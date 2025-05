Spieler in WoW verlangen „Trinkgeld“, um ihre Aufgabe zu tun – Das steckt dahinter

Eine neue Plage nervt die Community in World of Warcraft. Wer in Dungeons will, soll ein Trinkgeld zahlen. Aber ist das erlaubt?

Wer in World of Warcraft eine Gruppe für hochstufige Inhalte im Bereich Mythisch+ sucht, findet in den letzten Tagen und Wochen vermehrt Gruppen, bei denen es zu einem sonderbaren Verhalten kommt. Schon in der Beschreibung der Gruppe steht, dass ein „Tip“ erwartet wird, also ein Trinkgeld. Mit dem entsprechenden Betrag in der Notiz soll man sich auf die Gruppe bewerben.

Was ist das für ein Problem? In den letzten Wochen ist die Gruppensuche für Dungeons schwierig geworden. Denn wenn man sich freut, weil man einen Tank oder Heiler in der Gruppensuche erwischt, der dem Anschein nach noch gar keine anderen Mitstreiter hat, ernüchtert ein Blick in die Beschreibung der Gruppe. Da ist dann die Rede von einem „Trinkgeld“, das man dem entsprechenden Charakter anbieten soll.

Das Versprechen dafür: Man bekommt einen „Res“-Run, also einen „Resilient“-Run – einen Dungeon-Durchlauf auf hoher Stufe, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gelingen wird und Wertung beschert.

Das ist natürlich nichts anderes als das Verkaufen von Dungeon-Runs.

Ist das überhaupt erlaubt? Nein, denn solche Bitten um „Trinkgeld“ sind ein Versuch, die Regeln für Gruppen zu umgehen, die Blizzard vor einigen Jahren aufgestellt hat. In Gruppen im „Suche nach Gruppe“-Tool ist es verboten, sogenannte „Sell-Runs“ anzubieten. Also Dungeons-Runs, bei denen ein Teil der Gruppe die erfahrenen Spielerinnen und Spieler mit Gold bezahlt.

Indem man angibt, dass ein „Trinkgeld“ erwartet wird, bietet man im Grunde genau solche Sell-Runs an – man wartet schlicht auf Mitstreiter, die bereit sind, den erwarteten Preis zu bezahlen.

Wenn ihr solche Gruppen entdeckt, könnt ihr sie einfach melden, da sie gegen die Bestimmungen von Blizzard verstoßen. Dann werden solche Gruppen aus eurer persönlichen Anzeige entfernt und bei zu vielen Meldungen auch Strafen verhängt.

Grundsätzlich sind Sell-Runs legal und können auch beworben werden – allerdings nur im entsprechenden Handels-Kanal, der extra für diese Dienstleistungen eingerichtet wurde.

So reagiert die Community: Im Subreddit von WoW werden in den letzten Tagen immer mehr Screenshots geteilt, in denen Spielerinnen und Spieler sich über solche Gruppen aufregen (einige davon seht ihr in diesem Artikel). Der allgemeine Tenor ist negativ, denn den meisten ist klar, dass damit nur versucht wird, die Regelungen zum Bewerben von Dungeons-Runs zu umgehen.

„Irgendeiner listet die ganze Zeit +17er-Runs für 15.000 Gold und jedes Mal, wenn sich die Gruppe füllt, bin ich enttäuscht. Ich melde sie aber trotzdem.“ – MissMarvel

„Der einzige Grund, warum sie das dauerhaft machen, ist leider, dass sie noch immer Leute finden, die dafür auch zahlen.“ – Ghstfce

„Ich melde einfach jede Gruppe, bei der ich sowas sehe. Werbung im LFG-Tool ist nicht erlaubt. Warum zur Hölle würde ich jemandem ein Trinkgeld geben und ihm dann helfen, seinen Key zu pushen. Wir beide haben doch etwas davon. Er bekommt einen Key, der über seinem „Resilient“-Level und ich einen Key, den ich noch nicht im Zeitlimit geschafft habe. Das ist schon ein Win-Win.“ – smogedancer

Habt ihr auch schon solche Gruppen erlebt und im Gruppenfinder beobachtet? Wie geht ihr damit um, wenn ihr solche Gruppen und Mitspieler entdeckt? Seid ihr vielleicht sogar froh über solche indirekten Angebote? Oder meldet ihr betroffene Charaktere rigoros?

