Elder Scrolls Online: Spielt diese Inhalte, um euch perfekt auf die Saisons des Wurmkults vorzubereiten

Die Saisons des Wurmkults setzen im Juni die Geschichte des Basisspiels von Elder Scrolls Online aus 2014 fort. MeinMMO verrät euch, welche Inhalte ihr jetzt spielen solltet, um für das kommende Abenteuer gewappnet zu sein.

Was hat es mit dem Wurmkult auf sich? Dahinter verbirgt sich eine Sekte, die den daedrischen Prinzen Molag Bal verehrt. Der Daedrafürst wiederum ist der Endgegner im Basisspiel von Elder Scrolls Online aus 2014. Dass die Helden Tamriels den ollen Bal besiegt haben, gefällt den Wurmkult-Anhängern gar nicht. Nachdem sie ihre Wunden geleckt und sich neu aufgestellt haben, dürsten sie nach Rache.

Im Zuge der ersten Saison von Elder Scrolls Online bekommt ihr es aber nicht nur mit altbekannten Feinden zu tun, sondern auch mit diversen Verbündeten, die in bereits spielbaren Quests wichtige Rollen einnehmen.

Falls ihr erst später zu ESO dazugestoßen seid und bisher wenig bis gar nichts mit dem Wurmkult zu tun hattet, verraten wir euch im Folgenden, wie ihr euch optimal auf die Geschichte rund um die Saisons des Wurmkults vorbereiten könnt.

Der Gameplay-Trailer zu Saisons des Wurmkults von ESO:

Diese Regionen könnten Spuren von Wurmkult enthalten

Die erste Empfehlung dürfte nach der Einleitung auf der Hand liegen: Beendet die erste Story-Kampagne rund um Molag Bal und besiegt den Daedrafürsten in einem beeindruckenden Endkampf. Tipp: Die aktuellen Goldenen Vorhaben, die noch bis zum 29. Mai 2025 aktiv sind, drehen sich um einige Quests und Gegner, die im Basisspiel von ESO auf euch warten.

Ihr könnt also zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und euch so unter anderem die Große Galerie Tamriels (ein Herrenhaus in Rift) als Heim sichern. Mehr Details dazu findet ihr auf elderscrollsonline.com. Schaut zudem in den folgenden Gebieten vorbei, um den Wurmkult zu bekämpfen:

die Stadt Nimalten in Rift

den Knochengarten in Grahtwald

das Gewölbe Aba-Loria in Kalthafen

Wann startet die Saisons des Wurmkults?

Die Saisons des Wurmkults besteht aus mehreren Teilen, die im kostenpflichtigen Content Pass enthalten sind:

– Verlies-DLC Fallen Banners (bereits seit März raus)

– Die Zone Sonnenwende mit allen dort verorteten Inhalten (2. Juni 2025 auf PC, 18. Juni 2025 für Xbox und PlayStation)

– Das Welt-Event rund um die Mauer sowie ein weiteres Dungeon-Paket (3. Quartal 2025) – wobei die Entwickler erklärten, dass man auch ohne Content Pass die Möglichkeit haben soll, zum Erfolg des Welt-Events beizutragen (in welcher Form, das ist unklar)

– Das Saison-Finale mit einer Erweiterung der Region plus neuen Inhalten (4. Quartal 2025)



Haltet weiterhin in der Spielwelt nach Dunklen Ankern Ausschau, bei denen sich die Kultisten herumtreiben. Und wenn ihr der Kriegergilde beitretet, bringt euch die zugehörige Questreihe ebenfalls mit dem Wurmkult zusammen.

Apropos: Auch die bereits spielbare Prologquest für die Saisons des Wurmkults dreht sich um die Kriegergilde. Wenn ihr die Aufgabe „Eine Gilde in der Krise“ aus dem Kronen-Shop annehmt, schließt ihr euch Prinz Azah von Schildwacht an, um den verschwundenen Gildenmeister der Kriegergilde ausfindig zu machen. Das Ergebnis eurer Suche führt direkt zu den im Juni startenden Ereignissen.

Skordo das Messer

Wiedersehen mit alten Freunden

An den guten Prinz Azah dürfte sich manch ein Tamriel-Veteran noch erinnern. Schließlich ist dieser auch Teil der Gebiets-Erzählung der Alik’r-Wüste. Auch mit anderen bekannten Gesichtern wird es ein Wiedersehen geben:

Skordo das Messer : Spielt in Quests aus Kluftspitze, Kalthafen und der leeren Stadt eine Rolle.

: Spielt in Quests aus Kluftspitze, Kalthafen und der leeren Stadt eine Rolle. Gabrielle Benele : Die Magierin trefft ihr während der Gebiets-Erzählung von Glenumbra, in Kalthafen, in der leeren Stadt sowie in Angofs Heiligtum.

: Die Magierin trefft ihr während der Gebiets-Erzählung von Glenumbra, in Kalthafen, in der leeren Stadt sowie in Angofs Heiligtum. Razum-dar : Der beliebte Khajiit ist die erste Person, die einen auf Khenarthis Rast anspricht und mit ersten Quests versorgt. Im Kampf gegen das Schleiererbe und die Maormer nimmt er eine wichtige Rolle ein. Er war aber auch Teil der Kapitel Summerset und Elsweyr.

: Der beliebte Khajiit ist die erste Person, die einen auf Khenarthis Rast anspricht und mit ersten Quests versorgt. Im Kampf gegen das Schleiererbe und die Maormer nimmt er eine wichtige Rolle ein. Er war aber auch Teil der Kapitel Summerset und Elsweyr. Vanus Galerion: Der altmerische Magier ist einer der Gründer der Magiergilde und wurde vom Psijik-Orden ausgebildet. Ihr trefft seinen Geist im Zuge der Quests in Kalthafen.

Übrigens könnt ihr euch nicht nur mit Blick auf die Handlung oder die Figuren auf das kommende Abenteuer vorbereiten. Mit der Saison kommt auch das kostenlose Update 46, das unter anderem die neuen Unterklassen im Gepäck hat.

Wer möglichst viele Klassen-Fertigkeitslinien direkt zum Start frei miteinander kombinieren möchte, sollte sich Twinks für die unterschiedlichen Klassen erstellen und mit diesen Fertigkeitslinien freischalten respektive leveln. Und natürlich solltet ihr einen Hauptcharakter mit Stufe 50 und möglichst vielen Fertigkeitspunkten besitzen. Mehr zu den Unterklassen erfahrt ihr hier: Das MMORPG zu Elder Scrolls hat bald 3.000 Klassen