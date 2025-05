Das gescheiterte MMORPG Blue Protocol kommt 2025 doch nach Deutschland, zeigt jetzt ersten Trailer

Entwickler GSC Game World hat gleich vier neue Trailer am Stück hochgeladen – einer davon ist für die neue S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition.

Der neue Trailer zu S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – Enhanced Edition

Unklar ist bislang, ob und welche Änderungen an den alten Klassen des MMORPGs stattgefunden haben. Man soll allerdings aus den Klassen „Heavy Guardian“, „Stormblade“, „Wind Knight“, „Marksman“, „Frost Mage“, „Verdant Oracle“ und „Shield Knight“ wählen können. Wie sie mit den alten Klassen zusammenhängen, ist noch unklar. Auf der Website playbpsr.com kann man sich bereits jetzt ansehen, was die Klassen so können.

Blue Protocol: Star Resonance soll ein Spin-off mit eigener überarbeiteter Geschichte sein, die im gleichen Universum wie das eigentliche MMORPG spielt. Der neue Titel wird als Version mit Fokus auf Action beschrieben, was sich auch in den Kämpfen im Trailer zeigt.

Was hat sich verändert? Blue Protocol tritt jetzt unter dem Beinamen „Star Resonance“ auf, was bereits zeigt, dass sich das Spiel von der Ursprungsvariante weiterentwickelt hat. Hinter dem Namen verbirgt sich die überarbeitete Version des MMORPGs.

