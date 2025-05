WoW-Spieler levelt in unter 3 Stunden auf Stufe 80 – Schneller als je zuvor

Leveln in World of Warcraft dauert zu lange? Das war einmal. In nur 3 Stunden kann man von Stufe 1 auf 80 aufsteigen, wenn man es geschickt macht.

In World of Warcraft werden immer wieder neue Rekorde gebrochen. Während es zu Vanilla-Zeiten noch mehrere Wochen dauern konnte, einen Charakter auf das Maximallevel zu bringen, geht das inzwischen rasend schnell. Nicht einmal einen Abend braucht man, wenn man sich richtig Mühe gibt. Der YouTuber Harldan hat es jetzt in unter 3 Stunden geschafft, einen Charakter solo auf den Live-Servern zu leveln. Damit ist er der aktuelle Rekordhalter.

Wie hat er das geschafft? Schon die ersten paar Minuten im Video machen klar, dass Harldan viele Stunden in die Planung gesteckt hat. Denn beim Einloggen warten bereits mehrere Briefe auf den Charakter, die ihn nicht nur mit Taschen sondern auch mit allerlei Ausrüstung, Tränken, Handwerksmaterialien und schier endlosen Utility-Items versorgen.

Darunter sind XP-Tränke, aber auch Quest-Gegenstände für den Dunkelmondjahrmarkt oder besondere, temporäre Reittiere, die man bereits ab Stufe 1 verwenden kann.

Allein der Wert all dieser Gegenstände dürfte in den Bereich mehrerer Hunderttausend Goldstücke gehen.

Danach arbeitet sich Harldan in atemberaubender Geschwindigkeit durch die Quests, besucht den Dunkelmondjahrmarkt und stellt zwischendurch Gegenstände her, um die XP davon abzugreifen. Sein alter Rekord von knapp 4 Stunden wird ganz locker gebrochen – sodass er es noch überpünktlich zum Raid schafft.

Kann man das einfach so nachmachen? Auch wenn grundsätzlich alle Schritte exakt nachgemacht werden können, fließt doch eine Menge Vorbereitung in einen solchen Speed-Level-Run. Nicht nur müsst ihr einige besonders seltene Items im Vorfeld farmen, sondern seid auch auf den Mönch als Klasse angewiesen, der nochmal einen zusätzlichen Bonus auf die Erfahrungspunkte erhält.

Zusätzlich braucht ihr einige Erfolge, denn wer mehrere Charaktere auf dem Maximallevel hat, erhält beim Leveln einen Bonus von +5 % XP pro Charakter auf Stufe 80, bis zu maximal 25 %.

Wichtig zu erwähnen ist auch noch, dass aktuell ein Event läuft, bei dem das Leveln ohnehin nochmal 20 % schneller vonstatten geht. Mobs droppen hier zusätzliche XP-Tränke und andere Goodies, die einen Vorteil im Kampf gewähren.

Konnte man schon einmal schneller leveln? Unter normalen Bedingungen war es bisher nicht möglich, so schnell das Maximallevel zu erreichen. Eine Ausnahme war hier der besondere Spielmodus „Mists of Pandaria Remix“. Dort konnte man durch geschicktes Ausnutzen von Quests, Raids und Belohnungen innerhalb von 30 Minuten zum Maximallevel aufsteigen. In einer „normalen“ Spielumgebung war das bisher allerdings nicht möglich. Da sind 3 Stunden eine eindrucksvolle Zeit, die wohl eine Weile lang nicht unterboten wird.

Aktuell kann man in WoW nicht nur sehr schnell leveln, sondern auch die eigene Ausrüstung rasant verbessern, da es nahezu keine Grenzen gibt. Egal was ihr im Spiel macht, alles steigert eure Ausrüstung.