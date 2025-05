Neues MMORPG sieht aus wie Genshin Impact, könnte die Lücke schließen, die Blue Protocol hinterlassen hat

In Südkorea startet bald die geschlossene Beta für Dragon Sword, ein neues MMORPG, das auch für westliche Spieler interessant sein dürfte. Mit seiner Anime-Grafik und seinem Gameplay erinnert es stark an Genshin Impact und Blue Protocol.

Was ist das für ein MMORPG? Dragon Sword ist ein kommendes MMORPG vom südkoreanischen Entwicklerstudio HOUND13. Das Spiel wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt, wobei die auffällige Anime-Grafik und die farbenfrohen Effekte direkt an Spiele wie Genshin Impact und Blue Protocol erinnern.

Das Spiel kombiniert actionreiche Kämpfe mit einem flexiblen Charakter-System, bei dem die Spieler während des Kampfes zwischen verschiedenen Figuren wechseln können. Dieses System ähnelt dem von Genshin Impact, bei dem ebenfalls Teamzusammenstellung und Charakterwechsel eine zentrale Rolle im Kampfgeschehen einnehmen.

Hier könnt ihr den Trailer von Dragon Sword sehen:

Dragon Sword will ein Hybrid-MMORPG werden

Wie viel MMORPG steckt in Dragon Sword? Laut Entwickler soll es sich um ein Hybrid-MMORPG handeln, das Einzelspieler-, Koop- und MMO-Elemente kombiniert. Die Spieler erwartet eine Story-Kampagne, die allein gespielt werden kann. In der offenen Welt sollen jedoch auch andere Spieler anzutreffen sein. Klassische Social-Hubs, wie man sie etwa aus Sturmwind oder Orgrimmar kennt, in denen sich Hunderte Spieler gleichzeitig aufhalten, wird es nicht geben.

Gruppen- und Gildenaktivitäten sollen möglich sein, wobei der Fokus klar auf PvE-Inhalten liegt. Die meisten Aktivitäten finden in instanziierten Dungeons statt. PvP soll es lediglich in einem kleineren Rahmen geben – etwa in Arenen.

Könnte Dragon Sword die Lücke von Blue Protocol schließen? Seit dem Ende von Blue Protocol fehlt vielen Spielern ein neues Anime-MMORPG, auf das man sich langfristig freuen kann. Dragon Sword hat das Potenzial, genau diese Lücke zu füllen. Allerdings könnte der geplante Hybrid-MMORPG-Charakter des Spiels sowie der gleichzeitige Release auf PC und Mobile gerade bei westlichen Spielern auf geteilte Meinungen stoßen.

Positiv hervorzuheben sind das dynamische Kampfsystem und die starke PvE-Ausrichtung – zwei Aspekte, die auch bei Blue Protocol im Vordergrund standen. Hier knüpft Dragon Sword gezielt an und bietet viele der Inhalte, auf die sich die Spielerschaft ursprünglich bei Blue Protocol gefreut hatte. Die Anime-Grafik ist zudem technisch solide umgesetzt und spricht eine ähnliche Zielgruppe an.

Die geschlossene Beta von Dragon Sword soll in Südkorea vom 28. Mai bis zum 2. Juni 2025 stattfinden. Dann wird sich zeigen, ob das Spiel die Erwartungen erfüllen kann – und ob es wirklich das Potenzial hat, eine Alternative zu Blue Protocol zu werden oder sich stärker in Richtung eines Singleplayer-Erlebnisses à la Genshin Impact entwickelt. Das Spiel zu einem der beliebtesten Animes spielen über 60 Millionen Spieler: Die Story des meistgesehenen Anime ist so interessant, dass 60 Millionen Leute sie nachspielen