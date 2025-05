Dank dem neuen Event bringt in WoW gerade alles was ihr macht bessere Items

Egal welche Inhalte ihr in World of Warcraft gerade spielen wollt – alles trägt zur Verbesserung des Charakters bei. Der Turboboost macht es möglich.

In World of Warcraft ist gerade der Turboboost gestartet und der sorgt dafür, dass man extrem schnell bessere Ausrüstung sammeln kann. Denn der Vorteil ist, dass man nun unendlich Wappen farmen und diese auch unendlich gegen mächtigere Wappen umtauschen kann. Damit ist der Verbesserung des eigenen Charakters quasi kein Limit mehr gesetzt.

Was ist jetzt neu? Mit dem Start des Turboboosts am 14.05.2025 hat sich in WoW einiges geändert. Neben einer Erhöhung des maximalen Itemlevels der besten Gegenständen fällt vor allem die Aufhebung des wöchentlichen Caps der unterschiedlichen Wappen ins Gewicht. Denn ohne dieses Cap heißt das:

Ihr könnt farmen, so viel ihr wollt und unendlich Upgrade sammeln.

Wie funktioniert das? Die Wappen der verschiedenen Stufen lassen sich allesamt umtauschen, um sie aufzuwerten. Das geht in Dornogal beim Dracthyr Vaskarn.

Jeweils 45 Wappen einer Stufe könnt ihr gegen 15 Wappen der nächsthöheren Stufe eintauschen. Daraus ergibt sich die folgende Tabelle mit den Kosten für die jeweiligen Wappen:

Wappenart Kosten in Verwittertes Lorenhallwappen Kosten in Geschnitztes Lorenhallwappen Kosten in Runenverziertes Lorenhallwappen 15x Geschnitztes Lorenhallwappen 45 / / 15x Runenverziertes Lorenhallwappen 135 45 / 15x Vergoldetes Lorenhallwappen 405 135 45

Es ist dafür ganz egal, welche Inhalte ihr spielt. Ob niedrige Dungeons, Welt-Events wie das Strahlen der Flamme, LFR-Raids, Tiefen oder auch härtere Inhalte. So ziemlich alles belohnt mit Wappen, die ihr zur Aufwertung nutzen könnt. Überzählige Wappen könnt ihr dann umtauschen, sobald ihr die nächste Stufe freigeschaltet habt.

Wie kommt man an starke Items? Grundsätzlich gibt es dafür zwei Methoden, gerade an extrem mächtige Items zu gelangen, ohne harte Inhalte spielen zu müssen.

Die erste Methode ist das Crafting. Mit dem Crafting könnt ihr eine Handvoll Gegenstände auf sehr hoher Stufe herstellen – bis Itemlevel 681 ist inzwischen möglich. Da ihr dafür vor allem die Wappen benötigt, könnt ihr in eurem eigenen Tempo farmen.

Die zweite Methode sind die Jetons, die ihr durch eine neue Quest erhaltet, die ihr an der Bank von Dornogal annehmen könnt.

Selbst wenn ihr nur sehr leichte Endgame-Inhalte spielt, wie etwa den LFR-Raid, könnt ihr trotzdem ein paar Held-Items abgreifen. Durch die Jetons könnt ihr euch 3 Items eurer Wahl beim Händler kaufen und diese bis zu einem Itemlevel von 671 steigern – das ist weitaus stärker als alles andere, was man sonst mit wenig Anstrengung bekommen kann.

Es war noch nie so leicht, richtig starke Ausrüstung in World of Warcraft zu bekommen, die sich auch mit reinem Einsatz von Zeit erfarmen lässt – selbst dann, wenn man gar keine richtig schwierigen Inhalte spielt. Ein angenehmer Boost für alle, egal auf welchem Skill-Level sie sich befinden.

Nicht mehr lange, dann gibt es auch eine ganz neue Art, WoW zu spielen – denn Legion Remix steht an!