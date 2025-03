Die Story vom meistgesehenen Anime ist so interessant, dass 60 Millionen Leute sie nachspielen 

Wie beliebt ist das Spiel? Nicht nur der Anime bricht Rekorde, sondern auch das Spiel zur Geschichte. Solo Leveling: Arise hat inzwischen weltweit die Marke von 60 Millionen Spielern geknackt (via netmarble.com ). Dieses Jahr soll das Spiel noch auf Steam erscheinen, was die Spielerzahlen wohl weiter steigern wird.

Was ist das für ein Spiel? Während der Anime selbst von MMORPGs inspiriert ist, basiert die Geschichte auf einem Manhwa, also einer südkoreanischen Comic-Reihe. Inzwischen muss man sie aber weder lesen noch schauen, sondern kann sie einfach selbst spielen.

Der Anime spielt in einer Welt, in der plötzlich mysteriöse Tore erscheinen, die zu gefährlichen Dungeons voller Monster führen. Menschen mit besonderen Kräften, die sogenannten Jäger, bekämpfen die Kreaturen, um die Menschheit zu schützen und Geld zu verdienen.

Um welchen Anime geht es? Solo Leveling ist, gemessen an der Anzahl der Bewertungen auf Crunchyroll, der meist geschaute Anime der Plattform. Erst kürzlich hat er es auf den ersten Platz geschafft und damit One Piece vom Thron gestürzt.

