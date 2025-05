WoW startet den Turboboost – Das ändert sich heute

In World of Warcraft ist heute das „Turboboost“-Event gestartet. Wir verraten, was sich alles für euch ändert.

Die zweite Saison der aktuellen Erweiterung The War Within ist inzwischen seit einigen Monaten live und so langsam hat man sich an allem satt gesehen. Doch wer noch ein bisschen mehr Leistung aus den eigenen Charakteren kitzeln möchte und noch etwas härtere Inhalte in World of Warcraft angehen will, der kann das jetzt tun. Denn ab heute (Mittwoch, 14.05.2025) ist der Turboboost live. Wir verraten, was sich ändert.

Jetons – Die neuen Dinare für Loot-Auswahl

Ihr könnt eine neue Quest annehmen, für die ihr entweder 4 Raid-Bosse aus der Befreiung von Lorenhall oder aber 4 Dungeons der Schwierigkeit „Mythisch+“ absolvieren müsst, um einen Jeton zu erhalten. Jetons sind quasi die Dinare von The War Within und erlauben das gezielte Kaufen von Ausrüstung.

Bei Beraterin Wrexxel in Dornogal, nahe der großen Schatzkammer, könnt ihr eure Jetons dann gegen ausgewählte Gegenstände aus dem Schlachtzug oder Mythisch+-Dungeons eintauschen.

Beachtet, dass ihr in der ersten Woche einen Jeton bekommt und dann jeweils in der vierten und siebten Woche noch einen weiteren, falls ihr die Quest regelmäßig erledigt. Insgesamt könnt ihr euch also 3 Items aussuchen.

Höheres Itemlevel für die besten Gegenstände

Das Herzstück des Turboboosts ist die Möglichkeit, noch stärkere Ausrüstung zu bekommen. Denn alle „Held“- und „Mythos“-Gegenstände erhalten zwei neue Aufwertungsstufen, sodass ihr das Itemlevel jeweils noch einmal um 6 Punkte steigern könnt. Das dürfte euren Charakteren eine spürbare Stärkung verleihen – zumindest dann, wenn ihr genug Wappen aufbringen könnt, um die Upgrades auch durchzuführen.

Genau diese Wappen haben nun auch kein Cap mehr. Ihr könnt sie also nach Belieben farmen und auch niedrigstufige Wappen gegen höhere umtauschen.

Für hergestellte Ausrüstung gilt übrigens etwas Ähnliches. Ihr könnt diese Ausrüstung „neu craften“ lassen und damit noch einmal das Itemlevel erhöhen. Dafür müsst ihr allerdings eine Verstärkungsmatrix beim Händler für Verzauberungskunst in Dornogal kaufen.

Tapferkeitssteine endlich transferierbar

Eine der wichtigsten Neuerungen wurde erst kurz vor dem Release entschieden. Ihr habt künftig die Möglichkeit, Tapferkeitssteine zwischen euren Charakteren zu transferieren. Wenn euer Haupt-Charakter also permanent am Cap für Tapferkeitssteine ist, könnt ihr einfach einige an eure Zweitcharaktere schicken.

Beachtet dabei, dass es eine „Gebühr“ von 20 % gibt. Wenn ihr 1.000 Tapferkeitssteine verschickt, dann kommen lediglich 800 davon am Ziel an. Das ist allerdings verkraftbar, wenn man bedenkt, wie viel Farm-Zeit man auf Zweitcharakteren so sparen kann.

Bis wann ist das Ganze? Dieses „Event“ wird für den Rest der Saison anhalten, also wohl bis zum Release von Patch 11.2 und dem Start der dritten Saison. Ihr könnt euch also Zeit lassen und von den Vorteilen so lange profitieren, wie ihr wollt.

Noch mehr Neuerungen gibt es in World of Warcraft schon bald, denn die Entwickler tüfteln an zahlreichen neuen Spielmodi. Neben einem neuen Remix gibt es auch bald einen Grusel-Modus, über den jetzt schon viel spekuliert wird.