelt, der Aufgaben verteilt und jeden einweist.

Eine schöne Geschichte aus der WoW-Community:

Nur ein gewisser Leeroy sitzt recht unbeteiligt etwas abseits der Gruppe. Während die Streiter ihre Ausrüstung überprüfen und die Reihenfolge ihrer Zauber festlegen, seht ihr, wie der plötzlich aktive Paladin mit einem „ Alright Chums. Let’s do this. Leeeeeeeroy Jenkins!“ aufspringt, in den Raum stürmt und die ersten Eier zerstört.

Aus jedem Ei schlüpfen sofort aggressive Drachenwelpen, die zum Gegenangriff blasen. Panisch folgen ihm die überraschten Mitstreiter, nur um in den nächsten Augenblicken den berühmtesten Wipe der WoW-Geschichte hinzulegen. Allein das nachfolgende Video kommt auf über 26 Millionen Aufrufe:

Legendärer Fake für die Geschichtsbücher

Ist das Video authentisch? Viele Jahre diskutierte die Community, ob die Szene in dem Video gestellt wurde oder tatsächlich so passiert war. Mittlerweile ist klar, dass die Gilde PALS FOR LIFE den Leeroy-Clip eingeübt hat. Dennoch konnte sich Leeroy Jenkins zum popkulturellen Meme und Internet-Phänomen mausern.

So gibt es etwa Referenzen Mass Effect, How I Met Your Mother, My Name is Earl oder Psych. Auch im Blizzard-Kosmos selbst wurde Leeroy verewigt, mit einer eigenen Hearthstone-Karte, einem Garnisonsanhänger und einem WoW-Erfolg.

Darüber hinaus war der Clip immer wieder ein Aufhänger für Studien, wie etwa in diesem Artikel mit dem Titel Leeroy Jenkins and Mission Command vom US-amerikanischen Militär. Oder in einer Vorlesung zum Thema „Medien und Gesellschaft“, in der es um eines der ersten viralen Videos aus dem Gaming-Bereich ging.

Was schreibt die Community zum Jubiläum? Viele Spieler erinnern sich noch gut an das Video, darunter auch ein ehemaliger Game Master für World of Warcraft. Mikimao schreibt auf Reddit:

Ich war seit etwa 2 Wochen als Game Master bei World of Warcraft beschäftigt, als dieses Video herauskam. Ich hatte gerade meine Nachtschicht beendet und war auf dem Weg nach Hause, als sich eine Gruppe von GMs um eine der Arbeitsstationen drängte … Das war DAS Video, und wir haben uns darüber kaputt gelacht, wie witzig es war. Das ist für mich ein absoluter „Ich weiß noch, wo ich war“-Moment in der Spielgeschichte, lol.

Auch oupheking fühlt sich auf Reddit nostalgisch: „Verdammt, ich erinnere mich noch, als das hier brandneu war. Unglaublich, dass Wow nach über 20 Jahren immer noch läuft.“ AnthMosk hat WoW nie gespielt und feiert das Meme (via Reddit): „Ich habe dieses Spiel nie gespielt. Ich weiß gar nichts darüber. Aber ich habe mich trotzdem vor 20 Jahren beim Anschauen kaputt gelacht. Es ist immer noch ein Knaller.“

Leeroy Jenkins heißt eigentlich Ben Schulz, stammt aus Colorado und ist ein Reparaturtechniker für industrielle Beleuchtung. Nach dem viralen Erfolg des Videos gründete er die Firma „Leeroy Jenkins Entertainment“, die mittlerweile nicht mehr besteht. Mehr zu den Verantwortlichen hinter dem Meme erfahrt ihr hier: Was wurde eigentlich aus Leeroy Jenkins?